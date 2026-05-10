Ngọn đồi cao chỉ hơn 30m, có hố lạ mang dấu tích thuốc nổ: Đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Có những di tích đặc biệt ở Việt Nam không gây ấn tượng bằng những con số đồ sộ, mà bằng chính câu chuyện còn nằm lại trên từng dấu tích. Đồi A1 ở Điện Biên là một ví dụ như vậy: một ngọn đồi chỉ cao hơn mặt đường hơn 30m, nhưng lại lưu giữ ký ức về một trong những trận đánh ác liệt nhất của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo VOV, di tích A1 nằm cạnh quốc lộ 279, còn gọi là đường 7/5; cứ điểm này cao khoảng 32m so với mặt đường, diện tích 83.000m2. Đồi A1 nằm dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, gồm hai đỉnh; trong đó đỉnh Tây Bắc cao hơn 490m, đỉnh Đông Nam cao hơn 493m so với mực nước biển, theo Cổng thông tin du lịch Điện Biên. Chính vị trí này khiến A1 trở thành một trong những cứ điểm quan trọng trong hệ thống phòng ngự phía Đông của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Hố bộc phá gần 1.000kg còn nằm lại trên đồi A1

Điểm khiến nhiều du khách dừng lại lâu nhất khi tham quan đồi A1 là hố bộc phá lớn còn hiện diện trên mặt đất. Nhiều người quen gọi đây là dấu tích của khối thuốc nổ gần 1.000kg. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, con số cụ thể là khối bộc phá 960kg.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trận đánh đồi A1 là một trong những trận đánh kéo dài, ác liệt và hy sinh nhiều nhất. Để tiêu diệt cứ điểm này, các chiến sĩ đã đào đường hầm và hào, đặt khối bộc phá lớn nhằm đánh vào căn hầm cố thủ trên đỉnh đồi. Ngày nay, dấu tích của khối bộc phá 960kg vẫn còn nguyên vẹn như một minh chứng cho trận đánh năm xưa.

Đằng sau hố bộc phá ấy là câu chuyện về nhiều ngày đêm chuẩn bị trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, sau 15 ngày đêm, các chiến sĩ đã đào được 47m đường hầm và hào để đặt khối bộc phá; đến rạng sáng 7/5/1954, quân ta làm chủ cứ điểm A1.

Bởi vậy, khi đứng trước hố bộc phá trên đồi A1 hôm nay, du khách không chỉ nhìn thấy một vết lõm lớn trên mặt đất. Đó là một dấu tích lịch sử trực tiếp, gợi lại thời khắc mà từng mét hào, từng đoạn công sự đều gắn với sự hy sinh và ý chí bền bỉ của những người lính năm xưa.

Đồi A1 hiện là một điểm di tích tiêu biểu thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. Theo Cục Di sản văn hóa, quần thể Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; đây là di tích có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, xã hội, khoa học và kinh tế.

Trải nghiệm đồi A1 trong những ngày tháng 5 lịch sử

Trong những ngày tháng 5, khi cả nước hướng về dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, đồi A1 càng trở thành điểm đến giàu cảm xúc. Báo Sơn La ghi nhận mỗi độ tháng 5 về, cứ điểm đồi A1 trong quần thể Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ lại nhộn nhịp các đoàn khách muôn phương đến tham quan, tri ân.

Đến đồi A1, du khách nên dành khoảng 45–60 phút để tham quan các điểm chính. Từ chân đồi đi lên, có thể lần lượt quan sát hệ thống giao thông hào, lô cốt, công sự, hố bộc phá, đài tưởng niệm và các dấu tích chiến trường còn lại. Theo Cổng thông tin du lịch Điện Biên, đồi A1 là nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt, kéo dài và có tính chất quyết định cho toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Với những du khách đi cùng gia đình, học sinh, sinh viên hoặc các đoàn về nguồn, trải nghiệm đáng giá nhất ở đồi A1 không chỉ là chụp một bức ảnh lưu niệm. Nên đi cùng thuyết minh viên hoặc dành thời gian đọc kỹ các bảng thông tin tại điểm di tích, bởi mỗi đoạn hào, mỗi hố đất hay công sự còn lại đều giúp người xem hình dung rõ hơn vì sao một ngọn đồi không quá lớn lại trở thành địa danh đặc biệt trong lịch sử.

Do đây là điểm tham quan ngoài trời, du khách nên đi vào buổi sáng hoặc chiều muộn, chuẩn bị giày dễ đi, mũ/nón và nước uống. Trong cùng hành trình, có thể kết hợp ghé Nghĩa trang liệt sĩ A1, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hầm De Castries, cầu Mường Thanh, đồi D1 – Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nếu có thêm thời gian, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng cũng là điểm nên đưa vào lịch trình.