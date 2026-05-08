Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố tạm ngưng biểu diễn tại các phòng trà

Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân, thông báo sẽ tạm ngưng biểu diễn tại các phòng trà sau 25 năm gắn bó để làm mới con đường âm nhạc của mình.

Nam ca sĩ viết: "Hưng đang tạm ngưng biểu diễn tại các phòng trà vì Hưng đã hát như thế 25 năm rồi! Hưng phải thay đổi và mới hơn. Hưng sẽ tái ngộ với chương trình chọn lọc kỹ càng theo chủ đề và màu sắc âm nhạc riêng cho mỗi lần xuất hiện! Tên gọi sẽ là: Có những niềm riêng".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi sẽ không còn được gặp nam ca sĩ thường xuyên ở các sân khấu phòng trà quen thuộc. Một tài khoản bình luận: "Vậy thì nghèo như em không có cơ hội xem anh hát rồi. Vé phòng trà đỡ chứ show chắc cao hả anh, em cứ nói thật ạ".

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ủng hộ trước quyết định thay đổi của Đàm Vĩnh Hưng. Một người hâm mộ chia sẻ: "Ủng hộ anh làm mới phong cách biểu diễn. Rất nhiều ca sĩ bây giờ và cả các diva đang có lối diễn một màu, họ đang sống trong hào quang của quá khứ... luôn đón chờ anh với những trải nghiệm mới trong âm nhạc". Ngoài ra, nhiều bình luận ủng hộ khác như "Anh ở đâu tụi em theo đó ạ" hay "Chúc anh thành công ạ".

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh được khán giả biết đến với chất giọng đặc trưng cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, gắn liền với nhiều ca khúc nhạc trẻ và trữ tình.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990, Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng tạo dấu ấn qua các bản hit như Say tình, Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu hay Góc phố rêu xanh. Nam ca sĩ còn được khán giả gọi với biệt danh "Ông hoàng nhạc Việt" nhờ sức hút bền bỉ cùng lịch diễn dày đặc trong nhiều năm.

Ngoài ca hát, Đàm Vĩnh Hưng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo tại nhiều chương trình âm nhạc và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Những năm gần đây, anh liên tục thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc, sân khấu và hình ảnh mới để làm mới bản thân trong mắt công chúng.