Việt Nam có thủ khoa Nhạc viện tổ chức concert ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản: Giàu từ tài năng, nhân cách đến tài sản

Mỹ Tâm 2 lần tổ chức concert ở Mỹ

Ngày 7/5, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ phấn khích khi chính thức tung poster công bố đêm nhạc cá nhân sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 7/6 tới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng fan của Mỹ Tâm tại hải ngoại.

Theo seatmap được công bố, đêm diễn lần này có quy mô khoảng 3.000 - 4.000 khán giả. Đây được xem là con số đáng chú ý đối với một liveshow cá nhân của nghệ sĩ Việt tổ chức ở nước ngoài, cho thấy sức hút ổn định của Mỹ Tâm sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Không gian concert được kỳ vọng vẫn giữ sự gần gũi, giàu cảm xúc nhưng đủ độ hoành tráng và bùng nổ.

Trước đó, vào năm 2024, Mỹ Tâm từng tạo nên dấu ấn lớn khi lần đầu tổ chức liveshow tại Mỹ với MY SOUL 1981. Đêm diễn nhanh chóng sold out hàng nghìn vé, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Không chỉ gây chú ý bởi lượng khán giả đông đảo, liveshow còn được đánh giá cao về chất lượng âm thanh, dàn dựng sân khấu cũng như cảm xúc mà nữ ca sĩ mang lại.

Sự thành công của MY SOUL 1981 từng được xem là một trong những cột mốc đặc biệt của Vpop khi một nghệ sĩ Việt có thể tự tin tổ chức concert riêng ở Mỹ và nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả. Điều này càng cho thấy vị thế đặc biệt của Mỹ Tâm trong lòng công chúng, không chỉ ở Việt Nam mà còn với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.

Chính vì vậy, việc Mỹ Tâm tiếp tục trở lại Mỹ vào năm 2026 mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sự tiếp nối thành công trước đó, mà còn là minh chứng cho sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh và biến động nhanh chóng. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn duy trì được lượng khán giả trung thành, ổn định và sẵn sàng đồng hành ở mọi sân khấu.

Liveshow lần thứ hai tại Mỹ cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào những đổi mới về âm nhạc lẫn dàn dựng. Với kinh nghiệm biểu diễn dày dặn cùng phong cách sân khấu giàu cảm xúc, Mỹ Tâm luôn được đánh giá là nghệ sĩ biết cách kết nối với khán giả bằng sự chân thành và năng lượng riêng biệt. Đó cũng là lý do mỗi concert của cô không đơn thuần là một chương trình ca nhạc, mà thường trở thành một trải nghiệm cảm xúc đối với người xem.

Mỹ Tâm là một trong số rất hiếm nghệ sĩ Việt duy trì được sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ mà không bị cuốn trôi bởi những thay đổi liên tục của thị trường giải trí. Từ đầu những năm 2000 đến nay, cái tên Mỹ Tâm vẫn luôn gắn liền với vị thế ngôi sao hạng A của Vpop - một nghệ sĩ có sự nghiệp ổn định, sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc.

Năm 2001, Mỹ Tâm tốt nghiệp thủ khoa hệ Trung cấp thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM với số điểm 9,5. Ở thời điểm nhạc trẻ Việt Nam còn phát triển theo hướng khá tự phát, việc một ca sĩ sở hữu nền tảng đào tạo bài bản như Mỹ Tâm được xem là điều hiếm hoi. Quyết định từ chối học bổng du học để ở lại Việt Nam theo đuổi dòng nhạc pop đại chúng bằng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển về sau được nhìn nhận là một lựa chọn có ảnh hưởng lớn đến diện mạo Vpop đầu những năm 2000.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp của Mỹ Tâm được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Cô từng được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards 2012, nhận giải Asia’s Music Legend tại Top Asia Corporate Ball 2014 và danh hiệu Best Selling Artist of Asia tại Big Apple Music Awards. Không chỉ có thành tích chuyên môn, Mỹ Tâm còn giữ được lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành qua nhiều thế hệ - điều không dễ đối với một nghệ sĩ đã hoạt động suốt hơn hai thập kỷ.

Từ nền tảng học thuật, Mỹ Tâm dần khẳng định vị thế bằng các cột mốc kỷ lục. Mỹ Tâm là nghệ sĩ được chọn trình diễn Quốc ca và Giai Điệu Tự Hào tại Đại lễ A80, phủ sóng truyền thông với sức ảnh hưởng mang tầm vóc văn hoá. Live concert See The Light tổ chức vào tháng 12/2025 thu hút khoảng 40.000 khán giả tại Sân vận động Mỹ Đình, trong đó 22.000 vé đợt đầu được bán hết chỉ sau ba giờ. Concert Tri Âm tháng 11/2022 cũng tại SVĐ Mỹ Đình thu hút 30 nghìn khán giả. Chuỗi liveshow My Soul 1981 diễn ra tại nhiều địa điểm trong nước và mở rộng sang Hoa Kỳ cuối năm 2024 cũng ghi nhận tình trạng cháy vé trong thời gian ngắn.

