Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì đã xảy ra với tiệm mì của nam thần Hứa Vĩ Văn?

Theo Hữu Thắng | 07-05-2026 - 20:48 PM | Lifestyle

Chuyện gì đã xảy ra với tiệm mì của nam thần Hứa Vĩ Văn?

Thương hiệu Pà Pá của diễn viên Hứa Vĩ Văn hiện đã không còn hoạt động tại các mặt bằng quen thuộc, chính thức nhường chỗ cho một dự án ẩm thực mới.

Hứa Vĩ Văn từ lâu đã nổi tiếng trong giới giải trí không chỉ với vẻ ngoài phong độ mà còn bởi sự khéo léo trong gian bếp. Việc anh quyết định mang những công thức gia truyền ra kinh doanh từng nhận được nhiều sự quan tâm. Bắt đầu với Pà Pá Kitchen mang đậm nét truyền thống người Hoa tại Quận 3, rồi tiếp tục ra mắt Pà Pá Noodle tại khu phức hợp ở Thảo Điền, nam diễn viên đã mang ẩm thực đường phố Chợ Lớn đến gần hơn với nhịp sống hiện đại.

Hứa Vĩ Văn từ lâu đã nổi tiếng trong giới giải trí không chỉ với vẻ ngoài phong độ mà còn bởi sự khéo léo trong gian bếp

Những thực khách từng ghé qua đều công nhận đồ ăn ở đây được chăm chút kỹ. Nổi bật nhất là bát mì sườn kho với phần nước lèo được hầm thủ công suốt 6 giờ liền, mang lại vị đậm đà. Những xửng dimsum ghi điểm nhờ lớp vỏ mỏng tang, nhân đầy đặn. Đặc biệt hơn là chén nước chấm giấm tiều gia truyền từ thời ông bà nội nam diễn viên để lại.

Thực đơn nổi bật với món mì sườn kho đậm đà và những xửng dimsum ghi điểm nhờ lớp vỏ mỏng tang, nhân đầy đặn (Ảnh: The Culi's Corner)

Mức giá cho các món ăn tại quán dao động từ 49.000 đến 89.000 VNĐ cho một phần ăn. Hứa Vĩ Văn từng chia sẻ món mì sườn kho Chợ Lớn của quán hoàn toàn có thể đặt lên bàn cân với những món mì danh tiếng thế giới.

Về không gian, cơ sở tại Thảo Điền gây chú ý khi phục vụ ẩm thực truyền thống người Hoa nhưng lại được khoác lên diện mạo phong cách Santorini vùng Địa Trung Hải với tông màu trắng và xanh tươi mát. Nam diễn viên từng chia sẻ việc chọn thiết kế này là nhằm tận dụng nền gạch mang sẵn hơi hướng Hy Lạp của mặt bằng để tạo sự đồng nhất và mang đến không gian rộng rãi cho khách hàng.

Không gian tại Thảo Điền gây chú ý khi khoác lên diện mạo phong cách Santorini vùng Địa Trung Hải với tông màu trắng và xanh tươi mát (Ảnh: Mark Hua)

Gần đây, nhiều thực khách nhận ra cả hai mặt bằng tại Quận 3 và Thảo Điền đã được tháo bảng hiệu và thay thế bằng những thương hiệu mới. Fanpage chính thức của quán không có thông báo về việc di dời hay tạm nghỉ. Theo ghi nhận thực tế, thỉnh thoảng vẫn có thực khách tìm đến địa chỉ cũ để hỏi thăm tình hình của quán.

Trực tiếp giải đáp thắc mắc của một thực khách trên mạng xã hội, Hứa Vĩ Văn xác nhận cơ sở tại địa chỉ 18 Trần Ngọc Diện ở Thảo Điền hiện không còn là Pà Pá Noodles bán các món Hoa. Nam diễn viên cho biết anh đã cộng tác cùng Chef Võ Quốc để chuyển đổi sang mô hình mới mang tên Phở VIỆT NAM, chính thức khai trương vào cuối tháng 2 năm 2025.

Theo Hữu Thắng

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho những người sắp đi Hải Phòng

Tin vui cho những người sắp đi Hải Phòng Nổi bật

Ông bà dạy: Nhà có 5 dấu hiệu này chứng tỏ tích tụ may mắn, làm gì cũng có lộc, tuyệt đối đừng bán

Ông bà dạy: Nhà có 5 dấu hiệu này chứng tỏ tích tụ may mắn, làm gì cũng có lộc, tuyệt đối đừng bán Nổi bật

Tình hình nữ nghệ sĩ 61 tuổi sau 7 tháng cầu hôn lại chồng cũ: “Thiên đường, được yêu và đang yêu”

Tình hình nữ nghệ sĩ 61 tuổi sau 7 tháng cầu hôn lại chồng cũ: “Thiên đường, được yêu và đang yêu”

20:19 , 07/05/2026
Sắp vỡ nợ đến nơi rồi: Vợ chồng có nhà, có ô tô nhưng không có 23 triệu trả nợ mỗi tháng

Sắp vỡ nợ đến nơi rồi: Vợ chồng có nhà, có ô tô nhưng không có 23 triệu trả nợ mỗi tháng

20:18 , 07/05/2026
Vợ chủ tịch Colline Dalat, rich kid Linda Ngô đọ dáng sau sinh, dàn mỹ nhân 1 con "chặt đẹp" cam thường

Vợ chủ tịch Colline Dalat, rich kid Linda Ngô đọ dáng sau sinh, dàn mỹ nhân 1 con "chặt đẹp" cam thường

20:02 , 07/05/2026
Không phải Bali hay Nhật Bản, Việt Nam bất ngờ được khách Tây gọi là “thiên đường” vì lý do rất đặc biệt

Không phải Bali hay Nhật Bản, Việt Nam bất ngờ được khách Tây gọi là “thiên đường” vì lý do rất đặc biệt

18:18 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên