Dâu hào môn kém chồng 20 tuổi, được giao phó trọng trách ở tập đoàn nhà chồng: U40 vẫn trẻ mãi không già

Sở hữu nhan sắc ngày càng nổi bật

Từng được biết đến với danh xưng “hot girl trà sữa”, Chương Trạch Thiên thời gian qua liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau khi gây sốt với podcast hồi đầu năm, cô tiếp tục xuất hiện tại một sự kiện lớn ở Mỹ với loạt hình ảnh đời thường không qua chỉnh sửa.

Nữ doanh nhân góp mặt tại tiệc khai mạc của David Geffen Gallery, diễn ra trong khuôn viên Los Angeles County Museum of Art (LACMA) ở Los Angeles. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí châu Á như G-Dragon hay Lee Soo Hyuk.

Xuất hiện tại buổi tiệc, Chương Trạch Thiên lựa chọn một thiết kế mang phong cách nghỉ dưỡng thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Zimmermann. Bộ váy nổi bật với tông màu chuyển sắc đỏ với vàng, điểm xuyết các chi tiết tinh tế, phần cúp ngực giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát và chiếc cổ cao. Chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng khiến trang phục trở nên uyển chuyển theo từng chuyển động.

Cô phối cùng túi xách cổ điển của Chanel và dây chuyền vàng bản lớn, tạo nên tổng thể sang trọng nhưng không quá phô trương. Phong cách được đánh giá là tinh tế, phù hợp với không khí của một sự kiện nghệ thuật đẳng cấp.

Điểm khiến công chúng đặc biệt quan tâm là những hình ảnh và video ghi lại tại sự kiện đều ở dạng nguyên bản, không qua chỉnh sửa hay sử dụng bộ lọc. Dù vậy, ở tuổi 33, nữ doanh nhân vẫn nhận được nhiều lời khen về diện mạo trẻ trung và thần thái tự nhiên.

Gây ấn tượng bởi học thức và sự trưởng thành qua năm tháng

Chương Trạch Thiên từng gây sốt tại Trung Quốc từ khi còn là thiếu nữ nhờ bức ảnh cầm ly trà sữa lan truyền rộng rãi trên mạng, từ đó gắn liền với biệt danh “hot girl trà sữa”. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, cô theo học tại Đại học Thanh Hoa - một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Hiện tại, cô là vợ của Lưu Cường Đông, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử JD.com, đồng thời được biết đến là một trong những nữ tỷ phú trẻ tại quốc gia này.

Từ hình ảnh “hot girl mạng xã hội”, Chương Trạch Thiên đã chuyển mình sang vai trò doanh nhân và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế. Sự thay đổi này giúp cô dần xây dựng hình ảnh trưởng thành, độc lập hơn trong mắt công chúng.

Nhiều người nhận xét gương mặt cô vẫn giữ được nét trong trẻo, dễ thương từ thời còn là nữ sinh, nhưng khí chất đã có sự thay đổi rõ rệt khi trở nên điềm đạm, chín chắn và mang phong thái của một nữ doanh nhân thành đạt. Hình ảnh hiện tại của cô thường được mô tả là “phu nhân hào môn”, sang trọng nhưng không phô trương. Sự thay đổi này được cho là kết quả của quá trình trưởng thành cả về cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp.

Chương Trạch Thiên kết hôn với Lưu Cường Đông vào năm 2015 và đã gắn bó hơn một thập kỷ. Sau khi lập gia đình, cô dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và nhanh chóng xây dựng được vị trí riêng.

Cô cũng chủ động tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp nhà chồng. Trước đây, truyền thông từng giới thiệu cô với vai trò “cố vấn thương hiệu thời trang” của JD.com. Vai trò này không chỉ mang tính hình thức mà được thể hiện rõ qua sự hiện diện của cô tại các sự kiện thời trang quốc tế.

Tại một show diễn của Uma Wang ở Paris, Chương Trạch Thiên ngồi hàng ghế đầu cùng nhiều khách mời quốc tế, cho thấy sự tham gia thực chất vào lĩnh vực thời trang. Hình ảnh này phần nào khẳng định vị trí ngày càng rõ nét của cô trong giới kinh doanh và sáng tạo.

Không chỉ dừng lại ở thời trang, nữ doanh nhân còn xuất hiện tại các diễn đàn mang tầm vóc toàn cầu. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 1/2026, cô gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh các lãnh đạo và doanh nhân quốc tế.

Đầu năm 2024, Chương Trạch Thiên tiếp tục thu hút sự chú ý khi được vinh danh là cựu nữ sinh giàu có nhất của Đại học Thanh Hoa, với khối tài sản ước tính khoảng 60 tỷ NDT (tương đương 8,4 tỷ USD tại thời điểm đó). Con số này không chỉ phản ánh vị thế tài chính mà còn cho thấy bước tiến dài của cô từ một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội trở thành doanh nhân có ảnh hưởng.

Cuộc sống cân bằng đáng ngưỡng mộ

Cuộc sống hiện tại của nữ doanh nhân 9X khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue Art, cô chia sẻ duy trì thói quen dậy sớm từ 7h mỗi ngày để chủ động sắp xếp lịch trình.

Dù thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, Chương Trạch Thiên lại theo đuổi phong cách sống khá giản dị: ít trang điểm trong sinh hoạt thường ngày và không ưa việc chỉnh sửa hình ảnh quá mức.

Về thời trang, cô được đánh giá có gu thẩm mỹ tinh tế. Phần lớn trang phục đều do cô tự phối, hướng đến sự cân bằng giữa cá tính và nét nữ tính. Khi tham dự sự kiện trang trọng, nữ doanh nhân ưu tiên các thiết kế cao cấp, được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với bối cảnh. Ngược lại, trong đời thường, cô chuộng phong cách đơn giản, thoải mái.

Để duy trì năng lượng tích cực và ngoại hình trẻ trung, cô theo đuổi lối sống năng động với nhiều hoạt động thể chất. Các bộ môn như đi bộ đường dài, đạp xe, bơi lội hay boxing được cô tập luyện thường xuyên. Gần đây, Chương Trạch Thiên còn bắt đầu học thêm quần vợt và chia sẻ quá trình này trên trang cá nhân, cho thấy sự chủ động trong việc làm mới bản thân.

