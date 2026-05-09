4 tháng ở chung cư sau 2 năm thuê nhà mặt đất, tôi mới hiểu thế nào là ĐÁNG TIỀN

Tôi từng có 2 năm sống trong một căn phòng thuê ở nhà mặt đất. Hồi đó, tiêu chí chọn nhà của tôi rất đơn giản: Rẻ là được. Chỉ phòng khép kín, có cửa sổ là được, chẳng quan trọng đó là phòng trong chung cư hay trong nhà sâu trong ngõ. Suốt hơn chục năm thuê nhà ở Hà Nội, tôi chưa “biết mùi” căn hộ dịch vụ hay chung cư là thế nào, một phần vì giá thuê đắt, một phần vì nghĩ thuê nhà thì đâu mà chẳng như nhau.

Nhưng sau 4 tháng chuyển sang thuê chung cư, tôi mới biết mình đã sai. Dù vẫn chỉ là nhà đi thuê nhưng ở chung cư là 1 trải nghiệm khác hoàn toàn.

1. Không còn cảnh nhà ẩm mốc, thấm dột

Đây có lẽ là khác biệt khiến tôi thấy rõ nhất. Đương nhiên chung cư thì cũng có nhiều loại, nhưng tôi chọn thuê chung cư tầm trung - không hẳn là cao cấp nhưng cũng không phải là chung cư cũ đến mức tường mốc thành mảng, trần bong tróc vì thấm dột, vì như thế thì chẳng khác nào căn phòng trọ trong nhà mặt đất ngày xưa.

Ngày còn ở nhà mặt đất, tôi từng trải qua đủ kiểu “ám ảnh mùa mưa, mùa nồm”. Trong phòng lúc nào cũng có cảm giác ẩm ẩm, nhất là những góc khuất kê sát giường hoặc tủ quần áo. Lúc nào cũng nghe mùi ẩm mốc rất khó chịu.

Từ ngày chuyển lên chung cư, cảm giác đó gần như biến mất hoàn toàn. Nhà lúc nào cũng khô ráo, thoáng và có ánh sáng hơn. Có những thứ tưởng nhỏ thôi nhưng khi sống thoải mái rồi mới thấy tinh thần mình nhẹ đi rất nhiều.

2. Mọi tiện ích đều chỉ cách mình 1 lần bấm thang máy

Ngày trước, mỗi lần cần đi siêu thị, ra tiệm gội đầu hay làm nail, tôi đều phải xách xe tự đi hoặc không thì cũng bắt xe ôm. Có hôm chỉ muốn mua chai nước hay viên thuốc đau đầu, mà nghĩ đến việc đi cả km là lại thấy quá mệt quá nản. Còn bây giờ, mọi tiện ích đều ngay dưới chân tòa nhà, bấm thang máy xuống là được.

Dưới chung cư có siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi 24/7, có quán cà phê, hiệu thuốc, tiệm gội đầu, tiệm nail, sân chơi, chưa kể nhà hàng quán ăn nữa, nói chung chẳng thiếu dịch vụ gì.

Điều tôi thích nhất là cảm giác mọi thứ đều ở rất gần nhưng không quá xô bồ. Sáng ngày ra đi làm có thể tiện mua luôn ly Starbucks, tối đến có thể mặc đồ ngủ đi dạo dưới khuôn viên. Tôi bắt đầu hiểu vì sao nhiều người sống ở chung cư lâu năm rất ngại chuyển đi nơi khác. Vì khi đã quen với kiểu “dưới chân nhà có đủ mọi thứ”, người ta sẽ rất khó quay lại cuộc sống phải di chuyển liên tục cho từng nhu cầu nhỏ.

3. Cảm giác an tâm hơn vì luôn có bảo vệ và an ninh tòa nhà

Hồi ở nhà mặt đất, cứ hôm nào có việc về sau 10h tối là tôi sợ vô cùng, vì đường tối, nhà tối, dù chẳng có ai làm gì nhưng cảm giác sợ thì chưa bao giờ biến mất. Còn khi ở chung cư, sảnh lễ tân luôn sáng, có bảo vệ 24/7, về đến nơi là cảm giác yên tâm, không lo lắng gì nữa vì người không có thẻ thang máy thì không thể vào, và camera ở hầu hết các khu vực chung.

Ban đầu tôi nghĩ mấy thứ này bình thường thôi, nhưng sống rồi mới thấy nó giúp mình yên tâm hơn hẳn.

Sau 4 tháng ở chung cư, tôi không dám khẳng định chung cư hơn nhà mặt đất, vì suy cho cùng đó chỉ là cảm nhận cá nhân, mỗi người một sở thích, một nhu cầu chẳng ai giống ai. Nhưng ít nhất với tôi ở thời điểm hiện tại, chung cư đem lại cảm giác yên tâm và tiện nghi hơn cho cuộc sống hàng ngày. Giờ chưa có tiền, chứ sau này mà có thì chắc chắn tôi sẽ chỉ mua chung cư thôi! Giờ không thể quay lại phòng trong nhà mặt đất được nữa.