Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời khoe khu đất vài trăm m2, đang xây biệt thự "khủng"

Theo PV | 06-05-2026 - 21:46 PM | Lifestyle

Động thái của "ông hoàng nhạc Việt" này thu hút sự chú ý của công chúng.

- Ảnh 1.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip ghi lại khu đất rộng hàng trăm mét vuông tại quận 2 cũ, TP.HCM, nơi anh đang chuẩn bị xây dựng một căn biệt thự mới.

Trong clip, nam ca sĩ đứng tại khu đất ngổn ngang vật liệu, diện tích rất rộng, mặt tiền thoáng, đã được san lấp và chuẩn bị cho quá trình thi công. Dù chưa hoàn thiện, nhưng cách bố trí và vị trí được cho là thuộc khu vực có giá trị bất động sản cao, khiến nhiều người dự đoán đây sẽ là một biệt thự "khủng" tiếp theo của Mr Đàm.

Clip Đàm Vĩnh Hưng khoe khu đất rộng - nơi anh đang xây biệt thự mới

- Ảnh 2.

Cơ ngơi mới của Mr Đàm có quy mô "khủng", vị trí đẹp

Đi kèm đoạn clip, Đàm Vĩnh Hưng hài hước viết: "Mấy bé ơi! Đừng hỏi anh bán đất nữa nha. Tìm cả tháng trời mới được một cái ‘rẻo nhỏ’ này làm chỗ chui ra chui vào thôi hà!".

Động thái này diễn ra không lâu sau khi nam ca sĩ gây xôn xao khi bán căn biệt thự trăm tỷ từng gắn bó suốt 17 năm tại cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ. Căn nhà rộng gần 400 m2 đã được chuyển nhượng với giá ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi bán biệt thự ở cư xá Bắc Hải, Đàm Vĩnh Hưng dọn ra ở nhà thuê, chờ xây cơ ngơi mới. Lý do chuyển chỗ ở được anh chia sẻ là muốn con trai có môi trường sống thuận tiện hơn cho việc học tập.

- Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng hiện rất bận rộn bởi lịch trình công việc dày đặc và kế hoách xây nhà mới

Mr Đàm nói về quy mô nhà mới với Thanh Niên: "Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiền hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất Quận 2 (cũ) giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ, mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".

Ở thời điểm hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu như trước, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì sức hút với khán giả nhờ tên tuổi lâu năm và phong cách riêng biệt. Anh được biết đến là một trong những ca sĩ có cát-xê cao và hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt".

- Ảnh 4.

Việc hé lộ khu đất mới tại quận 2 khiến công chúng càng tò mò về không gian sống sắp tới của nam ca sĩ. Với phong cách cầu kỳ, chịu chi từng thể hiện ở biệt thự cũ, nhiều người kỳ vọng tổ ấm mới của Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục là một công trình đáng chú ý trong giới nghệ sĩ Việt.

"Ông hoàng màn ảnh Việt" một thời chăm chỉ phụ vợ kém 8 tuổi bán nước hoa, 51 tuổi vẫn nuôi con mọn

Theo PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ đánh giá: Đây là kỳ quan thiên nhiên "đẹp nhất Việt Nam", được 'điêu khắc' hàng nghìn năm, không nằm ở Phú Quốc hay Đà Nẵng

Mỹ đánh giá: Đây là kỳ quan thiên nhiên "đẹp nhất Việt Nam", được 'điêu khắc' hàng nghìn năm, không nằm ở Phú Quốc hay Đà Nẵng Nổi bật

Lần đầu tiên Cathay Pacific mang chiếc máy bay đặc biệt này đến Hà Nội

Lần đầu tiên Cathay Pacific mang chiếc máy bay đặc biệt này đến Hà Nội Nổi bật

Lời khuyên dành cho những gia đình đang muốn mua ô tô

Lời khuyên dành cho những gia đình đang muốn mua ô tô

21:36 , 06/05/2026
Một giám đốc của FPT tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai', giọng hát thế nào?

Một giám đốc của FPT tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai', giọng hát thế nào?

21:03 , 06/05/2026
Cuộc sống gây bất ngờ của BTV Thời sự 19h - “bình rượu mơ” của nhà sáng chế lẫy lừng

Cuộc sống gây bất ngờ của BTV Thời sự 19h - “bình rượu mơ” của nhà sáng chế lẫy lừng

20:48 , 06/05/2026
Nam diễn viên đình đám một thời đi bán cà phê cà phê ở tuổi 44 tại An Khánh, TP.HCM: Không muốn dựa dẫm, xin tiền vợ

Nam diễn viên đình đám một thời đi bán cà phê cà phê ở tuổi 44 tại An Khánh, TP.HCM: Không muốn dựa dẫm, xin tiền vợ

19:59 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên