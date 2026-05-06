Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đình Bắc xuất sắc nhất V.League

Theo Tiên Tiên | 06-05-2026 - 22:50 PM | Lifestyle

CLB Công an Hà Nội "thâu tóm" các danh hiệu tại V.League trong tháng 4.

Với phong độ hủy diệt trong giai đoạn then chốt của mùa giải, CLB Công an Hà Nội đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 4 của V.League 2025/26. Tâm điểm của sự chú ý dồn vào tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc với hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Mới đây, Ban tổ chức giải bóng đá Vô địch quốc gia đã chính thức công bố kết quả bình chọn các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4, tính từ vòng 17 đến hết vòng 20. Không nằm ngoài dự đoán, CLB Công an Hà Nội đã trở thành tâm điểm tuyệt đối khi giành "cú ăn ba" danh hiệu quan trọng nhất.

Sau chuỗi trận thăng hoa để đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, CLB Công an Hà Nội đã chính thức được vinh danh là CLB xuất sắc nhất tháng 4. Đứng sau thành công này là dấu ấn chiến thuật đậm nét của HLV Alexandre Polking, người cũng đồng thời ẵm giải HLV xuất sắc nhất tháng.

Điểm sáng lớn nhất trong đội hình của đội bóng ngành Công an chính là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chủ nhân của chiếc áo số 9 đã có một tháng thi đấu bùng nổ nhất kể từ đầu mùa giải. Với hiệu suất "khủng" khi ghi tới 8 bàn thắng chỉ trong 5 trận đấu liên tiếp, chân sút sinh năm 2004 đã vượt qua hàng loạt ngoại binh sừng sỏ để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 một cách đầy thuyết phục.

Đình Bắc xuất sắc nhất tại V.League trong tháng 4 (Ảnh: Rùa)

Dù CLB Công an Hà Nội "thâu tóm" các danh hiệu tại V.League trong tháng 4. áp đảo ở các hạng mục chính, nhưng danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 4 đã thuộc về một cái tên gây bất ngờ hậu vệ Giáp Tuấn Dương của CLB Thép Xanh Nam Định. Cú dứt điểm đẳng cấp của anh ở phút 67 trong cuộc đối đầu với Becamex TP.HCM tại vòng 20 đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ hội đồng chuyên môn.

Theo thông báo từ BTC, lễ trao giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 4 sẽ được tổ chức ngay tại sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 10/5/2026. Buổi lễ diễn ra ngay trước thềm trận đấu tâm điểm của vòng 22 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thép Xanh Nam Định.

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ đánh giá: Đây là kỳ quan thiên nhiên "đẹp nhất Việt Nam", được 'điêu khắc' hàng nghìn năm, không nằm ở Phú Quốc hay Đà Nẵng

Mỹ đánh giá: Đây là kỳ quan thiên nhiên "đẹp nhất Việt Nam", được 'điêu khắc' hàng nghìn năm, không nằm ở Phú Quốc hay Đà Nẵng Nổi bật

Lần đầu tiên Cathay Pacific mang chiếc máy bay đặc biệt này đến Hà Nội

Lần đầu tiên Cathay Pacific mang chiếc máy bay đặc biệt này đến Hà Nội Nổi bật

Con trai Chế Linh về nước, làm môi giới bất động sản ở Đà Nẵng

Con trai Chế Linh về nước, làm môi giới bất động sản ở Đà Nẵng

22:28 , 06/05/2026
"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời khoe khu đất vài trăm m2, đang xây biệt thự "khủng"

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời khoe khu đất vài trăm m2, đang xây biệt thự "khủng"

21:46 , 06/05/2026
Lời khuyên dành cho những gia đình đang muốn mua ô tô

Lời khuyên dành cho những gia đình đang muốn mua ô tô

21:36 , 06/05/2026
Một giám đốc của FPT tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai', giọng hát thế nào?

Một giám đốc của FPT tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai', giọng hát thế nào?

21:03 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên