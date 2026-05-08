Vật bất ly thân của shipper: Dùng là khỏe re, không có thì "khổ đủ đường"
Món đồ này nhìn tưởng đơn giản nhưng lại rất hữu ích với hội shipper.
Trời nắng chang chang hay mưa bất chợt theo kiểu “sáng mùa hè, chiều mùa thu”, hội shipper chắc hẳn là những người thấm nhất cảm giác đi làm ngoài đường. Để tồn tại giữa thời tiết khó chiều, nhiều anh em shipper giờ không chỉ phòng thủ kĩ lưỡng với áo mưa, áo chống nắng, khẩu trang, găng tay mà còn nâng cấp level chống chịu bằng cách trang bị thêm dù lớn.
Món đồ này nghe thì đơn giản nhưng lại cực hữu ích. Trời nắng thì che bớt cái nóng hầm hập phả xuống đầu, trời mưa thì giúp shipper đỡ bị ướt lúc dừng xe tìm địa chỉ hay gọi khách xuống lấy hàng. Bên cạnh đó, nhiều shipper thường tập trung tại một điểm giao để chờ khách ra nhận đồ, nên những chiếc dù to đùng này càng phát huy tác dụng rõ rệt. Chỉ cần dựng xe dưới dù là đã có ngay một “mái che mini”, vừa đỡ nắng mưa vừa giúp việc kiểm tra đơn hay sắp xếp hàng hóa thuận tiện hơn nhiều.
Những chiếc dù mà hội shipper sử dụng thường là loại gấp gọn, nhìn nhỏ nhưng bung ra lại rộng đủ để che nắng che mưa cực ổn. Khi không dùng có thể xếp gọn lại nên không hề cồng kềnh hay vướng víu lúc chạy xe. Phần cán dù thường được cố định ngay ở sọt đựng đồ phía sau, chỉ cần cắm vào là đã có ngay một mái che di động khá chắc chắn.
Loại dù này có nhiều kích cỡ khác nhau, phù hợp với lựa chọn và nhu cầu sử dụng của từng người. Ở những đoạn đường quê vắng xe, một số shipper vẫn dùng loại dù nhỏ để vừa chạy vừa che nắng mưa, tất nhiên tốc độ cũng chạy chậm hơn để đảm bảo an toàn. Còn các loại dù to thường được dùng lúc dừng xe chờ giao hàng, đứng đợi khách lấy đồ hay nghỉ tạm ven đường. Với nhiều shipper, đây gần như là món đồ “bất ly thân” vì giúp công việc ngoài trời đỡ vất vả hơn đáng kể.
