Khán giả hoang mang với Việt Anh và Quỳnh Nga hiện tại

Đều là hai gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, Việt Anh và Quỳnh Nga mới đây lại khiến cộng đồng mạng bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo khác lạ. Trong những hình ảnh cam thường được ghi lại, cả hai bị nhận xét xuống sắc rõ rệt so với trước đây. Gương mặt của Việt Anh thiếu tự nhiên, trong khi Quỳnh Nga cũng bị cho là mất đi những đường nét thanh thoát vốn có. Không ít ý kiến cho rằng cả 2 đang lạm dụng các phương pháp thẩm mỹ, khiến visual ngày càng đơ cứng. Không những thế, cách lựa chọn trang phục cũng khiến diện mạo của Quỳnh Nga và Việt Anh mất điểm.

Diện mạo mới đây của Việt Anh và Quỳnh Nga tại sự kiện gây bàn tán. (Nguồn: TikTok)

Quỳnh Nga mất điểm qua ống kính cam thường với gương mặt khá đơ, đặc biệt ở phần má và khóe miệng. Khi cười, các đường nét trông càng thiếu mềm mại, phần môi đầy cùng sống mũi cao sắc nét cũng khiến tổng thể bị nhận xét ngày càng giống “gương mặt thẩm mỹ đại trà”, mất đi những đường nét riêng từng giúp Quỳnh Nga nổi bật.





Bên cạnh đó, lựa chọn trang phục của Quỳnh Nga cũng bị cho là chưa thực sự phù hợp. Thiết kế váy ren màu nude với phom ngắn và xòe nhiều tầng tạo cảm giác rối mắt, thiếu sự tinh tế. Phần chân váy quá ngắn kết hợp họa tiết ren dày còn vô tình làm vóc dáng nữ diễn viên trông đầy đặn hơn, chiều cao cũng bị dìm đáng kể.





Gương mặt cứng và hơi sưng của Quỳnh Nga.

Từ khi công khai can thiệp thẩm mỹ, nhan sắc của Việt Anh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Gương mặt nam diễn viên mất đi nét góc cạnh nam tính từng là “thương hiệu”. Đôi mắt có phần nặng nề, thiếu sức sống cũng khiến diện mạo của anh bị nhận xét xuống phong độ rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao. Không chỉ có visual gây tranh cãi, outfit của Việt Anh cũng bị đánh giá khá luộm thuộm, không tạo được cảm giác sang trọng hay lịch lãm cần có khi dự sự kiện.





Nam diễn viên Việt Anh bị nhận xét trông đứng tuổi và xuống phong độ.

Cộng đồng mạng tiếc nuối cho nhan sắc tự nhiên của Việt Anh và Quỳnh Nga. Thậm chí, do bị chê quá nhiều mà Quỳnh Nga còn phải tự để lại bình luận giải thích diện mạo của cô khác lạ là do tăng cân.

Trước khi vướng nhiều tranh cãi về việc lạm dụng thẩm mỹ, Quỳnh Nga và Việt Anh từng là cặp diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật của màn ảnh Việt. Quỳnh Nga thời kỳ đầu gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười tươi và những đường nét mềm mại, vừa nữ tính vừa quyến rũ. Visual của cô không quá sắc sảo nhưng lại có nét cuốn hút tự nhiên, càng nhìn càng có thiện cảm.





Trong khi đó, Việt Anh từng là hình mẫu nam thần lịch lãm của phim truyền hình phía Bắc với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng vẻ điển trai nam tính. Ánh mắt sắc và thần thái lạnh lùng giúp nam diễn viên ghi dấu qua hàng loạt vai diễn đình đám. Chính vì từng sở hữu vẻ đẹp tự nhiên rất riêng nên sự thay đổi trong diện mạo của cặp đôi càng khiến nhiều khán giả tiếc nuối.





Vẻ đẹp quyến rũ của Quỳnh Nga từng khiến khán giả phim Việt khó rời mắt.