Nhìn lại hình ảnh Mailisa bên mẹ và con dâu trong biệt thự triệu view, khung cảnh hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng: "Cảnh xưa người mất"

6 tháng sau khi hệ thống thẩm mỹ Mailisa vướng vào những lùm xùm pháp lý và bị cơ quan chức năng điều tra, nhiều hình ảnh mới về căn biệt thự ở Hà Tĩnh, do Mailisa xây tặng mẹ tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trên mạng xã hội, cụm từ “cảnh xưa người mất” được nhiều người dùng để mô tả cảm giác khi nhìn lại những video cũ của Mailisa.

Khung cảnh bên trong căn biệt thự vô cùng tiêu điều, sân lộn xộn, ngổn nngang đồ đạc - Ảnh: lehuyenthu8

Từng có giai đoạn, căn biệt thự này gần như trở thành “phim trường” quen thuộc trên TikTok của Mailisa. Trong nhiều video triệu view, nữ doanh nhân thường xuyên xuất hiện bên mẹ ruột, con dâu và các thành viên trong gia đình với những khung cảnh sum vầy. Chính hình ảnh đại gia đình quây quần trong không gian xa hoa từng được xem là một phần tạo nên sức hút đặc biệt cho thương hiệu cá nhân của Mailisa trên mạng xã hội.

Mailisa cõng mẹ đi quanh căn biệt thự - Ảnh cắt từ clip TikTok TMV Mailisa

Đáng chú ý, mẹ của Mailisa và con dâu cũng là những gương mặt xuất hiện dày đặc trong các clip đời thường. Nhưng còn bây giờ, khủng cảnh vô cùng yên lặng. Khu vực sân vườn xuất hiện nhiều lá cây, rác và đồ đạc để ngổn ngang như xô, chậu… Phần nền gạch phủ rêu, tường xuống màu, cây cảnh trong khuôn viên không được chăm sóc thường xuyên.

Trên trang Tiktok cá nhân của Lê Duyên - con dâu Mailisa cũng không cập nhật bất kỳ thông tin nào. Bài đăng mới nhất là từ cuối tháng 11/2025.

Sự thay đổi ấy nhanh chóng tạo nên nhiều bình luận trái chiều. Không ít người nhắc lại thời điểm Mailisa phủ sóng mạng xã hội với hình ảnh doanh nhân thành đạt, thường xuyên khoe biệt thự, vàng bạc, siêu xe và các hoạt động thiện nguyện rầm rộ. Nhưng chỉ sau một biến cố, toàn bộ khung cảnh từng được xem như biểu tượng của sự thịnh vượng lại trở thành minh chứng rõ nét cho sự đổi thay khó lường.

Hai khung cảnh trái ngược sau 6 tháng Mailisa bị bắt

Tháng 11/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và sáu người khác về tội buôn lậu.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), bà Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng là Hoàng Kim Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được tạo vỏ bọc hợp pháp.

Từ đó Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - Ảnh: BCA

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi 3 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Biệt phủ rộng 4.000m² được coi là khối tài sản gây chú ý nhất trên MXH của Mailisa

Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả, giao nộp 12 siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Được biết, ngoài căn biệt thự ở quê Hà Tĩnh, gia đình Malisa thường sinh sống tại biệt phủ rộng 4.000m² ở phường Thới An, TP.HCM.

Tổng hợp