Ngô Thanh Vân đăng ảnh con gái nhưng sau một đêm thì phát hiện chuyện không ngờ, phải thẳng tay xử lý

Sau khi bước vào hành trình làm mẹ ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái đầu lòng - bé Gạo. Mới đây, Ngô Thanh Vân tiếp tục đăng tải khoảnh khắc đáng yêu của con gái và nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Trong hình ảnh được chia sẻ, bé Gạo đã bắt đầu biết đứng, khiến nữ diễn viên không khỏi xúc động vì cảm giác con lớn quá nhanh. Kèm theo đó, Ngô Thanh Vân viết đầy tâm trạng: "Nhanh thế rồi sao?! Nhanh quá vậy... rồi sao mẹ theo kịp?! Có cái remote bấm pause không các mom ơi?! Gạo ơi chậm chậm lại con ơi".

Dòng trạng thái mang đúng tâm lý của một bà mẹ lần đầu chứng kiến con từng ngày khôn lớn. Tuy nhiên, điều Ngô Thanh Vân không ngờ tới là chỉ sau một đêm ngủ dậy, bài đăng lại xuất hiện khá nhiều bình luận tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang "làm quá".

Trước phản ứng này, Ngô Thanh Vân đã trực tiếp để lại bình luận phản pháo khá thẳng thắn ngay dưới bài đăng. Nữ diễn viên bày tỏ sự khó hiểu khi một chia sẻ mang tính vui vẻ, cảm xúc của người làm mẹ lại bị suy diễn theo hướng tiêu cực.

Cô viết: "Viết một cái tút cảm xúc kiểu vui vui có thể nào đừng đi quá nhanh để mẹ còn tận hưởng hôn con nhiều nhiều tí. Mà sao ngủ dậy thấy toàn comment kiểu nói làm lố. Sao mình viết một ý mà mấy cô bác cứ vào nghĩ ngược theo hướng tiêu cực quá vậy. Ai mà chẳng muốn con lớn khôn khỏe mạnh? Xin phép được block luôn những comment tiêu cực vì nếu đã có ý định nghĩ sai lệch đi thì chắc cũng không cần xem những chia sẻ của mình đâu. Xin cám ơn mọi người".

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều bà mẹ bỉm sữa và cư dân mạng. Không ít người cho rằng cảm giác con lớn quá nhanh là tâm lý rất phổ biến của phụ huynh, đặc biệt với những người lần đầu làm cha mẹ. Nhiều netizen cũng bênh vực nữ diễn viên, cho rằng việc lưu giữ những cột mốc phát triển của con là điều hoàn toàn bình thường.

Từ khi sinh bé Gạo, cuộc sống của Ngô Thanh Vân gần như xoay quanh gia đình nhỏ. Cô nhiều lần chia sẻ chuyện thức trắng chăm con, stress vì con bị viêm da cơ địa hay những áp lực của mẹ bỉm. Những cảm xúc khi lần đầu làm mẹ của Ngô Thanh Vân nhận nhiều sự đồng cảm của mọi người, kèm theo đó là những chia sẻ kinh nghiệm cho nữ diễn viên về chuyện nuôi nấng nhóc tỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực thì Ngô Thanh Vân cũng không ít lần phải lên tiếng đáp trả những lần vướng phải bình luận trái chiều. Thời điểm đón con về nhà, vợ chồng Ngô Thanh Vân còn đặt ra 8 quy tắc vô cùng nghiêm túc cho ai muốn tiếp xúc con gái. Chính vì lý do này, Huy Trần và Ngô Thanh Vân vướng tranh cãi "làm màu", làm lố quá mức.

Về tranh cãi đặt ra những quy tắc nghiêm khắc khi chăm con, Ngô Thanh Vân lên tiếng: "Quy trình chỉ là lịch ghi chép lại để ba mẹ canh giờ em sinh hoạt mà bớt bất ngờ. Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký á. Tụi mình cũng biết mỗi người có cách dạy con riêng, và cũng biết có bạn đẻ xong tự biết nuôi. Nhưng hai đứa chọn cách chủ động, để biết mà hướng con đi dần dần mà không sợ làm sai. Nói vậy chứ vẫn chưa hiểu được em đâu, trộm vía những lúc em hợp tác. Chứ em dậy là ba mẹ chỉ có cuốn thôi".

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 sau quãng thời gian gắn bó. Ít ai biết, phía sau cuộc hôn nhân tưởng chừng trọn vẹn, nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về áp lực và nỗi trăn trở khi gặp khó khăn trong hành trình tìm kiếm con cái.

"Sau 2 lần làm IVF bất thành thì lúc đó muốn suy sụp dữ lắm vì nó không dễ như mình suy nghĩ. Có rất nhiều yếu tố, có thể vì trứng, tinh trùng, tử cung. Mỗi 1 người có 1 cơ thể khác nhau, trường hợp khác nhau. Không phải làm 1 lần là đậu liền đâu. Mình đã làm 1 lần thất bại. Quãng thời gian đó tự nhiên tôi có suy nghĩ là mình không làm được. Hành trình này phải có tâm lý vững, sự tự tin thì các bà mẹ có thể cái gì cũng làm được hết. Bây giờ mình mới nghiệm ra được điều đó", cô từng cho hay.

Trong hành trình chăm sóc con gái, Huy Trần luôn sát cánh bên bà xã

