Nữ ca sĩ Việt từ bỏ hào quang sang Mỹ lấy chồng tỷ phú nổi tiếng phố Wall, cuộc sống giờ ra sao?

Hà Phương sinh ra trong gia đình có bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ con cái theo nghệ thuật. Giống như chị em trong nhà là Cẩm Ly hay Minh Tuyết, Hà Phương từng có những năm hoạt động sôi nổi, cô ghi dấu với chất giọng ngọt ngào cùng nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca, bolero. Bộ 3 Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết từng là những cái tên đình đám, có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt thập niên 1990 - 2000.

Thế nhưng khi đang ở giai đoạn đỉnh cao, nữ ca sĩ lại lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu, sang Mỹ định cư và kết hôn với tỷ phú Chính Chu - doanh nhân gốc Việt nổi tiếng trên phố Wall. Năm 2000, Hà Phương và Chính Chu chính thức kết hôn, sau đó nữ ca sĩ sang Mỹ sinh sống. Được biết, ca sĩ Hà Phương và tỷ phú Chính Chu quen biết thông qua sự giới thiệu của một người bạn chung.

Theo lời nữ ca sĩ, cơ duyên quen biết bắt đầu trong một lần đi diễn tại New York cùng em gái là ca sĩ Minh Tuyết và một số đồng nghiệp. Cô kể lại: "Lúc tôi mới qua Mỹ và biết anh Trần Bảo Sơn. Tôi nhớ bữa đó đi biểu diễn ở bên New York cùng với Minh Tuyết và một anh nữa thì bình thường khi diễn show mình gặp bạn sẽ hay nói kiểu: Anh Sơn ơi, anh mời bạn đến xem biểu diễn nha. Thời điểm đó anh Chính không hiểu tiếng Việt nhiều nên anh bảo không hiểu tiếng Việt nhiều, anh không muốn đi. Xong anh Sơn mới dụ: Anh Chính ơi đi đi, có hai cô này dễ thương lắm (cười)".

Nữ ca sĩ tiết lộ thêm, chính hoàn cảnh cá nhân lúc bấy giờ đã khiến doanh nhân nổi tiếng thay đổi quyết định: "Anh Chính thời gian đó vừa mới chia tay bạn gái nên anh mới đi".

Chồng của ca sĩ Hà Phương từng được ví von là "người đàn ông đáng gờm" của phố Wall, một cái tên khiến giới tài chính phải dè chừng. Trong cộng đồng doanh nhân người Việt tại Mỹ, ông được xem là biểu tượng của sự thành đạt và bản lĩnh trên thương trường. Ông từng nắm quyền kiểm soát một tập đoàn hóa chất lớn của Đức và gây chú ý khi được cho là có tham vọng thâu tóm một tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới.

Nhiều người nói rằng "không có thương vụ nào có thể tuột khỏi tay Chính Chu". Ngoài ra, Chính Chu được đánh giá cao ở khả năng phân tích nhạy bén về tài chính. Ông từng nổi danh khi chi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp "chọc trời" Trump World Tower.

Lấy chồng tỷ phú đô la, nhiều khán giả tò mò về cuộc sống làm dâu của ca sĩ Hà Phương. Nhiều người cho rằng gia đình hào môn sẽ có nhiều khó khăn trong cách sinh hoạt hoặc nhiều nguyên tắc đặc biệt. Tuy nhiên, về mối quan hệ với nhà chồng, Hà Phương cho biết rất được lòng bố mẹ của tỷ phú Chính Chu.

"Trời, nhà chồng tôi hiền lắm, không giống trên phim đâu! Hồi chúng tôi quen nhau, ba mẹ anh đã rất thích tôi. Vì trước đó anh thường có bạn gái nước ngoài, trong khi ba mẹ anh thích con dâu Việt Nam. Buổi ra mắt gia đình bạn trai, ba mẹ anh rất hài lòng, khen với anh: Con bé trông thật phúc hậu", Hà Phương từng chia sẻ với truyền thông.

