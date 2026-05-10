Lương gần 43 triệu/tháng, 32 tuổi có trong tay 13,6 tỷ đồng: Bí quyết là gì?

Ở tuổi 32, Chi-shi khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô đang sở hữu khối tài sản lên tới 80 triệu Yên (khoảng 13,6 tỷ đồng). Điều đáng nói là trong suốt hành trình sự nghiệp của mình, Chi-shi luôn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường như đa số mọi người. Mức thu nhập hàng năm của cô khoảng 3 triệu Yên (khoảng 510 triệu đồng, tương đương 42,5 triệu đồng/tháng).

Cô không có xuất phát điểm giàu có, cũng chưa từng kiếm được khoản tiền lớn nhờ đầu cơ ngắn hạn. Cách mà Chi-shi tích lũy tài sản "đơn giản" chỉ là: Tiết kiệm đều đặn, đầu tư dài hạn và duy trì kỷ luật tài chính suốt nhiều năm.

20 tuổi đã bắt đầu tiết kiệm và đầu tư

Chi-shi bắt đầu quan tâm tới đầu tư từ khi còn ở độ tuổi 20. Sau khi đi làm, dù lương thực nhận mỗi tháng chưa tới 200.000 Yên (khoảng 34 triệu đồng), cô vẫn cố gắng dành ra khoảng 83.300 Yên (khoảng 14 triệu đồng) để tiết kiệm và đầu tư. Với cô, khi thu nhập không quá cao thì điều quan trọng nhất là tạo được thói quen tích lũy ổn định thay vì chờ đến lúc kiếm thật nhiều tiền mới bắt đầu.

Thế nhưng những năm đầu tiên trên thị trường tài chính lại không hề dễ dàng. Số tài sản đầu tư của Chi-shi từng giảm tới 60%, chỉ trong thời gian ngắn, khoản tiền tích lũy nhiều năm gần như "bốc hơi" quá nửa. Dù vậy, thay vì từ bỏ cuộc, cô lại chọn tiếp tục ở lại thị trường. Chi-shi nhớ lại và kể rằng khi đó, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu đã mất tiền vì cổ phiếu thì cũng phải kiếm lại bằng cổ phiếu - ngã ở đâu đứng dậy ở đó theo đúng nghĩa đen.

Sau cú sốc tài chính này, cô thay đổi cách quản lý tiền bạc. Chi-shi luôn để lại khoảng 1 triệu yên (khoảng 170 triệu đồng) trong tài khoản ngân hàng như quỹ dự phòng sinh hoạt, còn phần lớn số tiền còn lại tiếp tục được đem đi đầu tư. Trong giai đoạn đầu, cô từng thử nhiều sản phẩm tài chính khác nhau như quỹ đầu tư trả cổ tức hàng tháng hay trái phiếu. Tuy nhiên, không phải khoản đầu tư nào cũng mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Có thời điểm cô thua lỗ vì chạy theo các xu hướng tài chính đang được nhiều người quan tâm.

Sau nhiều lần thất bại, Chi-shi dần nhận ra mình phù hợp với phong cách đầu tư an toàn và dài hạn hơn. Cô bắt đầu tập trung vào các cổ phiếu có cổ tức cao hoặc doanh nghiệp có khả năng tăng cổ tức theo thời gian. Những khoản đầu tư này không giúp tài sản tăng nhanh trong thời gian ngắn nhưng lại mang đến sự ổn định và ít khiến cô căng thẳng hơn.

Khoảng 10 năm sau lần lỗ vốn đầu tiên, tổng tài sản của Chi-shi đã tăng lên khoảng 30 triệu yên (khoảng 5,1 tỷ đồng). Đây cũng là thời điểm cô bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc nghỉ hưu. Thay vì tiếp tục gắn bó với công việc văn phòng toàn thời gian, cô quyết định chuyển sang làm những công việc mình yêu thích hơn, đồng thời sống dựa trên cả thu nhập lao động lẫn dòng tiền từ đầu tư.

Có tiền mới có thể thoát khỏi áp lực công việc

Theo Chi-shi, điều giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất sau khi nghỉ việc văn phòng không hẳn là chuyện có nhiều tiền hơn, mà là việc không còn phải sống trong áp lực triền mineen. Nhờ duy trì lối sống tiết kiệm trong nhiều năm, cô không cần mức chi tiêu quá lớn để cảm thấy thoải mái. Thu nhập từ đầu tư cũng giúp cô có thêm cảm giác an toàn tài chính ngay cả khi không còn làm việc toàn thời gian.

Dù khá kỷ luật trong chuyện tiền bạc, cuộc sống của Chi-shi cũng từng thay đổi đáng kể sau khi kết hôn. Cô cho biết chồng là người có xu hướng chi tiêu thoải mái. Không chỉ vậy, khi sống chung, Chi-shi nhận ra chi phí sinh hoạt thực tế cao hơn nhiều so với quãng thời gian còn độc thân. Hai người sau đó quyết định tách biệt tài chính cá nhân để tránh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc. Mỗi người sẽ tự quản lý thu nhập và chi tiêu của mình thay vì gộp hoàn toàn như trước.

Hiện tại, dù đã tích lũy được khối tài sản lớn, Chi-shi vẫn giữ thói quen quản lý chi tiêu khá cẩn thận. Cô cho rằng điều quan trọng nhất trong hành trình xây dựng tài sản không phải là kiếm được bao nhiêu tiền trong thời gian ngắn mà là khả năng duy trì việc tiết kiệm và đầu tư đủ lâu để tiền có thời gian tăng trưởng.

Từ một nhân viên văn phòng với thu nhập trung bình ở mức thấp, Chi-shi dần nâng tổng tài sản của mình lên khoảng 80 triệu yên (khoảng 13,6 tỷ đồng) sau nhiều năm kiên trì tích lũy. Với cô, đầu tư không phải con đường làm giàu nhanh chóng mà là quá trình xây dựng sự ổn định tài chính từng chút một theo thời gian.

(Nguồn: Nikkan-spa.jp)