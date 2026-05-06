"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời khoe khu đất vài trăm m2, đang xây biệt thự "khủng"

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip ghi lại khu đất rộng hàng trăm mét vuông tại quận 2 cũ, TP.HCM, nơi anh đang chuẩn bị xây dựng một căn biệt thự mới.

Trong clip, nam ca sĩ đứng tại khu đất ngổn ngang vật liệu, diện tích rất rộng, mặt tiền thoáng, đã được san lấp và chuẩn bị cho quá trình thi công. Dù chưa hoàn thiện, nhưng cách bố trí và vị trí được cho là thuộc khu vực có giá trị bất động sản cao, khiến nhiều người dự đoán đây sẽ là một biệt thự "khủng" tiếp theo của Mr Đàm.

Clip Đàm Vĩnh Hưng khoe khu đất rộng - nơi anh đang xây biệt thự mới

Cơ ngơi mới của Mr Đàm có quy mô "khủng", vị trí đẹp

Đi kèm đoạn clip, Đàm Vĩnh Hưng hài hước viết: "Mấy bé ơi! Đừng hỏi anh bán đất nữa nha. Tìm cả tháng trời mới được một cái ‘rẻo nhỏ’ này làm chỗ chui ra chui vào thôi hà!".

Động thái này diễn ra không lâu sau khi nam ca sĩ gây xôn xao khi bán căn biệt thự trăm tỷ từng gắn bó suốt 17 năm tại cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ. Căn nhà rộng gần 400 m2 đã được chuyển nhượng với giá ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Sau khi bán biệt thự ở cư xá Bắc Hải, Đàm Vĩnh Hưng dọn ra ở nhà thuê, chờ xây cơ ngơi mới. Lý do chuyển chỗ ở được anh chia sẻ là muốn con trai có môi trường sống thuận tiện hơn cho việc học tập.

Đàm Vĩnh Hưng hiện rất bận rộn bởi lịch trình công việc dày đặc và kế hoách xây nhà mới

Mr Đàm nói về quy mô nhà mới với Thanh Niên: "Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiền hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất Quận 2 (cũ) giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ, mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".

Ở thời điểm hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu như trước, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì sức hút với khán giả nhờ tên tuổi lâu năm và phong cách riêng biệt. Anh được biết đến là một trong những ca sĩ có cát-xê cao và hoạt động nghệ thuật bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Việt".

Việc hé lộ khu đất mới tại quận 2 khiến công chúng càng tò mò về không gian sống sắp tới của nam ca sĩ. Với phong cách cầu kỳ, chịu chi từng thể hiện ở biệt thự cũ, nhiều người kỳ vọng tổ ấm mới của Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục là một công trình đáng chú ý trong giới nghệ sĩ Việt.