Mỹ nhân showbiz kết hôn với mối tình đầu: Ở chung cư đẹp như mộng, lại được "chồng soái ca" tặng biệt thự view hồ siêu đẳng cấp

Từng là cặp đôi được khán giả yêu mến từ thời còn hẹn hò kín tiếng, Bình An và Á hậu Phương Nga đến nay vẫn giữ được hình ảnh đẹp giữa showbiz nhiều biến động. Không quá ồn ào hay thường xuyên tạo chiêu trò truyền thông, cả hai ghi điểm nhờ sự đồng hành nhẹ nhàng nhưng bền bỉ suốt nhiều năm. Đặc biệt, Phương Nga từng chia sẻ Bình An cũng chính là mối tình đầu của cô, vì vậy chuyện tình này càng khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ bởi cảm giác vừa ngọt ngào vừa hiếm có giữa đời thực.

Sau đám cưới vào tháng 10/2022, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Từ những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội đến cách cả hai chăm chút cho không gian sống đều cho thấy sự đồng điệu rõ rệt trong gu thẩm mỹ lẫn lối sống.

Giữa nhịp sống showbiz nhiều hào nhoáng, tổ ấm của Bình An và Phương Nga lại mang đến cảm giác rất dễ chịu: sang trọng nhưng không phô trương, hiện đại nhưng vẫn đủ ấm cúng. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi lần cặp đôi chia sẻ hình ảnh nhà cửa hay cuộc sống thường ngày đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

1. Căn hộ chung cư giữa Hà Nội: Liên tục cải tạo để đúng gu sống của hai vợ chồng

Sau khi kết hôn, Bình An và Phương Nga lựa chọn sinh sống trong một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Đây là không gian gắn bó với cả hai từ những ngày đầu hôn nhân nên cặp đôi dành rất nhiều tâm huyết để chăm chút, sửa sang theo sở thích cá nhân.

Khoảng tháng 7/2025, sau gần 3 năm dọn về ở, Bình An - Phương Nga quyết định thực hiện một đợt cải tạo lớn cho căn hộ. Ngoài nguyên nhân xuất hiện vài hư hỏng nhỏ sau bão, cả hai cũng muốn "refresh" không gian sống để mọi thứ thoải mái và tiện nghi hơn.

Căn chung cư trước cải tạo.

Sau cải tạo, phòng khách thay đổi rõ rệt với gam màu trắng kem chủ đạo. Trần nhà, sàn và toàn bộ màu sơn đều được thay mới, giúp không gian trông sáng và rộng hơn đáng kể. Cặp đôi lựa chọn sàn gỗ xương cá tông be lạnh thay cho kiểu sàn nâu đậm trước đó, tạo cảm giác hiện đại và thanh thoát hơn.

Ngay cạnh khu vực tivi, Bình An và Phương Nga đặt thêm chậu cây kim tiền để tạo điểm nhấn xanh cho căn hộ. Các hệ tủ gỗ màu tối cũng được chuyển toàn bộ sang màu trắng nhằm đồng bộ với tổng thể thiết kế.

Không gian bếp cũng được "lột xác" với hệ tủ mới mang tông trắng kem nhẹ nhàng. Phần tủ dưới được đổi sang màu trắng để đồng nhất với phần còn lại của căn nhà. Thiết kế có tay nắm giúp việc sử dụng thuận tiện hơn.

Bàn ăn được thay bằng mẫu bàn trắng tối giản để hòa hợp với tổng thể nội thất. Trên bàn đảo nhỏ, Phương Nga thường decor thêm gương và bình hoa để tạo cảm giác sinh động. Ngay bên dưới khu vực này là hệ tủ chứa nhiều loại bình hoa khác nhau.

Dù theo đuổi phong cách tối giản, căn bếp vẫn mang cảm giác ấm cúng nhờ cách bài trí gọn gàng và màu sắc nhẹ mắt.

