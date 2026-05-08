"Nam thần showbiz" cưới cô bạn thanh mai trúc mã: Đồng vợ đồng chồng, liên tục tậu bất động sản bạc tỷ

Mạnh Trường là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV qua hàng loạt bộ phim như Zippo, Mù Tạt và Em, Chạy Trốn Thanh Xuân, Cả Một Đời Ân Oán, Hương Vị Tình Thân hay Chúng Ta Của 8 Năm Sau . Ngoài sự nghiệp diễn xuất ổn định, nam diễn viên còn được yêu mến bởi hình ảnh người chồng, người cha kín tiếng và yêu gia đình.

Mạnh Trường và bà xã Lan Phương quen nhau từ thời học cấp 2, đến những năm cấp 3 mới chính thức hẹn hò. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai kết hôn vào năm 2008 và hiện có 3 người con. Trong nhiều lần chia sẻ, nam diễn viên luôn dành lời khen cho vợ khi cho rằng cô là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Hiện vợ chồng Mạnh Trường đang tận hưởng cuộc sống và không ngừng đầu tư vào bộ sưu tập bất động sản ấn tượng.

1. Căn hộ cao cấp giữa trung tâm Hà Nội

Gia đình Mạnh Trường đang sinh sống trong căn hộ cao cấp rộng khoảng 140m2 tại Hà Nội. Căn nhà được vợ chồng nam diễn viên chuyển về ở gần 10 năm trước, sau khi có con thứ hai. Theo chia sẻ, căn hộ nằm ở tầng 15 với view nhìn thẳng xuống hồ bơi ngoài trời và toàn cảnh thành phố.

Không gian bên trong mang phong cách tân cổ điển pha hiện đại với hai tông màu chủ đạo là trắng và nâu. Phòng khách được thiết kế rộng rãi, sử dụng nhiều nội thất sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng.

Khu vực bàn ăn đặt trong không gian mở nối liền với phòng khách, sử dụng cùng ngông ngữ thiết kế với tổng thể căn nhà. Các mặt tường phủ kính và hệ đèn chùm đắt đỏ càng tô điểm thêm nét sang trọng cho không gian.

Vợ chồng nam diễn viên tự tay lựa chọn từng món đồ, đồng thời thường xuyên thay đổi cách bài trí để làm mới không gian sống trong các dịp đặc biệt như lễ, Tết.

Điểm nhấn của căn hộ là chiếc đàn piano trắng lớn đặt giữa nhà - nơi Mạnh Trường và các con cùng tập luyện, sinh hoạt.

Góc nào trong căn hộ cao cấp này cũng thể hiện gu thẩm mỹ chỉn chu của gia chủ, từ hệ thống đèn, sofa đến các món decor mang hơi hướng cổ điển.

2. Biệt thự hàng chục tỷ tại Hưng Yên

Đầu năm 2024, vợ chồng Mạnh Trường tiếp tục gây chú ý khi mua thêm một căn biệt thự liền kề trong khu đô thị cao cấp ở Hưng Yên. Cơ ngơi này sở hữu 3 mặt tiền rộng rãi, gồm 4 tầng và được nhiều người nhận xét có diện mạo như khách sạn hạng sang.

Theo những hình ảnh được hé lộ, căn biệt thự mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem và nâu chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Khu vực phòng khách gây ấn tượng với thiết kế trần cao kết hợp đèn chùm tông vàng đồng mang hơi hướng cổ điển, giúp tổng thể không gian thêm phần đẳng cấp.

Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu mở và thông tầng, giúp các khu vực sinh hoạt kết nối liền mạch, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn. Điểm nhấn nổi bật là cầu thang cong mềm mại với lan can kim loại đen mang cảm hứng châu Âu cổ điển. Ngay dưới khu vực cầu thang, cặp đôi dự định đặt một chiếc đàn piano. Hệ cửa kính lớn cũng được bố trí khắp nhà nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Khu bếp được hoàn thiện theo phong cách hiện đại pha tân cổ điển. Đảo bếp lớn sử dụng mặt đá marble vân mềm, đi cùng hệ tủ cao sát trần có nhiều ngăn lưu trữ giúp không gian luôn gọn gàng. Các chi tiết tủ kính bo cong cũng góp phần tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể.

Ngay cạnh khu bếp là khoảng sân vườn nhỏ phủ nhiều cây xanh. Lối đi lát đá tự nhiên chạy dọc hành lang bên hông nhà tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ, với thảm cỏ xanh cùng nhiều loại cây cảnh như chuối cảnh hay cau cảnh mang đến không gian tươi mát và thư giãn.

Tầng 2 là không gian giải trí với bàn billiards màu đỏ đô nổi bật, mang phong cách quý tộc phương Tây. Kề bên là quầy bar mini cùng hệ tủ rượu âm tường thiết kế vòm mềm mại, kết hợp đèn LED tạo điểm nhấn cho bộ sưu tập rượu và ly pha lê.

Theo chia sẻ của bà xã nam diễn viên, căn biệt thự được mua phần thô từ đầu năm 2024 và bắt đầu hoàn thiện nội thất từ cuối năm 2025 để chuẩn bị chuyển về sinh sống.

3. Villa nghỉ dưỡng rộng gần 600m2 giữa thiên nhiên

Bên cạnh căn hộ tại Hà Nội và biệt thự ở Hưng Yên, Mạnh Trường còn sở hữu villa nghỉ dưỡng rộng gần 600m2 tại Phú Thọ (trước đây thuộc Hòa Bình cũ). Đây là nơi gia đình nam diễn viên thường lui về nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần.

Căn villa nổi bật với thiết kế 2 tầng màu trắng, nằm giữa không gian núi đồi xanh mát. Bao quanh khuôn viên là hệ thống cây xanh, vườn hoa và nhiều loại cây ăn trái như cóc, bưởi, chanh, ớt… được chính bà xã nam diễn viên chăm sóc.

Một trong những điểm nổi bật nhất của villa là khu hồ bơi ngoài trời hướng thẳng ra đồi núi. Xung quanh hồ được bố trí ghế nằm thư giãn, tạo cảm giác như một resort nghỉ dưỡng riêng tư. Không gian sân vườn rộng rãi với nhiều mảng xanh mang lại cảm giác thư thái và gần gũi thiên nhiên.

Khu vực tầng 1 được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại với không gian mở liền mạch giữa phòng khách và bếp. Căn nhà sử dụng tone màu chủ đạo là trắng xám, nội thất bên trong kết hợp giữa vẻ sang trọng và sự tối giản, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa ấm cúng cho những buổi sum họp gia đình.

Đặc biệt, toàn bộ mặt tiền sử dụng hệ kính cùng các ô cửa sổ lớn và giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra view nhìn thẳng ra hồ bơi và núi rừng phía trước.

Tầng 2: Không gian nghỉ ngơi

Tầng 2 gồm các phòng ngủ dành cho vợ chồng Mạnh Trường và các con. Không gian được thiết kế nhẹ nhàng với màu sắc hài hòa, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và sự thư giãn. Cách bài trí tối giản nhưng tinh tế giúp toàn bộ khu vực mang cảm giác chữa lành đúng nghĩa giữa thiên nhiên yên bình.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mạnh Trường gần như không vướng scandal đời tư. Bên cạnh hình ảnh "nam thần màn ảnh", anh còn được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt cùng bà xã từ thời học trò và khối bất động sản đáng chú ý ngày càng mở rộng theo thời gian.