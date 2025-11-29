Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức ảnh thu hồi khối tài sản khổng lồ trong biệt phủ 4.000m2 của Mailisa, nhiều người đã bị "lừa" thế nào?

29-11-2025 - 18:12 PM | Lifestyle

Bức ảnh đang được lan truyền chóng mặt trên MXH.

Mới đây, MXH lan truyền bức ảnh được cho là lực lượng chức năng đang kiểm kê, thu hồi tài sản tại khuôn viên biệt phủ 4.000m2 của vợ chồng Mailisa ở TP.HCM. Trong bức ảnh, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự bất ngờ với khối tài sản “khủng” như hàng loạt siêu xe, vài trăm cây vàng, hàng trăm sổ đỏ và cả tiền mặt của bà Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh.

Không ít người đã nhanh chóng chia sẻ bức ảnh này về trang cá nhân, kèm các nội dung liên quan đến độ giàu có của vợ chồng Mailisa.

Tuy nhiên trên thực tế, đây là bức ảnh không có thật, được tạo ra bởi công nghệ AI. Bởi không ít cư dân mạng nhận ra những điều bất thường xuất hiện trong bức ảnh này.

Bức ảnh thu hồi khối tài sản khổng lồ trong biệt phủ 4.000m2 của Mailisa, nhiều người đã bị

Bức ảnh đang được lan truyền thực tế được tạo dừng bằng AI, không có thật

Đầu tiên, nhiều người cho rằng nhà riêng của vợ chồng Mailisa không để tên “Thẩm mỹ viện Mailisa” như trong hình. Bên cạnh đó, dân tình còn “soi” ra những chiếc siêu xe xuất hiện trong ảnh không giống những chiếc xe mà vợ chồng Mailisa từng đăng tải, sở hữu. Một chi tiết nữa cũng được dân mạng nhìn thấy là trên xe cảnh sát có tiếng nước ngoài, biển số xe cũng khác lạ.

Cùng với đó, nhiều người cũng cho rằng hình ảnh này không đúng với quy trình kiểm kê, thu hồi tài sản của lực lượng chức năng. Chính vì vậy, nhiều người cũng đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo khi người dùng mạng xã hội chưa kiểm chứng thông tin, đã lan truyền những hình ảnh không đúng sự thật.

Bức ảnh thu hồi khối tài sản khổng lồ trong biệt phủ 4.000m2 của Mailisa, nhiều người đã bị
Bức ảnh thu hồi khối tài sản khổng lồ trong biệt phủ 4.000m2 của Mailisa, nhiều người đã bị

Nhiều người nhìn ra các chi tiết trong bức ảnh không giống với thực tế bên ngoài

Bức ảnh thu hồi khối tài sản khổng lồ trong biệt phủ 4.000m2 của Mailisa, nhiều người đã bị

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ảnh có nhiều điều vô lý, không đúng sự thật, mong mọi người hạn chế lan truyền”.

- “Giờ AI tinh vi thật nhưng nhìn kỹ thì thấy nhiều điều không chính xác”.

- “Cả sáng giờ thấy mọi người chia sẻ mình cũng bán tín, bán nghi. Tuy nhiên nhìn kỹ thì thấy hình ảnh này không có thật”.

- “Nên chờ đợi thông tin chính xác từ cơ quan chức năng, đừng lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng”.

- “Có thông tin thu hồi tài sản nhưng hình ảnh không phải từ cơ quan chức năng. Mọi người bình tĩnh, xác thực khi đón nhận thông tin”.

Trước đó, liên quan đến vụ khởi tố vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa như đã thông tin, ngày 28/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Theo Báo Công an nhân dân đăng tải, qua quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh. Ngoài ra, cả hai đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Thẩm mỹ viện Mailisa rục rịch chuyển trạng thái

Theo Hải My

Phụ nữ số