Phòng ngủ của cặp đôi từng trải qua khá nhiều lần sửa đổi. Ban đầu căn phòng sử dụng tông xám, sau đó đổi sang trắng và nâu nhưng vẫn chưa khiến Phương Nga thực sự hài lòng. Có thời điểm cô còn muốn decor theo phong cách đen - hồng với nhiều món đồ lấy cảm hứng từ gấu Lotso.

Sau nhiều lần tham khảo và tự trải nghiệm, cuối cùng Phương Nga quyết định quay về phong cách tối giản. Căn phòng hiện tại được sơn trắng hoàn toàn, kết hợp nội thất đen để tạo điểm nhấn.

Dù diện tích chỉ khoảng 15m², không gian vẫn được bố trí khoa học và gọn gàng. Bàn làm việc màu trắng được thiết kế "tone sur tone" với toàn bộ căn phòng. Thay vì dùng bàn trang điểm riêng, Phương Nga tận dụng hệ tủ liền bàn làm việc để cất mỹ phẩm và đồ makeup, vừa tiết kiệm diện tích vừa đảm bảo công năng sử dụng.

Ban đầu Bình An không muốn làm quá nhiều hệ tủ trong phòng, tuy nhiên sau đó anh đã bị bà xã thuyết phục để tăng thêm không gian lưu trữ.

Đối diện phòng ngủ là khu tủ kính trưng bày các món đồ kỷ niệm của hai vợ chồng. Hệ tủ kính giúp không gian trông thoáng mắt hơn nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

2. Biệt thự nghỉ dưỡng view hồ: Món quà Bình An dành tặng vợ sau kết hôn

Ngoài căn hộ ở Hà Nội, Bình An và Phương Nga còn sở hữu một căn biệt thự nghỉ dưỡng cạnh hồ với phong cách hiện đại, tối giản. Đây được xem là món quà nam diễn viên dành tặng bà xã sau khi kết hôn.

Theo chia sẻ của Bình An, hai vợ chồng đã ấp ủ ý tưởng về ngôi nhà này từ rất lâu. Anh từng cho biết đây là nơi cả hai muốn tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng với "đầy nắng, đầy hoa và view hồ mát rượi".

Dù diện tích mỗi phòng chưa tới 16m², căn biệt thự vẫn tạo cảm giác rộng rãi nhờ thiết kế mở. Các khu vực sinh hoạt được kết nối liền mạch, hạn chế tối đa vách ngăn để không gian thông thoáng hơn.

Ngôi nhà sử dụng hai gam màu trắng - đen làm chủ đạo, mang lại cảm giác hiện đại nhưng vẫn gần gũi. Nội thất được lựa chọn theo tinh thần tối giản, ưu tiên công năng thay vì trang trí cầu kỳ.

Khu vực phòng khách có thiết kế đơn giản với tông màu trung tính. Điểm nổi bật là hệ cửa kính lớn hướng thẳng ra hồ nước, giúp căn nhà luôn đón được ánh sáng tự nhiên và gió trời.

Trong không gian sinh hoạt chung, Bình An và Phương Nga còn treo nhiều bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cả hai, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi.

Phòng ngủ được thiết kế với cửa kính lớn nhìn ra hồ, tạo cảm giác thư thái đúng tinh thần nghỉ dưỡng. Dù diện tích không quá lớn, căn phòng vẫn thoáng và sáng nhờ cách bố trí nội thất tối giản.

Khu thay đồ và góc trang điểm cũng được sắp xếp gọn gàng, tận dụng ánh sáng tự nhiên để tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Khu bếp của biệt thự không quá rộng nhưng được bố trí hợp lý, đảm bảo đầy đủ công năng.

Bao quanh căn nhà là rất nhiều cây xanh và hoa tươi, mang đến cảm giác như một resort thu nhỏ.

Các lối đi quanh biệt thự phủ đầy cây xanh, trong khi khu vực sân vườn luôn thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là không gian để ba chú mèo cưng của cặp đôi thoải mái sinh hoạt.

Giữa nhịp sống bận rộn của showbiz, tổ ấm của Bình An và Phương Nga gây ấn tượng bởi cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và đúng với phong cách sống mà cả hai theo đuổi suốt nhiều năm qua.