Địa điểm ngắm chim ở Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới

Từng được xem là thú vui êm đềm dành riêng cho lứa tuổi hưu trí, du lịch ngắm chim đang chứng kiến một sự bùng nổ ngoạn mục trong năm 2026. Ngày nay, những chuyến đi này được nâng tầm thành trải nghiệm sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng đầy phong cách. Từ những khu rừng mây mờ ảo đến những thung lũng sâu thẳm, những người đam mê xê dịch giờ đây có thể chiêm ngưỡng thế giới lông vũ tuyệt mỹ từ thềm của những khu nghỉ dưỡng sinh thái sang trọng bậc nhất. Trong danh sách những điểm đến ngắm chim hàng đầu thế giới do tạp chí CN Traveler bình chọn, Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự xuất hiện của Huế.

Không phải ngẫu nhiên mà Huế lại lọt vào mắt xanh của các chuyên gia du lịch quốc tế. Ẩn mình giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Bạch Mã từ lâu đã được mệnh danh là “nàng thơ của miền Trung”. Nơi đây hội tụ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nguyên sinh, những ngọn thác đổ trắng xóa và mây ngàn lãng đãng, tạo nên một môi trường sống hoàn hảo cho các loài chim quý hiếm. Bạch Mã không chỉ là một điểm đến yêu thích của du khách mà còn được ghi danh vào hệ thống Vườn di sản ASEAN nhờ hệ sinh thái đa dạng hiếm có.

Đến với các vùng rừng núi ở Huế, những người yêu thiên nhiên sẽ không khỏi choáng ngợp trước những thanh âm và sắc màu rực rỡ. Từ những tiếng hót líu lo, trong trẻo đến mức khó tin của loài chim chèo bẻo đuôi vợt, cho đến sự xuất hiện lộng lẫy của những chú chim hút mật đỏ thắm với bộ lông lấp lánh như một chiếc hộp chứa đầy châu báu. Với hơn 900 loài chim được ghi nhận trên khắp cả nước, trong đó có 18 loài đặc hữu, Việt Nam nói chung và Huế nói riêng đích thực là một điểm đến không thể bỏ lỡ đối với những ai trót đam mê nhan sắc của bầu trời.

Bên cạnh đại diện đầy tự hào từ Việt Nam, danh sách của CN Traveler còn đưa du khách dạo quanh những điểm nóng sinh thái kỳ diệu khác trên toàn thế giới, nơi tự nhiên vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản nhất.

Tại khu vực Châu Á và Ấn Độ Dương, Sri Lanka góp mặt với Vườn quốc gia Wilpattu và Yala, nơi sinh sống của 34 loài đặc hữu vô cùng quý hiếm như chim ác là mặt đỏ hay chim ác là xanh. Chếch về phía Đông Nam Á, đảo Langkawi của Malaysia lại là điểm dừng chân quan trọng trên tuyến đường di cư Đông Á - Úc, mang đến cơ hội ngắm nhìn chim bói cá sọc rực rỡ và các loài chim hút mật độc đáo. Quần đảo Philippines cũng khẳng định vị thế "thủ đô chim chóc" với khu vực Bắc Palawan, nơi sở hữu 27 loài chim đặc hữu của đảo, trong khi vùng duyên hải Bras d’Eau của Mauritius lại vẫy gọi những người ưa khám phá các sinh vật biển đảo bí ẩn. Tại Ấn Độ, Vườn quốc gia Bandhavgarh mang đến những khung cảnh choáng ngợp với các loài vẹt đầu mận, chim gõ kiến Coppersmith và các loài kền kền hiếm gặp.

Vươn ra những vùng đất xa xôi hơn, du khách có thể lạc vào vương quốc của hơn 1.000 loài chim tại Maasai Mara và núi Kenya ở châu Phi, ngắm nhìn quốc chim lăn ngực tím tuyệt đẹp. Vùng đất hoang sơ Anjavay của Madagascar lại là nơi trú ẩn an toàn cho loài chim mào quặp Á Âu. Ở khu vực châu Mỹ, Costa Rica chinh phục giới mộ điệu với những khu rừng mây Monteverde hay tỉnh Limón, quê hương của loài chim quetzal lộng lẫy và vẹt đuôi dài đỏ rực. Ecuador cũng không hề kém cạnh với Chocó-Andino, vương quốc của hàng trăm loài chim ruồi và chim tanager cổ vàng bay lượn khắp các tầng tán hẻo lánh.

Cuối cùng, dành riêng cho những ai say mê vẻ đẹp tĩnh lặng, vùng cao nguyên Spean Bridge của Scotland mở ra một không gian ngoạn mục của những đỉnh núi phủ tuyết trắng. Nơi đây là lãnh địa của đại bàng vàng sải cánh dũng mãnh, chim ưng biển và những đàn ngỗng tuyết tự do chao lượn trên nền trời xám bạc.