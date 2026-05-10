Không tin nổi đây là Triệu Lộ Tư sau đột quỵ

Theo Vy Anh | 10-05-2026 - 08:13 AM | Lifestyle

Triệu Lộ Tư táo bạo và gợi cảm đến không ngờ.

Tối 9/5, Triệu Lộ Tư khiến MXH bùng nổ với màn xuất hiện ấn tượng trong concert mang tên Stay Romantic tại Thái Lan. Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào thường thấy, nữ diễn viên đã bước lên sân khấu với tạo hình cực cháy, quyến rũ, tôn hình thể và khéo khoe đôi chân dài nuột nà như "kiếm Nhật" đốt mắt khán giả. Màn lột xác phong cách của Triệu Lộ Tư nhận về cơn mưa lời khen trên MXH. Không ít người cho rằng cô không khác gì 1 idol thực thụ với thần thái và visual quá cuốn hút.

Đáng chú ý, sau cơn bạo bệnh bị đột quỵ nhẹ, Triệu Lộ Tư được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Việc tăng cân giúp diện mạo nữ diễn viên "lên hương", trông tươi tắn và tràn đầy sức sống. Trước đây, vì chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp cực đoan siêu gầy trong Cbiz, Triệu Lộ Tư đã gồng mình giảm cân suốt 3 năm để xuống dưới mốc 40 kg, cụ thể là 36,9 kg dù cao 1m63. Do ép cân quá mức, sức khỏe suy yếu lại làm việc cường độ cao không nghỉ, Triệu Lộ Tư bị đột quỵ suýt chết, mắc chứng rối loạn ngôn ngữ và không thể đi lại. Mất hơn 1 năm dừng hoạt động nghỉ ngơi, tình trạng của cô mới khá hơn, sức khỏe cải thiện.

Hình ảnh táo bạo, sexy chưa từng thấy của Triệu Lộ Tư trên sân khấu concert. Nguồn: X.

Tạo hình và điệu nhảy cực cháy của Triệu Lộ Tư gây chấn động MXH. Đây được xem là layout táo bạo nhất từ trước đến nay của mỹ nhân xứ Trung. Ảnh: Weibo.

Cô diện bộ bodysuit cúp ngực, kết hợp giày cao gót để tạo nên hình ảnh vừa gợi cảm, vừa cá tính. Ảnh: Weibo.

Thiết kế ôm sát giúp tôn trọn vóc dáng thon thả, cân đối, vòng eo nhỏ nhắn và đặc biệt đôi chân thon dài nuột nà hút mắt của tiểu hoa đán Cbiz. Nguồn: Sina.

Visual cam thường cực xinh của Triệu Lộ Tư. Nguồn: X.

Bên cạnh outfit cá tính gợi cảm, Triệu Lộ Tư cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa trong khi diện trang phục nữ tính, ngọt ngào. Ảnh: Sina.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong concert, thậm chí còn khuyên cô nên lấn sân sang làm idol với giao diện quá hợp, mặc gì cũng đẹp. Ảnh: Weibo.

Có thể nói, hậu đột quỵ, nhan sắc của Triệu Lộ Tư ngày càng lên hương nhờ tăng cân. Sau 1 năm nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, sắp tới đây, cô cũng sẽ quay lại showbiz đóng phim. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

Theo Vy Anh

Phụ nữ mới

Cảnh báo mỏm đá chụp hình đang gây sốt ở Ninh Thuận: Đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

5 lý do vì sao bạn nên trồng tre, trúc phía sau nhà

Môi giới bất động sản đổ bộ TikTok 'săn' khách

07:57 , 10/05/2026
Nam ca sĩ nổi đình đám một thời sau 3 tháng đi bán cà phê ở tuổi 55: "Uống bao nhiêu là nước ấy"

07:45 , 10/05/2026
Ai cũng có thể bị đuổi, vậy thì: Nếu không phải công việc, chúng ta dựa vào đâu để "định giá" bản thân?

07:04 , 10/05/2026
Khủng hoảng tuổi 32: Thu nhập 10 triệu/tháng, tiết kiệm 100 triệu, mặt mụn và chưa có chồng

06:36 , 10/05/2026

