Đình Bắc xuất sắc nhất V.League

Với phong độ hủy diệt trong giai đoạn then chốt của mùa giải, CLB Công an Hà Nội đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 4 của V.League 2025/26. Tâm điểm của sự chú ý dồn vào tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc với hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Mới đây, Ban tổ chức giải bóng đá Vô địch quốc gia đã chính thức công bố kết quả bình chọn các danh hiệu xuất sắc nhất tháng 4, tính từ vòng 17 đến hết vòng 20. Không nằm ngoài dự đoán, CLB Công an Hà Nội đã trở thành tâm điểm tuyệt đối khi giành "cú ăn ba" danh hiệu quan trọng nhất.

Sau chuỗi trận thăng hoa để đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, CLB Công an Hà Nội đã chính thức được vinh danh là CLB xuất sắc nhất tháng 4. Đứng sau thành công này là dấu ấn chiến thuật đậm nét của HLV Alexandre Polking, người cũng đồng thời ẵm giải HLV xuất sắc nhất tháng.

Điểm sáng lớn nhất trong đội hình của đội bóng ngành Công an chính là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chủ nhân của chiếc áo số 9 đã có một tháng thi đấu bùng nổ nhất kể từ đầu mùa giải. Với hiệu suất "khủng" khi ghi tới 8 bàn thắng chỉ trong 5 trận đấu liên tiếp, chân sút sinh năm 2004 đã vượt qua hàng loạt ngoại binh sừng sỏ để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 một cách đầy thuyết phục.

Đình Bắc xuất sắc nhất tại V.League trong tháng 4 (Ảnh: Rùa)

Dù CLB Công an Hà Nội "thâu tóm" các danh hiệu tại V.League trong tháng 4. áp đảo ở các hạng mục chính, nhưng danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất tháng 4 đã thuộc về một cái tên gây bất ngờ hậu vệ Giáp Tuấn Dương của CLB Thép Xanh Nam Định. Cú dứt điểm đẳng cấp của anh ở phút 67 trong cuộc đối đầu với Becamex TP.HCM tại vòng 20 đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ hội đồng chuyên môn.

Theo thông báo từ BTC, lễ trao giải cho các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất tháng 4 sẽ được tổ chức ngay tại sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 10/5/2026. Buổi lễ diễn ra ngay trước thềm trận đấu tâm điểm của vòng 22 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Thép Xanh Nam Định.