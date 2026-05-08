Từ nay, tất cả khách du lịch có quyền lợi đặc biệt khi đến Yên Tử, hơn 1 triệu người đã nhận đặc quyền

Theo thống kê từ Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tính đến đầu tháng 5, sức nóng của danh thắng này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mỗi ngày đón nhận hàng ngàn lượt người đổ về hành hương và chiêm bái. Sự bùng nổ này được đánh giá là kết quả trực tiếp từ chính sách "biệt đãi" mạnh tay của tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, thay vì phải trả mức phí 40.000 đồng/lượt đối với người lớn như các năm trước, du khách hiện nay được miễn phí hoàn toàn vé tham quan . Không dừng lại ở đó, hàng loạt chính sách hỗ trợ thiết thực khác cũng được tung ra như miễn phí trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu, tặng gói bảo hiểm miễn phí cho du khách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để phân luồng. Những nỗ lực kích cầu không ngừng nghỉ này đã tạo ra một sức hút khổng lồ, đưa tổng lượng khách tăng vọt lên tới 123% so với con số 450.000 lượt của cùng kỳ năm 2025.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15 m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử, Quảng Ninh) có độ cao 900 m so với mặt nước biển

Bên cạnh lực hút từ các chính sách miễn giảm chi phí, dòng người tấp nập đổ về Yên Tử năm nay còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ niềm tự hào mang tầm quốc tế. Kể từ khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025, địa danh này đã khoác lên mình một vị thế hoàn toàn mới. Nơi đây không chỉ đơn thuần là cội nguồn thiêng liêng gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm, mà đã bứt phá khỏi giới hạn của một điểm đến mang tính thời vụ trong các mùa lễ hội đầu xuân.

Khu di tích và danh thắng Yên Tử vừa ghi nhận một cột mốc kỷ lục khi chính thức vượt mốc 1 triệu lượt du khách chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026

Hiệu ứng lan tỏa từ danh hiệu UNESCO đã biến Yên Tử trở thành một không gian di sản toàn cầu, nơi hội tụ trọn vẹn những giá trị đặc biệt xuất sắc về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa danh xưng di sản thế giới và chiến lược mở cửa đón khách khôn khéo đã thực sự biến Yên Tử thành thỏi nam châm hút khách mạnh mẽ bậc nhất trên bản đồ du lịch hiện nay.