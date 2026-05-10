Việt Nam có 1 vùng đất nắng gió khiến ngôi sao 30 tỷ views bỏ hết sân khấu tiền tỷ, bay sang chỉ để ôm những đứa trẻ

Nằm cách TP.HCM khoảng 340km, Ninh Thuận cũ (nay thuộc Khánh Hoà) hiện lên như một bức tranh đa sắc thái, nơi hội tụ đủ biển xanh, cát trắng, rừng thiêng và cả những di sản văn hóa nhuốm màu thời gian.

Vùng đất đầy nắng và gió này không chỉ sở hữu những cồn cát trải dài hay những bãi biển hoang sơ, mà còn mang một sức hút mãnh liệt đến từ chính vẻ đẹp chân thật, mộc mạc nhất của tình người. Minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh vô hình ấy chính là câu chuyện diễn ra vào tháng 5 năm 2016. Thời điểm đó, người hâm mộ toàn cầu vô cùng ngỡ ngàng khi chứng kiến Katy Perry, nữ siêu sao nhạc Pop sở hữu hàng chục tỷ lượt xem trên YouTube, quyết định gác lại những sân khấu hoành tráng trị giá hàng triệu đô la. Cô lặng lẽ bay nửa vòng trái đất, tìm đến Việt Nam trong vai trò Đại sứ Thiện chí của UNICEF và điểm dừng chân cô chọn chính là vùng đất Ninh Thuận đầy nắng cháy.

Không váy áo lộng lẫy, không ánh đèn hào nhoáng, nữ ca sĩ tỷ phú giản dị ngồi bệt xuống nền lớp học tại Trung tâm mầm non Quảng Sơn. Cô dành thời gian quan sát các chương trình hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trực tiếp tìm hiểu về nguồn nước sạch và hệ thống giáo dục tại một trong những địa phương xa xôi nhất Việt Nam.

Đặc biệt, khoảnh khắc cô nghẹn ngào khi trò chuyện cùng một người bà đang gồng gánh nuôi bốn đứa cháu mồ côi, trong đó có bé Linh năm tuổi bị suy dinh dưỡng nặng, đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Bỏ lại sự kiêu kỳ của một ngôi sao, Katy Perry dang tay ôm chầm lấy những đứa trẻ vùng cao với lời chia sẻ đầy xúc động rằng tất cả những đứa trẻ cô gặp tại đây đều ấp ủ những ước mơ vô cùng phi thường.

Chính những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại làm bật lên giá trị đắt giá nhất của mảnh đất này. Ninh Thuận hoàn toàn không phô trương, không mài giũa bóng bẩy để làm hài lòng số đông. Nơi đây níu chân người ta bằng chính sự nguyên sơ, bằng cái nắng rát da thịt nhưng lại ấm áp tình người, rực rỡ theo một cách rất riêng mà không một khu du lịch nhân tạo nào có thể sao chép được.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chuyến hành trình có chiều sâu, muốn rũ bỏ hoàn toàn những xô bồ của nhịp sống hiện đại để thực sự chạm tay vào thiên nhiên nguyên bản, thì Ninh Thuận chính là câu trả lời hoàn hảo. Thay vì di chuyển vội vã theo những tour tuyến dập khuôn, vùng đất này luôn vẫy gọi những đôi chân đam mê xê dịch tự mình khám phá từng ngóc ngách.

Dưới đây là những điểm đến làm nên thương hiệu của vùng đất kỳ diệu mang tên Ninh Thuận:

Vịnh Vĩnh Hy

Vĩnh Hy luôn nằm trong top những vịnh biển hoang sơ và đẹp nhất Việt Nam. Cung đường dẫn vào vịnh là một kiệt tác thiên nhiên với một bên là vách núi đá sừng sững, một bên là đại dương xanh thẳm. Nước biển ở đây trong vắt như pha lê. Trải nghiệm tuyệt vời nhất là thuê tàu đáy kính dạo quanh vịnh để ngắm nhìn rạn san hô đa sắc màu ngay dưới chân mình, sau đó ghé lại các nhà bè lênh đênh trên biển để thưởng thức hải sản tươi sống vừa được ngư dân đánh bắt.

Hang Rái

Nằm cách Vĩnh Hy không xa, Hang Rái thực chất là một bãi san hô cổ khổng lồ vươn mình ra biển lớn. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh kỳ thú, đặc biệt là hiện tượng "thác trên biển" khi sóng đánh tràn qua các bậc đá rồi rút xuống tạo thành những dòng nước trắng xóa. Nếu chịu khó thức dậy sớm đón bình minh tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời nhuộm đỏ rực cả một góc trời, phản chiếu qua những vũng nước đọng trên bề mặt đá cổ tạo nên một khung cảnh tráng lệ, đầy cảm xúc.

Vườn Quốc gia Núi Chúa

Được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Núi Chúa mang một nét đặc trưng hiếm có. Không ẩm ướt như những khu rừng nhiệt đới thông thường, hệ sinh thái nơi đây mang đậm chất khô hạn với những loài cây gai góc, kiên cường bám trụ giữa nắng gió. Cảm giác trekking qua những tán rừng thưa, lắng nghe tiếng gió rít qua khe đá sẽ mang lại một trải nghiệm thám hiểm thực thụ.

Đồi cát Nam Cương & Mũi Dinh

Khí hậu khô hạn đã ban tặng cho Ninh Thuận những dải cát mênh mông tuyệt đẹp. Nam Cương mang vẻ đẹp tĩnh mịch, lãng mạn với những dải cát đổi màu, đổi dáng liên tục theo từng cơn gió. Buổi chiều tà, bóng dáng những người phụ nữ Chăm đội thúng bước đi trên cát in hằn trên nền trời đỏ ối.

