Nữ diễn viên sang chảnh nhất showbiz hết thời vì 1 bức ảnh tai tiếng: “Tôi không mua nổi quần áo nữa rồi”

Go Jun Hee (phim She Was Pretty) từng là mỹ nhân được săn đón, đồng thời có khoảng thời gian cô còn được khán giả trìu mến gọi bằng danh hiệu “nữ diễn viên sang chảnh bậc nhất màn ảnh Hàn”. Thế nhưng, sự nghiệp người đẹp họ Go đã lao dốc sau khi bất ngờ vướng phải nghi vấn có liên quan tới hộp đêm tai tiếng Burning Sun hồi năm 2019. Nguồn cơn của thị phi bắt nguồn từ tấm hình chụp chung của Go Jun Hee với nhân vật cộm cán trong vụ bê bối Burning Sun ngày đó - cựu thành viên BIGBANG Seungri. Dù đã ra sức phủ nhận việc có liên quan đến vụ ồn ào của cựu thành viên BIGBANG song mỹ nhân She Was Pretty vẫn bị nhiều nhà sản xuất “quay lưng”, còn vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Tới nay, khi xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân, Go Jun Hee thừa nhận bản thân đã hết thời, không còn nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo cũng như không có nguồn thu nhập dồi dào như trước. Tình hình tài chính eo hẹp ở thời điểm hiện tại cũng khiến nữ diễn viên đình đám 1 thời phải “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu.

Stylist thân cận mới đây đã tới thăm nhà Go Jun Hee. Khi chứng kiến tủ quần áo của nữ diễn viên, stylist phải thốt lên rằng: “Quần áo mà 2-3 năm không đụng đến thì coi như là không mặc nữa rồi. Mà đằng nào chị (Go Jun Hee) cũng sẽ lại mua đồ mới tiếp phải không nào?”. Nghe stylist nói vậy, Go Jun Hee lập tức xua tay, đồng thời để lộ về tình hình tài chính của bản thân vào lúc này: “Bây giờ tôi không còn kiếm được nhiều tiền như ngày xưa nữa đâu. Bây giờ các hợp đồng quảng cáo tìm tới tôi cũng không còn nhiều như trước nữa rồi. Tôi đã mua rất nhiều đồ từ trước khi giá cả tăng phi mã. Giờ đắt quá nên tôi chịu thôi, không mua nổi nữa. Tôi mua nhiều món đồ ở thời điểm giá của chúng còn dưới 10 triệu won (181 triệu đồng). Bây giờ chiếc nào chiếc nấy cũng đều vượt mốc 10 triệu won (181 triệu đồng) cả rồi. Tôi xin đầu hàng, không mua nổi nữa đâu”.

Cuối video, người đẹp họ Go chốt lại bằng 1 câu: “Cũng khá lâu rồi tôi không còn đi mua sắm. Giờ tôi chỉ muốn hướng tới 1 lối sống tối giản mà thôi”.

Go Jun Hee thú nhận đã lâu rồi cô không còn mua thêm quần áo. Ảnh: Naver

Còn nhớ bê bối liên quan tới Burning Sun từng khiến dư luận châu Á rúng động hồi năm 2019. Được biết, Burning Sun do Seungri làm giám đốc điều hành ở Hàn Quốc, hộp đêm này chính là ổ mại dâm, ma túy và là nơi diễn ra hàng loạt hành vi tấn công tình dục. Ngay giữa tâm bão bê bối Burning Sun, hình ảnh chụp chung của Go Jun Hee - Seungri bỗng trở nên viral trên mạng xã hội. Từ đây, nữ diễn viên bất ngờ vướng phải tin đồn là bạn thân cựu thành viên BIGBANG và có liên quan mật thiết đến việc môi giới mại dâm, buôn bán chất cấm ở hộp đêm Burning Sun.

Khi tin đồn nổ ra, Go Jun Hee đã phản bác mạnh mẽ: “Tôi chỉ chụp ảnh vì Seungri yêu cầu. Tôi thậm chí còn không biết anh ta đã đăng tấm ảnh lên mạng xã hội. Tôi cũng không thân với các thành viên trong nhóm chat tình dục của anh ta”.

Bức ảnh chụp cùng Seungri đã hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp Go Jun Hee. Ảnh: X

Đến tháng 6/2024, mỹ nhân She Was Pretty tiếp tục phủ nhận mối liên hệ với Burning Sun sau khi BBC công bố video phóng sự tài liệu về hộp đêm tai tiếng này. Khi xuất hiện trên kênh YouTube Studio Suze với tư cách khách mời, Go Jun Hee bùng nổ cảm xúc và không ngần ngại chỉ trích Seungri: “Ôi thằng **** *** đó, tôi thậm chí còn không biết Burning Sun ở đâu và cũng chưa từng đến đó. Suốt nhiều năm qua tôi nói nhưng không ai nghe, có nói thì cũng toàn bị cắt đi mới được lên sóng. Bức hình của tôi và Seungri ngày đó được chụp tại sự kiện chống ung thư vú. Seungri khi ấy là đồng nghiệp cùng công ty cũ với tôi. Tại sự kiện, hắn ta đã đến xin chụp ảnh chung với tôi. Chứ thực ra tôi không quen thân với hắn ta. Vì không theo dõi nhau nên tôi còn không biết hắn ta đăng bức ảnh lên Instagram”.

Đồng thời, nữ diễn viên họ Go cũng lên án gay gắt việc công ty cũ - YG Entertainment - bỏ rơi cô giữa bão tin đồn: “Tôi đã định nhờ công ty chủ quản lên tiếng phủ nhận luôn lúc đó. Tôi chủ động liên lạc với công ty nhưng họ phớt lờ tôi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng họ đã bỏ rơi tôi. Hình tượng là tất cả đối với diễn viên. Nhưng thậm chí họ còn không lên tiếng 1 lần”.

Nữ diễn viên họ Go gay gắt chỉ trích Seungri và công ty cũ YG trong 1 talkshow được phát trên YouTube hồi năm 2024. Ảnh: Naver

Go Jun Hee sinh năm 1985, bước chân vào showbiz với tư cách người mẫu khi vừa tròn 16 tuổi và bắt đầu đóng phim từ năm 2003. Sau She Was Pretty nổi đình nổi đám hồi năm 2015, cô chỉ kịp đóng thêm 2 tác phẩm nữa trước khi vướng phải tin đồn liên quan tới Burning Sun. Suốt 7 năm qua, nữ diễn viên chỉ làm người mẫu ảnh, không còn được mời đóng phim.

Người đẹp vẫn chưa thể trở lại đóng phim sau khi bỗng bị kéo vào bê bối Burning Sun. Ảnh: X