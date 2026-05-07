Xuất hiện cô gái vừa đá hông vài đường đã “chấn động dang xứ”, netizen đang ăn tô bún bò phải đứng dậy tập thể dục

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người mẫu đang catwalk, tham gia casting cho BST mới của NTK Adrian Anh Tuấn bất ngờ gây sốt khắp MXH. Bởi cô gái xuất hiện trong đoạn clip khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi vì vóc dáng thuộc hàng “siêu phẩm”. Không những vậy, thần thái, gương mặt của nữ người mẫu này cũng được netizen ưu ái nhận xét đẹp không kém các “thiên thần victoria's secret” là bao.

Cô gái catwalk với vóc dáng đẹp chấn động khiến cả TikTok trầm trồ

Được biết, cô gái đang được mọi người nhắc đến là Jessica Anh (SN 2003) - người mẫu tự do. Chân dài là chủ nhân kênh TikTok có hơn 166K người theo dõi. Đây không phải lần đầu tiên nữ người mẫu sinh năm 2003 nhận lời khen cho năng lượng quyến rũ, thần thái cuốn hút, gợi nhớ đến các siêu mẫu quốc tế như: Bella Hadid, Gigi Hadid hay kể cả Gisele Bündchen.

Chỉ trong khoảng 1 năm qua, Jessica Anh liên tục viral với các video hậu trường của các show thời trang, mỗi clip thu về từ 4-7 triệu views nhờ vào những khoảnh khắc tự nhiên cùng sải bước ấn tượng.

Theo nhiều chia sẻ, Jessica Anh sở hữu chiều cao 1m77, thân hình đồng hồ cát hoàn hảo và làn da rám nắng khỏe khoắn. Cô từng chia sẻ số đo 3 vòng lần lượt là 85 - 57 - 95cm cùng cân nặng duy trì khoảng 53kg.

Jessica Anh (SN 2003) hiện đang hoạt động người mẫu tự do

Mỗi lần tham dự casting cho các show thời trang, Jessica Anh đều thu hút sự chú ý

Chân dài và dáng xinh vốn là những yếu tố không thể thiếu với nghề người mẫu. Tuy nhiên, không phải body type nào của giới model cũng là hình mẫu lý tưởng được nhiều người ao ước.

Jessica Anh khiến nhiều người phải mê mẩn vì tỷ lệ hình thể đẹp, vòng nào ra vòng đó. Đặc biệt, “vòng eo con kiến” phẳng lì của người đẹp sinh năm 2k3 này liên tục khiến hội chị em phải xuýt xoa, trầm trồ. Ngoài ra, nhiều người cho rằng họ yêu thích vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ của Jessica Anh, khác hẳn với suy nghĩ làm người mẫu phải “mỏng đét”, gầy guộc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đẹp gì mà đẹp ác chiến! Mê body bạn này quá trời”.

- “Khung xương đẹp tuyệt vời, dáng bạn này đã quá”.

- “Trời ơi cổ đẹp tới mức khiến tui đang ăn dở tô bún bò phải đứng dậy tập thể dục”.

- “Đây chính là hình mẫu mà mình yêu thích và muốn hướng đến. Động lực tập gym cho mùa hè năm nay là đây”.

- “Walk vài đường mà chấn động đang xứ luôn. Đẹp mà phải đứng dậy vỗ tay luôn đó”.

- “Cô gái này khiến hội chị em tự động đang ăn uống gì đều ngừng lại để đi tập thể dục. Body mơ ước quá!”.

Dù nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng lẫn giới chuyên môn mỗi khi đi casting nhưng tên tuổi của Jessica Anh lại chưa quá viral. Trên trang TikTok của mình, Jessica Anh chủ yếu chia sẻ về những lần tham dự casting, hậu trường các show diễn mà cô tham gia. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đăng tải một số tips về làm đẹp, giữ dáng, giữ làn da nâu khỏe khoắn.

Trong phong cách đời thường, Jessica Anh cũng chuộng style phương Tây. Cô thường trang điểm theo hình tượng clean girl, đôi môi dày, tone nude nhưng cực cuốn hút. Ngoài ra, Jessica Anh cũng thường diện những bộ cánh ôm sát body, khoe khéo lợi thế hình thể nhưng không mang lại sự phản cảm hay hở hang quá mức.