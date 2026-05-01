Nam ca sĩ 48 tuổi được chồng Cẩm Ly giúp đỡ gây dựng cả sự nghiệp, nói thẳng 1 điều

Mới đây, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quốc Đại. Tại chương trình tuần này, ca sĩ Quốc Đại chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố, nhưng lại gắn bó và được khán giả biết đến qua dòng nhạc quê hương, thôn quê dân dã.

Quốc Đại

Tình yêu với những giai điệu dân ca bắt đầu trong tôi từ rất sớm, khi được nghe những câu hát ru từ gia đình. Những âm thanh mộc mạc ấy dần trở thành một phần ký ức, nuôi dưỡng cảm xúc âm nhạc trong tôi.

Bước ngoặt lớn đến với tôi khi tôi gia nhập Trung tâm Kim Lợi. Tại đây, tôi được anh Minh Vy chồng chị Cẩm Ly giúp đỡ gây dựng cả sự nghiệp. Anh Minh Vy đã định hướng con đường nghệ thuật, giúp tôi kiên định theo đuổi dòng nhạc này từ năm 2006 đến nay. Tôi mang ơn anh Minh Vy nhiều.

Để thể hiện trọn vẹn những ca khúc mang đậm hình ảnh thôn quê khi bản thân lớn lên ở thành phố, tôi luôn sử dụng trí tưởng tượng để tái hiện không gian và cảm xúc.

Mỗi khi hát, tôi hình dung những cánh đồng, con sông hay nhịp sống làng quê để đưa vào từng câu hát, từ đó tạo nên sự đồng cảm với khán giả. Chính cách tiếp cận này giúp phần thể hiện của tôi trở nên chân thật và giàu cảm xúc hơn.

Vân Khánh

Tiếp theo chương trình là sự xuất hiện của nghệ sĩ Vân Khánh, với màu sắc đậm đà của miền Trung qua ca khúc Thương về miền Trung. Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và đậm chất vùng miền, nữ nghệ sĩ đưa khán giả trở về với những hình ảnh thân thương của dải đất miền Trung, nơi gắn liền với tuổi thơ và hành trình trưởng thành.

Cô nói: "Mỗi lần hát về miền Trung là mỗi lần cảm xúc trong tôi trở về một cách tự nhiên, như hơi thở, như lời tâm sự. Những địa danh quen thuộc, những ký ức tôi từng trải qua bỗng hiện lên sống động trong từng câu hát.

Huế là quê hương tôi. Khi còn sống tại quê hương, những hình ảnh quen thuộc đôi khi trở nên bình thường. Nhưng khi tôi rời xa để vào Sài Gòn lập nghiệp, tất cả lại trở thành nỗi nhớ da diết. Khi được tái hiện qua âm nhạc, những ký ức ấy không chỉ trở về mà còn trở nên lung linh, giàu chất thơ hơn nhờ sự hòa quyện giữa trải nghiệm và cảm xúc".