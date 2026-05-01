Có gì bên trong phòng chờ thương gia tốt nhất châu Á tại sân bay Tân Sơn Nhất?

Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký trong khu vực, phòng chờ ROSE Business Lounge tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất vừa chính thức được xướng tên ở hạng mục phòng chờ tốt nhất châu Á (Best Lounge In Asia) tại giải thưởng PAX Readership Awards 2026 do độc giả toàn cầu bình chọn tại Đức. Giải thưởng danh giá này một lần nữa khẳng định vị thế của dịch vụ hàng không Việt Nam, đưa ROSE vươn lên sánh vai cùng những biểu tượng phòng chờ cao cấp quen thuộc như Jasmine, Le Saigonnais hay The SENS Lounge.

Không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn bao quát toàn cảnh đường băng Tân Sơn Nhất

Bước qua cánh cửa của ROSE Business Lounge, hành khách sẽ lập tức rũ bỏ được sự náo nhiệt của sân bay để bước vào một không gian thư giãn ngập tràn ánh sáng tự nhiên với tầm nhìn toàn cảnh ôm trọn đường băng. Thiết kế của phòng chờ tôn vinh các chất liệu bản địa thuần túy, mộc mạc nhưng sang trọng, khéo léo truyền tải thông điệp về một tâm hồn Việt Nam độc đáo.

Điểm nhấn làm dịu mát đôi mắt của những vị khách đường xa chính là mảng tường phủ cây xanh cùng những chậu hoa lan tươi tắn được bài trí khắp nơi. Đặc biệt, các trang thiết bị công nghệ thông minh được giấu kín tinh tế bên dưới lớp nội thất, vừa bảo lưu trọn vẹn vẻ đẹp duy mỹ vừa đáp ứng nhu cầu kết nối của giới doanh nhân. Đối với những người cần xử lý công việc gấp, khu vực làm việc cơ bản được phân tách bằng vách ngăn sẽ đảm bảo sự riêng tư, dù hành khách sẽ cần lưu ý một chút vì số lượng ổ cắm điện tại khu vực này có giới hạn.

Nội thất mây tre đan thủ công cùng vân gỗ trầm ấm tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp của văn hóa bản địa

Là một không gian đặc quyền dành riêng cho hành khách sở hữu vé hạng thương gia hoặc có thư mời trực tiếp từ hãng hàng không, nơi đây mở cửa đón khách liên tục 24/7 để đáp ứng mọi khung giờ bay. Tại đây, trải nghiệm chờ đợi chuyến bay được nâng tầm thành một hành trình ẩm thực sống động nhờ sự kết hợp giữa bếp nóng đặc sắc và Boutique Bar hiện đại.

Hành trình ẩm thực đặc sắc với các món nóng chuẩn vị Á - Âu, nổi bật là quầy đồ ăn Việt như phở truyền thống tự phục vụ

Các đầu bếp SASCO mang đến một thực đơn Á - Âu phong phú, từ tô Phở quốc hồn quốc túy tự phục vụ, gỏi cuốn thanh mát cho đến bánh quiche, thịt nguội hay trái cây tươi. Thực khách cũng có thể thoải mái nhâm nhi các loại bia địa phương ướp lạnh, rượu vang hoặc nước ngọt trong lúc lướt web bằng hệ thống WiFi tốc độ cao mượt mà, hoặc cập nhật tin tức qua các màn hình TV lớn. Mọi chi tiết tại phòng chờ thương gia này đều được chăm chút tỉ mỉ, biến mỗi phút giây lưu lại nơi đây thành một trải nghiệm chuyên nghiệp và trọn vẹn trước mỗi chuyến bay.