Khán giả bao vây Đàm Vĩnh Hưng ở Mỹ, an ninh "thất thủ"

Theo Hoa Bay | 14-04-2026 - 08:45 AM | Lifestyle

“Thích được bao vây, thích được săn đón, thích được chèo kéo, giành giật vậy á", Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm khán giả tại Mỹ vây quanh anh để xin chụp ảnh và chữ ký. Trong clip, một người tiết lộ lực lượng an ninh của đêm nhạc gần như “thất thủ” trước sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho nam ca sĩ.

Về phía mình, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra thích thú khi nhận được tình cảm từ khán giả. “Ông hoàng nhạc Việt” chia sẻ: “Thích được bao vây, thích được săn đón, thích được chèo kéo, giành giật vậy á. Mãi keo với tình iu của khán giả của mình! Xin biết ơn sự hiện diện của 2000 khán giả giữa thời buổi nhiều khó khăn như lúc này! Vô cùng biết ơn và trân trọng”.

Khán giả bao vây Đàm Vĩnh Hưng quá đông khiến an ninh cũng bất lực.

Được biết, cách đây vài ngày, Đàm Vĩnh Hưng đã sang Mỹ thực hiện concert Love Beyond Time diễn ra vào tối 11/4. Theo những hình ảnh được chia sẻ, khán đài không còn chỗ trống, cho thấy sức hút của nam ca sĩ vẫn rất lớn.

Ngay sau đêm diễn, anh tiếp tục bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân: “Ước mơ và kỷ niệm đã thực hiện xong! Ra ngoài chụp hình ai ai cũng khen quá trời! Nghe mà lòng tràn đầy hạnh phúc ngất ngây!”.

Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ anh gần như tự mình đảm nhận nhiều khâu trong concert lần này: “Một mình... Tự chọn bài, canh tone với các bản song ca, sắp xếp thứ tự, chọn trang phục phù hợp rồi mang sang Mỹ, tự viết lời giới thiệu, tự đọc, tự làm MC, tự mở màn, tự xử lý nguyên show...”.

Dưới bài đăng, nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi, động viên từ người hâm mộ. Đáng chú ý, vợ cũ của anh là Liên Phạm cũng để lại bình luận ngắn gọn: “Quá giỏi”.

