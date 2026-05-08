Tình trạng hôn nhân Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Lệch nhau 11 tuổi nhưng Ngô Thanh Vân và Huy Trần là cặp đôi được nhiều người ủng hộ vì chuyện tình yêu bình yên, tích cực. Hôm nay cũng là tròn 4 năm ngày cưới tại Đà Nẵng của cặp đôi. Ngô Thanh Vân bất ngờ viết tâm thư gửi chồng, hé lộ nhiều góc khuất trong cuộc hôn nhân "màu hồng".

Trong bài đăng, Ngô Thanh Vân hé lộ khá nhiều về tình trạng hôn nhân sau gần 4 năm kết hôn. Nữ diễn viên viết: "Hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Sẽ có những ngày mệt, những đêm thức trắng, những áp lực mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng cũng chính những điều đó làm vợ càng tin rằng: tình yêu thật sự không nằm ở những điều quá lớn lao mà là vẫn luôn ở đó, cùng nhau đi qua mọi thứ”.

Những chia sẻ này được nhiều khán giả nhận xét mang màu sắc trưởng thành và thực tế hơn thay vì hình ảnh hôn nhân êm đềm như thường thấy trên mạng xã hội. Qua chia sẻ này, có thể thấy cuộc sống của Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng trải qua không ít áp lực, đặc biệt sau khi có thêm thành viên mới trong gia đình. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý là cách nữ diễn viên nhấn mạnh việc cả hai vẫn đồng hành cùng nhau vượt qua mọi thứ. Cô còn trực tiếp gửi lời cảm ơn đến chồng: "Cảm ơn chồng vì đã luôn là người đồng hành của hai mẹ con".

Ngô Thanh Vân hạnh phúc nhắn nhủ đến chồng nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới

Về phía Huy Trần, sau bài đăng của bà xã, anh cũng để lại bình luận ngọt ngào: "Chớp mắt một cái là đã 4 năm rồi. Mấy năm vừa qua chưa bao giờ cho chồng cảm giác đứng yên. Vì chồng đã tìm được một người vợ luôn sẵn sàng cùng chồng đối mặt với mọi thử thách, luôn ủng hộ và thúc đẩy chồng trong từng việc nhỏ nhất. Sau 4 năm, vợ đã tặng cho chồng một cục bánh bao nhỏ, và không có gì hạnh phúc hơn khi hai đứa mình được cùng nhau chia sẻ tình yêu đó cho một ý nghĩa lớn hơn cả bản thân mình".

Huy Trần thừa nhận cả hai đã vượt qua nhiều thử thách để có được cuộc sống như hôm nay

4 năm hôn nhân của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Ngô Thanh Vân và Huy Trần "về chung một nhà" từ năm 2022, từng gây chú ý khi tổ chức hai lễ cưới, một buổi riêng tư ở Na Uy và một buổi sang trọng bên bờ biển Đà Nẵng. Dù chênh lệch 11 tuổi, cả hai vẫn được khen ngợi vì sự đồng điệu trong lối sống, luôn đặt gia đình lên hàng đầu và giữ kín đời tư. Trên mạng xã hội, vợ chồng "đả nữ" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, đồng hành trong công việc lẫn đời sống, xây dựng một mối quan hệ bền chặt dựa trên sự thấu hiểu và tình yêu sâu đậm.

Đến giữa năm 2025, cặp đôi chào đón thiên thần nhí đặt tên là bé Gạo. Từ đó, Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian cho gia đình, cô cũng chuyển hướng sang cùng chồng kinh doanh nhà hàng chay, ít xuất hiện trong các sự kiện showbiz.

Cặp đôi từng có hôn lễ riêng tư, ấm cúng tại Đà Nẵng

Tuy nhận được nhiều lời chúc mừng và sự ngưỡng mộ cho cuộc sống hôn nhân kín tiếng, viên mãn bên Huy Trần, nhưng Ngô Thanh Vân cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi đón con đầu lòng. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi chia sẻ vợ chồng cô xây dựng loạt nguyên tắc khá nghiêm ngặt dành cho những người muốn tiếp xúc với em bé. Những quy định này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen cho rằng cặp đôi cẩn thận quá mức, thậm chí xuất hiện bình luận nhận xét Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang “làm màu” trong chuyện chăm con.

Giữa những tranh cãi lan rộng, Ngô Thanh Vân đã trực tiếp lên tiếng giải thích về lý do cả hai lựa chọn cách chăm sóc con kỹ lưỡng như vậy. Nữ diễn viên cho biết: “Quy trình chỉ là lịch ghi chép lại để ba mẹ canh giờ em sinh hoạt mà bớt bất ngờ. Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký á”. Cô cũng thừa nhận bản thân hiểu mỗi gia đình sẽ có phương pháp nuôi dạy con khác nhau. Tuy nhiên, vợ chồng cô muốn chủ động tìm hiểu và chuẩn bị kỹ hơn để tránh những sai sót trong giai đoạn đầu làm cha mẹ.

Ngô Thanh Vân chuyển hướng sang cùng chồng kinh doanh nhà hàng

Cặp đôi chia sẻ cuộc sống bỉm sữa rất vui vẻ, hạnh phúc

Ảnh: FBNV