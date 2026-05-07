Tình hình nữ nghệ sĩ 61 tuổi sau 7 tháng cầu hôn lại chồng cũ: “Thiên đường, được yêu và đang yêu”

Theo Dạ Thần, | 07-05-2026 - 20:19 PM | Lifestyle

“Giữa vô vàn người lướt qua đời, tìm được một người ở lại là món quà của nhân duyên nhiều đời”, nữ nghệ sĩ 61 tuổi chia sẻ.

Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ Trịnh Hội sau 7 tháng cô chủ động cầu hôn lại.

“Giữa vô vàn người lướt qua đời, tìm được một người ở lại là món quà của nhân duyên nhiều đời”, nữ MC viết. Đi kèm là hình ảnh cô ôm chặt chồng dưới nước, giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.

Hình ảnh MC Kỳ Duyên đăng cùng chia sẻ.

Được biết, thời gian gần đây, nữ MC và Trịnh Hội đã có chuyến nghỉ dưỡng tại El Nido, Philippines. Trong một đoạn clip chia sẻ, sau khi cùng chồng đi chèo thuyền, ngắm hoàng hôn... nữ nghệ sĩ đã bày tỏ cảm xúc hiện tại chỉ bằng ba từ ngắn gọn: “Thiên đường, được yêu và đang yêu”.

Ở tuổi 61, nữ MC không chỉ giữ được vẻ ngoài trẻ trung mà còn lan tỏa năng lượng tích cực của một người đang hạnh phúc trong tình yêu. Câu chuyện tái hợp của cô nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc từ khán giả: “Cặp đôi lãng mạn”, “Chúc anh chị luôn hạnh phúc”, “Duyên tiền định” hay “Ly hôn rồi lại quay về, hiếm có thật”…

Cặp đôi quấn quýt không rời.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội từng kết hôn vào năm 2004 tuy nhiên sau gần 5 năm chung sống, cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn vào cuối năm 2008. Lý do được đưa ra là cả hai đã không còn tìm thấy tiếng nói chung và sự gắn kết cần thiết để duy trì hôn nhân.

Dù đường ai nấy đi, họ vẫn giữ thái độ văn minh, tôn trọng đối phương. Dịch Covid chính là thời điểm giúp cả hai gần gũi nhau hơn.

Bước ngoặt lớn nhất xảy ra vào cuối năm 2025, khi Kỳ Duyên chính thức công khai việc tái hợp với chồng cũ. Cô là người chủ động cầu hôn lại Trịnh Hội trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan vào tháng 11/2025, đánh dấu một chương mới đầy viên mãn.