Dù làm dâu trong một gia đình giàu có, quyền thế nhưng Hà Phương được mọi người đối đãi rất tử tế, nhân hậu. Cô kể, mẹ chồng không để con dâu động tay động chân vào việc nhà vì biết cô từng bị gãy tay nên không thể mang xách nặng. Các anh em trong gia đình cũng cư xử dễ thương, không ai gây khó dễ gì cho cô.

Hơn 20 năm chung sống, Hà Phương và tỷ phú Chính Chu hạn chế xuất hiện cùng nhau trước truyền thông hay chụp ảnh chung. Tuy nhiên, theo lời kể của Hà Phương thì ông xã của cô rất chu đáo, yêu thương vợ con hết mình. Chỉ vì nghe Hà Phương nói đùa muốn xây phòng tiệc trong nhà, tỷ phú Chính Chu lập tức cho người hoàn thành để tạo bất ngờ cho vợ. Thậm chí, anh còn bí mật xây nhà hát opera trong nhà. Gia đình của tỷ phú Chính Chu cũng sắm chuyên cơ riêng để các thành viên di chuyển công tác xa.

Về bất động sản, căn penthouse nằm ở tầng 89 và một phần tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower của 2 vợ chồng có diện tích gần 1.400 m2 với tổng cộng 34 phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Kiến trúc bên ngoài nổi bật với hệ trụ đồng và kính thủy tinh màu sang trọng, còn bên trong được hoàn thiện bằng nội thất xa xỉ đúng chuẩn thượng.

Ngoài ra, trong lần đến dự tiệc Giáng sinh năm 2021, Minh Tuyết hé lộ cơ ngơi gây choáng của chị gái. Gia đình Hà Phương sinh sống trong dinh thự bề thế, bên ngoài được thiết kế như một lâu đài và có khoảng sân rộng rãi cho nhiều siêu xe đỗ đậu. Bên trong dinh thự lấy màu trắng làm chủ đạo, được trang trí bằng nội thất sang trọng.

Bên cạnh đó, Hà Phương cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và có hẳn một quỹ riêng mang tên mình. Mỗi lần lộ diện trước khán giả, em gái Cẩm Ly luôn khoác lên mình trang phục hàng hiệu và đeo những bộ trang sức có giá trị "khủng". Những chuyến du lịch sang chảnh cũng là điều mà khán giả thường nghĩ và được biết về cuộc sống của Hà Phương. Có thể thấy trong 3 chị em thì Hà Phương có cuộc sống khá thành đạt.

Ở tuổi ngoài 50, Hà Phương vẫn giữ được vẻ trẻ trung và niềm say mê nghệ thuật. Với cô, giàu có không phải là điều quan trọng nhất, mà là sự bình yên trong gia đình và tình cảm khán giả. Những chia sẻ thẳng thắn lần này giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống thật của nữ ca sĩ. Dù phải đối mặt với nhiều lời đồn đại, nhưng cô vẫn chọn cách sống nhẹ nhàng và bền bỉ với đam mê.

Chia sẻ thêm về cuộc sống, Hà Phương tiết lộ gia đình cô luôn bận rộn. Nữ ca sĩ kể: "Nhà tôi ở ngay trung tâm New York, view rất đẹp nên khách tới thăm thường xuyên. Khách của vợ chồng, khách của ba mẹ, của em chồng… nên lúc nào cũng bận rộn. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian chăm sóc, đưa đón con đi học và nấu ăn cho gia đình".

Hà Phương cũng không ngại nói thẳng về áp lực khi có chồng là tỷ phú Chính Chu: "Có áp lực chứ, mình lấy một người chồng thành đạt thì xung quanh cũng nhiều bóng hồng vây quanh". Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô luôn tin tưởng chồng và cảm thấy hạnh phúc khi có hai người con ngoan ngoãn, học giỏi.