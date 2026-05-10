Chồng 2 Thu Phương nghẹn ngào tuổi 58: "Không phải ai cũng may mắn để đi cùng nhau đến cuối đời"

Mới đây, bầu show Dũng Taylor - chồng của ca sĩ Thu Phương khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái đầy chiêm nghiệm nhân dịp bước sang tuổi 58.



Trên trang cá nhân, ông xã nữ ca sĩ trải lòng về tuổi tác, sức khỏe và giá trị của việc có người đồng hành bên cạnh sau nhiều thăng trầm cuộc sống.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ta không còn trẻ, nhưng cũng chưa già, cơ thể không di động như xưa. Có những ngày cơ thể như 28 và có những ngày như 78 tuổi, và cũng có những ngày cơ thể hoàn toàn phản bội ta", Dũng Taylor viết.

Anh cho biết, ở hiện tại, niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được uống một tách cà phê, ăn một chiếc bánh hay nghe một bài hát cùng "người bạn đồng hành".

"Nếu đủ phước thì ta sẽ đồng hành cùng nhau suốt khoảng đường còn lại, hãy chắt chiu từng phút giây vì đời sống như làn gió xuyên qua rặng thông, đôi khi chưa kịp mát đã vụt tắt. Không phải ai cũng may mắn để già cùng nhau, đi cùng nhau đến cuối cuộc đời", ông xã Thu Phương tâm sự.

Ca sĩ Thu Phương và chồng.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nhiều người để lại lời chúc mừng sinh nhật và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt giữa Thu Phương và Dũng Taylor sau nhiều năm gắn bó.

Thu Phương và Dũng Taylor bén duyên sau khi nữ ca sĩ sang Mỹ định cư, ly hôn với chồng đầu là Huy MC. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cả hai dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau cả trong công việc lẫn đời sống riêng.

Nhiều năm qua, Dũng Taylor luôn đồng hành cùng vợ trong các hoạt động nghệ thuật, đồng thời đứng sau hỗ trợ nữ ca sĩ trong nhiều dự án âm nhạc và liveshow lớn. Trong khi đó, Thu Phương cũng nhiều lần chia sẻ sự biết ơn dành cho người bạn đời đã ở bên cô trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cặp đôi vẫn giữ được sự đồng điệu trong cuộc sống khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Những chia sẻ mới đây của Dũng Taylor tiếp tục cho thấy góc nhìn đầy trân trọng của anh về hạnh phúc và sự đồng hành ở tuổi trung niên.