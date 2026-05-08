Nam shipper Trần Tư làm việc 18 tiếng và ngủ 3 tiếng/ngày, gộp 12 đơn một chuyến, đã kiếm được 3,5 tỷ đồng

Năm 2024, Trần Tư, một shipper 26 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) từng trở thành tâm điểm chú ý khi công khai mức thu nhập 1,02 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) tích lũy được chỉ sau ba năm lăn lộn trên những con phố.

Hành trình của Trần Tư bắt đầu từ sự đổ vỡ của một giấc mơ kinh doanh tại quê nhà Giang Tây. Sau khi nhà hàng riêng đóng cửa chỉ sau 5 tháng hoạt động, anh gánh trên vai khoản nợ ngân hàng lên tới 800.000 nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng).

Trước những nghi ngờ về con số thu nhập quá lớn này, các bên liên quan đã vào cuộc xác minh và khẳng định nỗ lực của anh là hoàn toàn có thật. Để đạt được số tiền tỷ đó, chàng trai trẻ đã phải trải qua một hành trình làm việc khắc nghiệt mà ít ai có thể tưởng tượng nổi.

Năm 2019, anh đến Thượng Hải làm đầu bếp với mức lương 13.000 nhân dân tệ (khoảng 45 triệu đồng) nhưng sau đó nhận thấy nghề giao đồ ăn có thu nhập tốt hơn nên đã chuyển hẳn sang công việc này. Mục tiêu duy nhất của anh khi đó là làm mọi cách để kiếm tiền trả nợ.

Đôi bàn tay của Trần Tư

Để chạm tới cột mốc triệu tệ, Trần Tư duy trì lịch trình làm việc 18 tiếng mỗi ngày, thường bắt đầu từ 5 giờ sáng đến tận nửa đêm. Anh không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí hay xã giao nào mà dành toàn bộ thời gian cho việc chạy đơn. Có những ngày cao điểm anh hoàn thành được hơn 200 đơn hàng, mỗi lượt đi có thể mang theo cùng lúc tới 12 đơn.

Anh hầu như không được nghỉ ngơi trong ba năm, thậm chí còn nhận đơn hàng trong dịp Tết Nguyên đán. Khu vực giao hàng anh chọn chủ yếu ở vùng ngoại ô, nơi hiếm khi gặp đèn giao thông.

Thu nhập tháng cao nhất của anh từng đạt mốc 40.000 nhân dân tệ (khoảng 140 triệu đồng), còn trung bình mỗi tháng dao động khoảng 25.000 đến 30.000 nhân dân tệ (khoảng 87 đến 105 triệu đồng).

Song song với việc kiếm tiền, Trần Tư sống vô cùng tiết kiệm khi chỉ chi tiêu khoảng 2.000 đến 2.500 nhân dân tệ (khoảng 7 đến 8,7 triệu đồng) mỗi tháng cho bản thân. Anh thuê một căn phòng trọ nhỏ giá 800 nhân dân tệ (khoảng 2,8 triệu đồng) và chỉ chi tiền cho những nhu cầu ăn uống cơ bản nhất. Chính sự khắc khổ này đã giúp anh hoàn thành mục tiêu trả hết nợ và thậm chí còn tích lũy được tiền mua nhà ở quê. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, anh liên tục nhắc đến từ "kiếm tiền".

Dù gặt hái được thành quả lớn, Trần Tư vẫn khuyên mọi người không nên bắt chước cường độ làm việc của mình vì nó vượt quá giới hạn chịu đựng của một người bình thường. Anh thừa nhận mình phải nỗ lực điên cuồng như vậy là do áp lực nợ nần quá lớn và mong muốn những người lao động khác hãy biết giữ gìn sức khỏe, làm việc tùy theo khả năng của bản thân.

