Nam ca sĩ nổi đình đám một thời sau 3 tháng đi bán cà phê ở tuổi 55: "Uống bao nhiêu là nước ấy"

Đàm Vĩnh Hưng mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy hào hứng sau 3 tháng lấn sân kinh doanh quán cà phê.

Nam ca sĩ đăng tải loạt hình ảnh ghi lại quá trình "lột xác" của không gian quán từ lúc còn sơ khai đến khi hoàn thiện, đi vào hoạt động. Kèm theo đó, anh không giấu được sự tự hào khi nhìn lại hành trình vừa qua.

Góc quán hiện tại của Đàm Vĩnh Hưng.

Và hình ảnh quán trước đó.

"Mới có 3 tháng thôi á? Vậy mà cứ tưởng lâu lắm rồi á cả nhà ạ! Vì ngày nào cũng 'đi làm' từ sáng… thay không biết bao nhiêu bộ đồ, chụp cả nghìn tấm hình, uống bao nhiêu là nước ấy vậy mà mới có 3 tháng à! Nhìn lại sự 'hô biến' của mình thấy cũng hãnh diện ghê", nam ca sĩ chia sẻ.

Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tâm huyết cho dự án kinh doanh này. Không gian quán được thiết kế theo phong cách hoài niệm với nhiều góc trang trí mang màu sắc xưa cũ, thu hút đông đảo khách đến check-in.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự nể phục trước năng lượng làm việc bền bỉ của nam ca sĩ ở tuổi 55.

Một tài khoản bình luận: "Nhiều lúc suy nghĩ anh như siêu nhân vậy, mở mắt ra là đi làm, không qua phòng thu thì đi hát, ra quán chăm. Đời anh có kim cương, có nhà là đúng rồi, rất xứng đáng".

Đàm Vĩnh Hưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết lao động ở tuổi 55.

Khán giả khác viết: "Hưng đã không làm thì thôi, làm là phải tới nóc luôn"; "Em chúc quán lúc nào cũng đông khách ạ"; "Quá tuyệt vời, quán lúc nào cũng đông vui và có rất nhiều góc check-in sống ảo"; "Xuất sắc nhất luôn đó em, không ai làm được như em, cố gắng phát huy hết nội lực nha".

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng còn chuẩn bị mở thêm chi nhánh bán cà phê ở quân 3 cũ. Nam ca sĩ thu hút sự chú ý khi chia sẻ bản phác thảo quán.