Trái lại, Mũi Dinh lại là tọa độ của sự phấn khích. Nơi đây có ngọn hải đăng trăm tuổi đứng hiên ngang trước biển, và trải nghiệm thuê xe địa hình cày xới trên những triền cát dốc đứng chắc chắn sẽ làm thỏa mãn những tâm hồn đam mê mạo hiểm.

Đồng cừu An Hòa

Nếu muốn tìm một chốn bình yên tuyệt đối, hãy đến An Hòa. Giữa không gian bao la của cỏ cây và núi đồi xa xa, hàng ngàn chú cừu trắng muốt thong dong gặm cỏ. Tiếng lục lạc len lảnh, tiếng kêu "bê bê" gọi bầy tạo nên một khung cảnh thanh bình đến lạ, giúp du khách rũ bỏ hoàn toàn mọi muộn phiền.

Cụm tháp Po Klong Garai

Nằm yên bình trên đồi Trầu, cụm tháp này là biểu tượng rực rỡ nhất của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của người Chăm cổ. Trải qua bao thăng trầm, những viên gạch nung đỏ rực vẫn gắn kết chặt chẽ mà không cần đến vữa xây, giữ nguyên vẻ uy nghiêm, tĩnh mặc. Đứng dưới chân tháp, bạn sẽ cảm nhận được dòng chảy của lịch sử ngàn năm vẫn đang hiện hữu.

Làng gốm Bàu Trúc & Làng dệt Mỹ Nghiệp

Đây là hai ngôi làng truyền thống mà bạn không thể bỏ qua để hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa. Điểm độc đáo nhất của gốm Bàu Trúc là nghệ nhân không hề sử dụng bàn xoay. Họ đi giật lùi xung quanh khối đất, dùng đôi bàn tay và sự cảm nhận tinh tế để vuốt nặn thành hình. Ngay cạnh đó, làng Mỹ Nghiệp lại thu hút bởi những khung cửi rộn rã tiếng thoi đưa, tạo ra những tấm thổ cẩm rực rỡ, tinh xảo.

Vị ngon kết tinh từ sự khắc nghiệt

Sự khắc nghiệt của thời tiết lại vô tình trở thành chất xúc tác tuyệt vời để nông nghiệp Ninh Thuận đơm hoa kết trái. Nơi đây được mệnh danh là thủ phủ của nho và táo xanh.

Các vườn nho nổi tiếng như Thái An hay Ba Mọi luôn mở cửa đón khách. Cảm giác rảo bước dưới những giàn nho trĩu quả, tự tay cắt những chùm nho chín mọng và thưởng thức vị ngọt thanh mát ngay tại vườn là một trải nghiệm rất "đã". Không chỉ ăn tươi, nho Ninh Thuận còn được ủ thành những chai vang nồng nàn hay nấu thành mật nho dẻo quánh – những thức quà mộc mạc mà chứa đựng cả hương vị của nắng và gió.

Bên cạnh đó, bức tranh ẩm thực Ninh Thuận cũng khiến người ta phải nhớ nhung với những món ngon mang đậm phong vị miền biển:

Bánh căn, bánh xèo: Không giống những vùng khác, bánh căn và bánh xèo Ninh Thuận được đúc giòn rụm với phần nhân là tôm, mực tươi rói. Điểm nhấn linh hồn nằm ở chén nước chấm đa dạng, từ mắm nêm đậm đà đến mắm đậu phộng béo ngậy.

Cơm gà Phan Rang: Hạt cơm được nấu bằng nước luộc gà có màu vàng óng, dẻo thơm mùi mỡ gà. Thịt gà thả vườn thịt săn, da giòn, chấm cùng chén nước mắm gừng giã nhuyễn cay nồng tạo nên một tổng thể hoàn hảo.

Thịt cừu và gỏi cá mai: Do sinh sống ở vùng đất khô hạn, thịt cừu Ninh Thuận nổi tiếng với độ săn chắc, ít mỡ và vị ngọt tự nhiên, thường được nướng tảng hoặc hấp. Bên cạnh đó, gỏi cá mai thanh mát, hòa quyện đủ vị chua, cay, mặn, ngọt cũng là món khai vị "tốn bia" bậc nhất tại đây.

Cẩm nang xách balo lên và đi

Khí hậu Ninh Thuận có hai mùa rõ rệt, trong đó mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 8 năm sau. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch là từ tháng 4 đến tháng 9, khi trời nắng đẹp, biển êm, thuận lợi cho việc tắm biển và chụp ảnh. Nếu bạn muốn tận hưởng không khí lễ hội Katê rộn ràng của đồng bào Chăm và chiêm ngưỡng những vườn nho vào vụ thu hoạch rộ nhất, hãy sắp xếp đi vào khoảng tháng 8 đến tháng 10.

Phương tiện di chuyển: Hiện tại Ninh Thuận chưa có sân bay thương mại hoạt động. Cách di chuyển tối ưu nhất cho những bạn ở miền Bắc hoặc muốn tiết kiệm thời gian là bay đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Từ đây, bạn chỉ cần di chuyển thêm khoảng 60km (mất khoảng hơn 1 tiếng đi xe khách hoặc taxi) là đã có mặt tại trung tâm Phan Rang.

Chi phí dự kiến: Một điểm cộng rất lớn của Ninh Thuận là mức chi phí cực kỳ thân thiện với học sinh, sinh viên và dân văn phòng trẻ. Cho một chuyến đi tự túc 3 ngày 2 đêm, tận hưởng đầy đủ các trải nghiệm từ ăn ở, đi lại nội tỉnh đến vé tham quan, bạn chỉ cần chuẩn bị khoảng 3.500.000 đến 4.000.000 VNĐ (mức giá chưa bao gồm vé máy bay).