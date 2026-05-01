2 khách Tây vui như Tết khi gặp anh xe ôm nói tiếng Anh như gió, biết cả từ lóng

Clip tài xế công nghệ bắn "tiếng Anh" như gió với du khách Australia khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @jasyan_)

Trong chuyến thăm TP.HCM, giữa phố xá đông đúc, hai nữ du khách Australia đang quay video thì bất ngờ gặp một "đại sứ du lịch" đặc biệt: Anh tài xế công nghệ khoảng 45 tuổi, thấy họ thì dừng xe lại, tươi cười bắt chuyện bằng tiếng Anh rất thành thạo, lưu loát. Cứ tưởng anh mời chào dùng dịch vụ, hóa ra là hỏi thăm hai cô là người nước nào mà trông giống người Việt Nam đến thế.

Sau khi trả lời mình mang quốc tịch Australia, hai du khách lại được phen ngỡ ngàng khi thấy tài xế gọi mình là "Aussie" - từ lóng phổ biến chỉ người Australia, đất nước Australia hoặc bất cứ thứ gì có nguồn gốc từ Australia, được sử dụng trong giao tiếp thân mật.

Chưa hết, bác tài còn khoe quyển sổ tay ghi lại các cuộc trò chuyện với khách Tây. Mỗi khi gặp du khách nước ngoài, anh đều xởi lởi trò chuyện và cẩn thận ghi chép lại kỷ niệm với từng người như một cách để nhớ nhau. Cuộc hội thoại thú vị nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên TikTok.

Cư dân mạng trầm trồ về khả năng nói tiếng Anh của tài xế Grab. "Đúng là cao nhân ẩn dật! Nhìn anh giản dị thế thôi mà vốn liếng ngoại ngữ với từ lóng còn xịn hơn cả khối bạn trẻ bây giờ".

"Xem mà thấy hổ thẹn với bản thân thực sự. Mình học bao nhiêu năm còn chưa tự tin nói chuyện với người nước ngoài sành sỏi như bác tài"; "Ngưỡng mộ tinh thần tự học của chú quá, đúng là gừng càng già càng cay!"; "Đỉnh quá chú ơi! Kiến thức không nằm ở bằng cấp mà nằm ở sự trải đời và khả năng kết nối. Chú phải chịu khó tìm hiểu và giao tiếp nhiều lắm mới có được cái phản xạ ấy" ...

Huyền Chi chia sẻ: "Chú tài xế chính là minh chứng sống cho việc học không bao giờ là muộn. Quyển sổ tay ghi chép kỷ niệm kia chính là kho báu kiến thức mà không trường lớp nào dạy được. Mong các bạn trẻ lấy đây làm động lực để trau dồi ngoại ngữ".

Không chỉ nói tiếng Anh thành thạo, người tài xế còn cẩn thận ghi chép lại mọi lần gặp gỡ du khách. (Ảnh chụp màn hình)

Phan Anh bình luận: "Nhiều người cứ nghĩ chạy xe ôm là lao động chân tay, nhưng anh này đã nâng tầm công việc của mình lên một đẳng cấp khác. Vừa giỏi tiếng Anh, vừa am hiểu văn hóa quốc tế, anh thực sự là đại sứ du lịch khiến du khách nào cũng mê".

Nam Nguyễn bình luận: "Chú nói tiếng Anh như gió thế này thì khách chỉ có nước tự nguyện lên xe chứ chạy đi đâu được. Chắc xưa là cựu sinh viên ngoại ngữ đi làm xe ôm vì đam mê thôi chứ nhìn quyển sổ tay là biết chuyên nghiệp rồi".

Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn muốn đăng ký ngay làm tài xế công nghệ để nâng cao trình độ tiếng Anh. Bảo Quốc viết: "Kiểu này chắc mai tôi cũng đăng ký chạy xe ôm thôi chứ học trung tâm mãi mà không bằng tài xế bắn từ lóng thế này. Vừa có thêm thu nhập lại vừa được luyện nói với người bản xứ miễn phí, một công đôi việc quá đỉnh!".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tự hào về khi con người, du lịch Việt Nam được du khách thích thú. "Mỗi người dân đều là một đại sứ du lịch, câu này vận vào anh tài này đúng chuẩn luôn. Cách anh trò chuyện, ghi chép kỷ niệm vào sổ tay vừa tử tế vừa tinh tế. Mong du lịch mình có thêm nhiều hình ảnh đẹp như thế này thay vì mấy tin chèo kéo" , Tuyết Nguyệt bình luận.

Thanh Phong viết: "Xem video mà thấy ấm lòng và tự hào quá! Chẳng cần những chiến dịch quảng bá rầm rộ, chính sự tử tế, hiếu khách và vốn ngoại ngữ xịn xò của những người lao động như tài xế này đã là tấm danh thiếp tuyệt vời nhất của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế".