Ronaldo, Messi "bay màu" hàng triệu follower trên Instagram, Sơn Tùng M-TP cũng chịu chung số phận

Gần đây, cộng đồng mạng toàn cầu không khỏi xôn xao trước hiện tượng hàng loạt tài khoản Instagram có sức ảnh hưởng lớn bất ngờ mất một lượng follower khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn. Đáng chú ý nhất, Cristiano Ronaldo là người chịu tổn thất nặng nề nhất trong đợt quét bot này. Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là đã bay màu khoảng 18 triệu lượt theo dõi. Mặc dù vậy, CR7 vẫn giữ vững vị thế độc tôn là người được theo dõi nhiều nhất Instagram toàn cầu với 666 triệu follower, minh chứng cho sức hút khổng lồ không thể lay chuyển. Cùng cảnh ngộ, đại kình địch Lionel Messi cũng đánh mất khoảng 8 triệu follower, khiến tài khoản của nhà vô địch World Cup 2022 từng chạm mốc 515 triệu nay sụt giảm xuống còn khoảng 507 triệu lượt.

Bên cạnh giới cầu thủ, các ngôi sao giải trí đình đám trên thế giới như Kylie Jenner, Selena Gomez và thậm chí trang chính thức của chính nền tảng Instagram cũng không tránh khỏi việc bị bốc hơi lượng lớn người theo dõi. Không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của đợt rà soát toàn cầu này, đại diện đến từ Việt Nam là nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng ghi nhận tình trạng tụt giảm khoảng 200.000 lượt theo dõi. Đáng chú ý, sự sụt giảm này đi kèm với động thái anh chủ động ẩn hoặc xóa sạch toàn bộ bài đăng trước đó trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ trong nước càng thêm phần tò mò và bàn tán.

Thậm chí, trang chính thức của chính nền tảng Instagram cũng không tránh khỏi việc bị sụt giảm lượng lớn người theo dõi. Nhiều người dùng bình thường trên các diễn đàn như Reddit cũng bắt đầu lên tiếng phản ánh về tình trạng hao hụt tương tự dù tài khoản của họ không có bất kỳ hoạt động nào bất thường.

Theo Speedline, nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng này có thể là do Instagram đang âm thầm triển khai một chiến dịch thanh lọc, xóa sổ các tài khoản bị nghi ngờ là bot rác hoặc đã ngừng hoạt động từ lâu. Mặc dù phía Meta chưa đưa ra thông báo chính thức nào về đợt quét bot diện rộng này, nhưng việc định kỳ dọn dẹp nền tảng vốn là một hoạt động thường niên để đảm bảo môi trường mạng xã hội trong sạch.

Cùng với làn sóng sụt giảm người theo dõi trên Instagram, mạng xã hội Threads và Facebook cũng xuất hiện hàng loạt bài đăng cảnh báo về việc các tài khoản có sự liên kết với nhau sẽ bị ảnh hưởng lây. Một số người dùng cho biết họ bất ngờ nhận được yêu cầu xác minh danh tính, bị buộc đăng xuất hoặc thậm chí bị hạn chế một số tính năng trên cả Facebook lẫn Instagram ngay sau khi đợt rà soát hệ thống diễn ra. Dù chưa có xác nhận từ Meta về việc liên kết hai nền tảng sẽ làm tăng rủi ro bị khóa tài khoản, nhưng xét về mặt kỹ thuật, điều này hoàn toàn có cơ sở. Do Facebook và Instagram cùng thuộc hệ sinh thái Meta và được quản lý chung qua cơ chế Trung tâm tài khoản, những vi phạm nghiêm trọng trên một nền tảng như sử dụng công cụ tăng tương tác ảo, giả mạo danh tính hoặc spam hàng loạt hoàn toàn có thể dẫn đến các hình phạt vạ lây cho nền tảng còn lại.

Trước những diễn biến khó lường và các luồng thông tin đang lan truyền, chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên chủ động rà soát lại mức độ bảo mật cho các tài khoản mạng xã hội của mình. Để tránh việc bị hệ thống tự động của Meta đánh dấu là tài khoản có dấu hiệu bất thường, người dùng tuyệt đối không nên sử dụng các công cụ bên thứ ba nhằm mục đích tăng lượng người theo dõi, tương tác tự động hay tham gia vào các dịch vụ trao đổi mua bán tài khoản. Đồng thời, đây là thời điểm thiết yếu để bật tính năng xác thực hai lớp, cập nhật chính xác địa chỉ email và số điện thoại khôi phục nhằm bảo vệ quyền truy cập, tránh những rủi ro mất tài khoản oan uổng trong lúc chờ đợi sự lên tiếng chính thức từ nhà phát hành.