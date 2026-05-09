Chiếc mặt nạ của Sơn Tùng M-TP

20 giờ tối 8/5, Sơn Tùng M-TP bất ngờ cập nhật giao diện mới trên các nền tảng mạng xã hội. Không bất kỳ dòng trạng thái nào đi kèm, nam ca sĩ chỉ đăng tải duy nhất một bức ảnh mặt nạ bí ẩn làm ảnh đại diện mới. Chiếc mặt nạ mang tông màu gỗ nâu trầm, tạo hình méo mó với phần má ửng hồng, đôi mắt khoét sâu thành hai khoảng đen đặc. Tổng thể hình ảnh vừa ma mị, lạnh lẽo vừa gợi cảm giác khó đoán. Background tối hoàn toàn càng khiến bức ảnh trở nên bí ẩn hơn.

Chỉ sau 18 phút đăng tải trên fanpage sở hữu hơn 14 triệu người theo dõi, bài đăng đã cán mốc hơn 100 nghìn lượt tương tác cùng hàng chục nghìn bình luận

Chỉ sau 18 phút đăng tải trên fanpage sở hữu hơn 14 triệu người theo dõi, bài đăng đã cán mốc hơn 100 nghìn lượt tương tác cùng hàng chục nghìn bình luận. Con số tiếp tục tăng theo từng giây. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, chỉ một bức ảnh cũng đủ khiến toàn bộ cộng đồng mạng lập tức đổ dồn sự chú ý vào Sơn Tùng M-TP. Điều khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên nằm ở việc đây gần như chắc chắn là tín hiệu cho một màn comeback mới của nam ca sĩ.

Trước đó, đúng 0h ngày 5/5, tài khoản Instagram sở hữu 8,3 triệu người theo dõi của Sơn Tùng bất ngờ về trạng thái “trắng trơn”. Toàn bộ bài đăng biến mất khỏi giao diện cá nhân, đồng thời nam ca sĩ cũng huỷ theo dõi tất cả tài khoản trên nền tảng này. Động thái reset hoàn toàn Instagram lập tức khiến fan đặt nghi vấn về một chiến dịch tái xuất đã được chuẩn bị từ trước.

Trước đó, đúng 0h ngày 5/5, tài khoản Instagram sở hữu 8,3 triệu người theo dõi của Sơn Tùng bất ngờ về trạng thái “trắng trơn”

Dù phía Sơn Tùng M-TP và công ty quản lý chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, nhưng với công chúng yêu nhạc Việt, chuỗi động thái này gần như là “công thức quen thuộc” trước mỗi lần nam ca sĩ trở lại.

Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng nổi tiếng là nghệ sĩ có khả năng xây dựng chiến dịch comeback bí ẩn nhất Vpop. Nam ca sĩ thường không tung teaser trực diện ngay từ đầu mà lựa chọn tạo hiệu ứng tò mò kéo dài bằng hàng loạt “content” mang tính gợi mở. Từ việc đổi giao diện nền tảng sang màu đen, đăng tải ký tự khó hiểu, reset hình ảnh cá nhân cho tới thay đổi avatar đồng loạt, mọi động thái đều đủ sức kéo theo làn sóng bàn tán khổng lồ. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ một bức ảnh mặt nạ bí ẩn, Sơn Tùng đã khiến MXH gần như phủ kín thảo luận liên quan đến mình.

Chỉ một bức ảnh mặt nạ bí ẩn, Sơn Tùng đã khiến MXH gần như phủ kín thảo luận liên quan đến mình

Sản phẩm âm nhạc gần nhất của Sơn Tùng M-TP là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau phát hành vào tháng 7/2024. MV từng tạo hiệu ứng lớn nhờ màu sắc tươi sáng, giai điệu dễ nghe cùng hình tượng nhẹ nhàng, tình cảm khác biệt so với các concept trước đó của nam ca sĩ. Tuy nhiên kể từ sau dự án này, Sơn Tùng gần như không có thêm sản phẩm cá nhân nào mới.

Khoảng thời gian gần 2 năm “án binh bất động” càng khiến sự mong chờ từ khán giả bị đẩy lên cao. Với vị thế ngôi sao hàng đầu Vpop, mỗi động thái của Sơn Tùng đều có khả năng tạo hiệu ứng viral mạnh mẽ. Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang theo dõi sát từng thay đổi nhỏ trên các nền tảng mạng xã hội của nam ca sĩ. Nhiều fanpage và cộng đồng Sky liên tục bàn luận về khả năng Sơn Tùng sẽ phát hành album phòng thu mới hoặc khởi động một concert quy mô lớn trong thời gian tới.

Sơn Tùng đang ấp ủ điều gì?

Bởi sau hàng loạt bản hit, những MV trăm triệu view cùng vị thế gần như không thể thay thế tại Vpop, điều công chúng vẫn chờ ở Sơn Tùng lúc này không chỉ là thêm một ca khúc thành công. Đó là sự kỳ vọng lớn hơn về 1 concept album đúng tầm "ngôi sao số 1 Vpop", phản chiếu thế giới âm nhạc được xây dựng toàn diện từ hình ảnh, âm thanh cho tới đỉnh cao là 1 tour concert.Trên MXH, không khó để bắt gặp những bài đăng “manifest” album đầu tay đúng nghĩa của Sơn Tùng M-TP. Đây là cột mốc có thể đánh dấu một chương mới thực sự trong sự nghiệp của ngôi sao lớn nhất nhì nhạc Việt hiện tại.