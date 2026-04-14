Cách Lọ Lem đối diện với tin đồn hẹn hò thiếu gia

Từ cô bé xinh xắn đi cùng bố năm nào, nay Lọ Lem đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn. Ở tuổi 20, Lọ Lem xây dựng hình ảnh tiểu thư đài cát vừa giỏi giang trong học tập vừa có thể tự kiếm tiền để tự do tài chính. Lọ Lem cũng chính là niềm tự hào lớn của doanh nhân Dạ Thảo và MC Quyền Linh. Cho đến gần đây, Lọ Lem vướng tin đồn đang hẹn hò một thiếu gia, từng du học nước ngoài.

Trước những đồn đoán liên quan đến chuyện hẹn hò, Lọ Lem vẫn giữ thái độ im hơi lặng tiếng. Song song đó, Lọ Lem thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mừng tuổi mới, làm việc chăm chỉ, tập trung vào việc học. Như mới đây nhất, con gái MC Quyền Linh tung loạt ảnh xuất hiện tại sự kiện với vẻ ngoài tươi tắn, xinh xắn. Lọ Lem đón tin vui trở thành đại sứ đồng hành cùng thương hiệu nổi tiếng. Bên dưới bình luận, Quyền Linh và Dạ Thảo đồng loạt gửi lời chúc mừng, hạnh phúc trước thành công của con gái.

Có thể thấy, cuộc sống của Lọ Lem vẫn được vận hành một cách bình thường, thoải mái chứ không bị tác động bởi những nghi vấn chuyện đời tư. Đây cũng là thái độ thường thấy của Lọ Lem mỗi khi vướng phải những lời nhận xét tiêu cực trên MXH.

Lọ Lem khoe visual nổi bật khi xuất hiện ở sự kiện

Lọ Lem thể hiện rõ sự vui vẻ, tập trung vào công việc giữa loạt đồn đoán đời tư

Lọ Lem từng kiếm được 1 tỷ năm 16 tuổi, cuộc sống giàu sang

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, là con gái của doanh nhân Dạ Thảo và MC Quyền Linh. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn gây sốt nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng cao ráo, thành tích học tập đáng nể và đặc biệt là lối sống khiêm tốn, văn minh. Lọ Lem đang là sinh viên năm 2 của Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh.

Theo lời chia sẻ từ doanh nhân Dạ Thảo, Lọ Lem đã được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt quảng cáo từ năm 3 tuổi. Đến năm 16 tuổi, Lọ Lem từng tiết lộ đã tự kiếm được 1 tỷ đồng. MC Quyền Linh từng chia sẻ: "Khi con tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ không cho con tiền nữa để con tự đi bằng đôi chân của mình". Về chuyện tiền bạc, Lọ Lem từng chia sẻ với truyền thông: "Em làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, 1 khoản em lo cho gia đình mình, 1 khoản em dành cho phần học tập, học phí ở trường. Và 1 khoản còn lại em sẽ cho vào ngân hàng, trong tương lai em sẽ dùng số tiền đó để thực hiện ước mơ của mình".

Lọ Lem từng tiết lộ đã kiếm tiền được từ bé, năm 16 tuổi đã có 1 tỷ đồng

Chia sẻ quan điểm về việc các con mua đồ hiệu, cuộc sống sang chảnh, MC Quyền Linh từng bộc bạch: "Từ xưa đến nay, tôi chưa xách túi hiệu bao giờ, thậm chí là túi một triệu còn chưa có. Nhưng không phải mình như vậy là bắt con phải giống mình. Thế hệ Gen Z có hướng đi của các con. Cuộc đời của các con tôi không can thiệp. Tôi có thể đóng tiền tỷ cho con đi học nhưng không bao giờ mua cho các con túi trăm triệu. Thế hệ các con rất thoải mái, làm được là hưởng được, xài được. Tại sao tôi lại cản con trong việc hưởng trên sức lao động chân chính của các con?".

Lọ Lem xây dựng hình ảnh tiểu thư nhẹ nhàng, học thức

Gần đây, Lọ Lem vướng tin đồn hẹn hò với một thiếu gia. Lọ Lem còn bị cho là đã xuất hiện tại nhà vị thiếu gia kia để ra mắt gia đình. Chàng trai nghi vấn yêu Lọ Lem được cho là xuất thân từ một gia đình kinh doanh tại Tây Ninh. Về học vấn, anh từng theo học tại Trường Quốc tế Anh Việt (British Vietnamese International School - BVIS), một trong những hệ thống giáo dục quốc tế có học phí cao tại TP.HCM, cũng là nơi Lọ Lem từng theo học. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, chàng trai này sang Mỹ du học và tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên sâu Quản trị Vận hành và Chuỗi cung ứng) tại University of Washington vào cuối năm 2025.

Lọ Lem không bận tâm đến những tin đồn đời tư

MC Quyền Linh từng chia sẻ quan điểm về việc con gái lựa chọn tình yêu: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu".

Nam MC cũng nói rõ việc được gọi là "bố vợ quốc dân": "Cũng thú vị đó. Thực ra ngày xưa mọi người đặt cho tôi là MC quốc dân, giờ lên mạng lại là 'ba vợ quốc dân'. Cũng thấy vui, nhiều khi cũng mắc cười. Nhiều người quan tâm con mình cũng là điều hạnh phúc. Nhưng sự lựa chọn là do con mình hết, mình chỉ là nhân tố sau lưng thôi. Nhiều người cứ 'con làm rể ba Linh nha', 'tôi với ông làm sui' nhưng tôi không có quyền quyết định mà đó là quyết định từ trái tim các con. Con thích ai, yêu ai, lấy ai là con quyết định, tôi chỉ là người theo sau ủng hộ. Còn danh xưng này cũng là một điều thú vị mà tôi thấy cũng vui".

Gia đình Quyền Linh từng chia sẻ luôn tôn trọng mọi quyết định của con

