Không tin nổi đây là Triệu Lộ Tư sau đột quỵ
Triệu Lộ Tư táo bạo và gợi cảm đến không ngờ.
Tối 9/5, Triệu Lộ Tư khiến MXH bùng nổ với màn xuất hiện ấn tượng trong concert mang tên Stay Romantic tại Thái Lan. Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào thường thấy, nữ diễn viên đã bước lên sân khấu với tạo hình cực cháy, quyến rũ, tôn hình thể và khéo khoe đôi chân dài nuột nà như "kiếm Nhật" đốt mắt khán giả. Màn lột xác phong cách của Triệu Lộ Tư nhận về cơn mưa lời khen trên MXH. Không ít người cho rằng cô không khác gì 1 idol thực thụ với thần thái và visual quá cuốn hút.
Đáng chú ý, sau cơn bạo bệnh bị đột quỵ nhẹ, Triệu Lộ Tư được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Việc tăng cân giúp diện mạo nữ diễn viên "lên hương", trông tươi tắn và tràn đầy sức sống. Trước đây, vì chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp cực đoan siêu gầy trong Cbiz, Triệu Lộ Tư đã gồng mình giảm cân suốt 3 năm để xuống dưới mốc 40 kg, cụ thể là 36,9 kg dù cao 1m63. Do ép cân quá mức, sức khỏe suy yếu lại làm việc cường độ cao không nghỉ, Triệu Lộ Tư bị đột quỵ suýt chết, mắc chứng rối loạn ngôn ngữ và không thể đi lại. Mất hơn 1 năm dừng hoạt động nghỉ ngơi, tình trạng của cô mới khá hơn, sức khỏe cải thiện.
|Hình ảnh táo bạo, sexy chưa từng thấy của Triệu Lộ Tư trên sân khấu concert. Nguồn: X.
|Visual cam thường cực xinh của Triệu Lộ Tư. Nguồn: X.