Không chỉ thành công tại Việt Nam, Mỹ Tâm còn là một trong số ít nghệ sĩ Việt kiên trì mang âm nhạc ra sân khấu quốc tế. Năm 2015, cô tổ chức live concert Dreaming Together in Osaka tại Nhật Bản. Đây được xem là một trong những bước đi đầu tiên đưa Vpop đến gần hơn với khán giả quốc tế. Dù không quá rầm rộ về truyền thông, đêm diễn vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người Việt tại Nhật cũng như khán giả bản địa. Ba năm sau, vào năm 2018, Mỹ Tâm tiếp tục tổ chức live concert First Love tại Hàn Quốc. Đây được xem là một trong những đêm diễn thành công nhất của cô ở nước ngoài khi toàn bộ 4.000 vé được bán hết. Thành công này không chỉ chứng minh sức hút mạnh mẽ của Mỹ Tâm mà còn cho thấy tiềm năng phát triển của nghệ sĩ Việt tại những thị trường âm nhạc phát triển nhất thế giới.

Bên cạnh biểu diễn trực tiếp, Mỹ Tâm duy trì sức hút mạnh mẽ trên nền tảng số. Đầu năm 2024, cô trở thành nữ nghệ sĩ Việt có tổng lượt xem cao nhất trên YouTube với hơn 1,6 tỷ lượt xem. Phim tài liệu âm nhạc Người Giữ Thời Gian ra mắt năm 2023 đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng, cho thấy thương hiệu cá nhân vượt ra ngoài khuôn khổ một ca sĩ thuần túy. Mỹ Tâm ra bài hát nào là top trending bài đó. Mới nhất, ca khúc tự sáng tác - Chuyện Để Dành leo lên top 1 trending chỉ vài ngày sau khi Mỹ Tâm biểu diễn ở concert See The Light.

Ở phạm vi quốc tế, Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện hai lần tại Times Square trong chiến dịch EQUAL của Spotify. Với những thành tích đã đạt được, Mỹ Tâm giữ vững vị thế "nữ hoàng Vbiz" và chính là nữ thủ khoa Nhạc viện thành công nhất hiện tại.

Bên cạnh danh tiếng và chuyên môn, Mỹ Tâm còn được xem là một trong những nghệ sĩ có nền tảng kinh tế vững chắc nhất showbiz Việt. Nữ ca sĩ được gọi là nghệ sĩ “giàu từ nhân cách, tài năng đến tài sản”. Ngay từ năm 26 tuổi, cô đã thành lập công ty riêng và đạt mức lợi nhuận đáng kể. Hiện tại, Mỹ Tâm giữ vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty giải trí do mình sáng lập từ năm 2007, trực tiếp phụ trách truyền thông, phát hành sản phẩm âm nhạc và quản lý hoạt động nghệ thuật.

Không dừng lại ở lĩnh vực giải trí, nữ ca sĩ còn mở rộng hoạt động sang thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng và đầu tư khu vui chơi giải trí. Mỹ Tâm sở hữu tòa nhà 5 tầng tại vị trí mặt tiền đắc địa ở TP.HCM, từng được định giá hơn 100 tỷ đồng từ năm 2012. Công trình này vừa là trụ sở công ty, vừa kết hợp cửa hàng thời trang và quán cà phê do chính cô vận hành. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn sở hữu khu nhà vườn rộng lớn tại Củ Chi, TP.HCM. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn được cô sử dụng để tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng và thiện nguyện - điều mà Mỹ Tâm âm thầm theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Năm 2026, Mỹ Tâm tiếp tục mở rộng dấu ấn sang lĩnh vực điện ảnh khi đầu tư cho phim TÀI cùng Mai Tài Phến. Bộ phim nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, tiếp tục khẳng định khả năng hoạt động đa lĩnh vực của nữ nghệ sĩ.

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Mỹ Tâm vẫn duy trì lối sống kín tiếng, giản dị. Khác với nhiều nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ về tài sản hay hàng hiệu, nữ ca sĩ hiếm khi nhắc đến đời sống vật chất của mình. Hình ảnh gần gũi, không phô trương tiếp tục là yếu tố giúp Mỹ Tâm giữ được thiện cảm lâu dài trong lòng công chúng.

Về nhan sắc, Mỹ Tâm nhiều lần chia sẻ ưu tiên các phương pháp chăm sóc tự nhiên. Cô từng thừa nhận bản thân sợ đau và không nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài đời, nữ ca sĩ chuộng phong cách năng động, trang điểm nhẹ, gần như chỉ sử dụng son môi. Trong một cuộc trò chuyện hậu Đại lễ 2/9, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Mỹ Tâm thẳng thắn cho biết cô không có phương pháp đặc biệt, mà chú trọng vào việc sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn, coi đó là cách để duy trì năng lượng trẻ trung lâu dài.

Từ thủ khoa Nhạc viện đến nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng đa thế hệ, hành trình của Mỹ Tâm truyền cảm hứng cho nghề nghệ sĩ trẻ. Mỹ Tâm cho thấy cái tâm nghề nghiệp chính là yếu tố cốt lõi giúp cô giữ vững vị thế hàng đầu trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua.

