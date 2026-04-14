Blum Experience Center Hồ Chí Minh mở ra góc nhìn mới về phụ kiện nội thất

Không gian trải nghiệm phụ kiện nội thất đa giác quan

Blum Experience Center được định vị như một không gian trải nghiệm hơn một showroom trưng bày truyền thống. Lấy cảm hứng từ chủ đề "Your Home of Inspirations", nơi đây gợi mở nhiều cách tiếp cận mới cho không gian sống - từ giải pháp phụ kiện, cách tổ chức chuyển động trong ngôi nhà đến cảm hứng từ màu sắc, vật liệu hay những chi tiết trang trí tinh tế.

Thay vì chỉ quan sát từ bên ngoài, khách tham quan được trực tiếp tương tác với không gian, sản phẩm để mỗi trải nghiệm nhỏ dần gợi mở những ý tưởng phù hợp với không gian sống của riêng mình.

Thông qua những thao tác đóng - mở - chạm - nhấn trên các hệ tủ nội thất, người dùng có thể cảm nhận rõ hơn cách các giải pháp phụ kiện vận hành trong thực tế, từ đó tìm kiếm những ý tưởng làm nhà, trang hoàng không gian sống phù hợp. Từ những phụ kiện tưởng chừng khô khan và kỹ thuật như bản lề, ray trượt, tay nâng,.. khi được ứng dụng trong không gian sống thực tế, Blum giúp biến công năng thành trải nghiệm – nơi mỗi chuyển động mượt mà, tinh giản đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho không gian sống tiện nghi.

Không gian tại Blum Experience Center Hồ Chí Minh được chia thành 6 khu vực, tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch. Tại đây, khách tham quan có thể lần lượt khám phá câu chuyện thương hiệu, các giải pháp phụ kiện nội thất và cách chúng được ứng dụng trong nhiều bối cảnh sống khác nhau.

Tâm điểm của không gian trải nghiệm là Không gian trưng bày các giải pháp phụ kiện nội thất Product LIFE, nơi các giải pháp phụ kiện nội thất của Blum được trưng bày trong bối cảnh sử dụng thực tế, từ phòng bếp, phòng tắm đến phòng khách và phòng ngủ.

Product LIFE giới thiệu các giải pháp phụ kiện nội thất được ứng dụng trong các không gian sống thực tế

Hệ tủ phòng giặt cung cấp các giải pháp lưu trữ thông minh, gọn gàng nhưng đầy công năng, với những chuyển động mở - đóng nhẹ nhàng, hòa nhịp cùng nhịp sống thường nhật của gia đình. Tại Blum Experience Center, nhiều phong cách bếp khác nhau được giới thiệu, từ các hệ bếp chữ I và chữ L phù hợp với nhu cầu phổ biến của gia đình Việt đến mô hình bếp đảo mang cảm hứng châu Âu. Không gian bếp được tổ chức thông minh với luồng di chuyển liền mạch, kết hợp các giải pháp như cửa trượt xếp âm REVEGO hay ray hộp ngăn kéo LEGRABOX. Nhờ đó, mọi thao tác đóng - mở diễn ra êm ái, ngăn kéo được sắp xếp gọn gàng, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện nghi và thoải mái.

Khách hàng trải nghiệm và tham quan hệ bếp chữ L tại Product LIFE

Blum Experience Center được thiết kế theo concept "The Harmony - Bản Hòa Sắc", kết hợp hài hòa giữa dấu ấn toàn cầu và dấu ấn bản địa, đồng thời mở ra trải nghiệm đa giác quan cho khách tham quan. Bên cạnh hệ tủ, màu sắc và vật liệu đồng nhất với hệ thống Experience Center trên thế giới, không gian còn điểm xuyết các chi tiết quen thuộc của đời sống người Việt như mây tre, gốm Lái Thiêu, mâm đồng hay những vật dụng thường thấy trong bữa cơm gia đình. Sự kết hợp này tạo nên một không gian vừa mang hơi thở châu Âu, vừa gần gũi với văn hóa và thói quen sinh hoạt của người Việt.

Gốm Lái Thiêu là dấu ấn bản địa được Blum lồng ghép khéo léo trong trang trí không gian showroom

Một "ngôi nhà truyền cảm hứng" cho những ý tưởng mới

Được nâng cấp sau hơn một thập kỷ kể từ khi showroom đầu tiên của Blum xuất hiện tại TP.HCM, Blum Experience Center với quy mô gần 600m² đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu phụ kiện bếp và nội thất hàng đầu từ Áo tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng ngành nội thất trong nước.

"Blum Experience Center Hồ Chí Minh là hiện thân cho ý tưởng "Your Home of Inspirations", một không gian nơi chất lượng, tính năng và thiết kế tinh tế hòa quyện để khơi nguồn cho những ý tưởng mới - "Oranges Idea". Đồng thời mời gọi mọi người khám phá, tương tác và thực sự trải nghiệm cảm giác mà những giải pháp phụ kiện nội thất chất lượng mang lại trong cuộc sống hàng ngày" - ông Philipp Blum - CEO Tập đoàn Blum toàn cầu - chia sẻ.

Sự kiện khai trương Blum Experience Center ngày 10/04 vừa qua cũng mang đến cho khách tham dự nhiều hoạt động trải nghiệm kết hợp giữa công nghệ, cảm hứng thiết kế và hoạt động nghệ thuật. Thông qua hành trình trải nghiệm tại đây, khách tham quan có thể hiểu rõ hơn vai trò của phụ kiện nội thất trong việc nâng cao tiện nghi cho không gian sống.

Khách hàng tham gia các hoạt động trải nghiệm trong sự kiện khai trương Blum Experience Center

Với các đơn vị thiết kế và thi công, Blum Experience Center được kỳ vọng trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những ý tưởng không gian sống hiện đại, đồng thời là nơi hỗ trợ quá trình làm việc từ tư vấn giải pháp phụ kiện, bóc tách bản vẽ đến hướng dẫn lắp đặt sản phẩm.

Blum Experience Center Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Halo Building Signature - 257 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy | 8:30 – 12:00 & 13:00 - 18:00

Website: https://www.blum.com/vn/vi/