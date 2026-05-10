Khủng hoảng tuổi 32: Thu nhập 10 triệu/tháng, tiết kiệm 100 triệu, mặt mụn và chưa có chồng

Chúng ta nghĩ gì khi nghĩ về “sự ổn định” - đặc biệt là ở tuổi đã ngoài 30? Câu trả lời mà không ít người đưa ra thường sẽ là những gạch đầu dòng kiểu thế này: Có công việc ổn đinh để lo được cho bản thân và người thân, đã kết hôn và đã hoặc sắp có con, sức khỏe tốt. Nếu đã mua nhà và có thêm ô tô, đương nhiên cũng rất đáng liệt kê rồi.

Nhưng vấn đề là nếu đã hơn 30 mà chẳng có những thứ trên, thì sao?

Đó chính là băn khoăn của cô gái sinh năm 1994 trong câu chuyện dưới đây. Trong bài đăng trên Threads cá nhân, cô cho biết hiện tại chẳng có gì trong tay, nên cảm thấy bản thân “tệ lắm luôn”, thành ra cũng tự ti chẳng dám hẹn hò.

Nguyên văn bài tâm sự của cô

Trong phần bình luận của bài đăng, có người động viên an ủi, cũng có người bày tỏ tình cảnh tương tự. Đa số mọi người đều đồng tình: Nếu thấy buồn vì chưa hài lòng với tình hình hiện tại của bản thân, đó là tín hiệu tốt và chỉ cần cố gắng từng bước 1, giải quyết lần lượt từng vấn đề là xong. Còn nếu thấy buồn vì tự so sánh mình với “người khác”, thì thật… vô nghĩa vì dù mình giỏi đến đâu, cũng sẽ có người giỏi hơn mình.

“Em có shop online thu nhập 10 triệu/tháng là ổn rồi đó, buôn bán tầm này nhiều người đang kêu lỗ và chỉ mong hòa vốn thôi kìa. Thế nên chị nghĩ miễn là mình lao động chân chính thì chẳng có gì phải tự ti cả, nhất là khi mình cũng tự lo được cho bản thân. Muốn tự tin hơn thì mình trau dồi, cố gắng để giỏi hơn, khỏe hơn thôi. Chứ so sánh với người ta thì chẳng bao giờ hài lòng được đâu. Chưa kể là em đang bị tiêu chuẩn kép, sợ drama công sở nên nghỉ để làm làm tự do cho thoải mái, nhưng lại sợ bị chê không có nghề nghiệp, có thấy tự mình làm khó mình không?” - Một người phân tích.

“Mình cũng sinh năm 1994 và có vợ rồi, thì thực sự không biết đàn ông khác nghĩ sao chứ như mình thì lúc lấy vợ, mình không nghĩ vợ mình phải kiếm nhiều tiền đâu. Chỉ cần biết mình thích gì và được làm công việc mình thích là ok rồi. Chứ thất nghiệp mà lại còn không biết mình thích gì thì kể cũng mệt đấy, còn bạn thì ổn mà. Giờ chỉ cần cải thiện sức khỏe nữa thôi” - Một người động viên.

“Trường hợp của bạn khá giống chị gái mình cách đây vài năm. Lúc đó chị mình cũng stress lắm vì mặt mụn do rối loạn nội tiết, công việc áp lực lắm ngày nào cũng 8-9h tối mới về đến nhà mà lương có 12 triệu, cũng stress một thời gian dài. Mà xong chữa bệnh nội tiết, đỡ mụn, đỡ stress, rồi chuyển việc xong cũng gặp được người phù hợp. Quá trình đó kể lại thì nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng mất 2 năm trời. Giờ chị mình có chồng rồi và sắp sinh con đầu lòng nữa. Thế nên bạn cứ bình tĩnh thui nghen, mình giải quyết từng vấn đề 1 của bản thân, cho bản thân thời gian nữa. Good things take time mà!” - Một người bình luận.

Khủng hoảng tuổi 30: Làm sao để vượt qua?

1. Đừng ép bản thân phải chạy theo vận tốc của người khác

Tuổi 30 là giai đoạn rất dễ rơi vào khủng hoảng vì chúng ta bắt đầu nhìn quanh và thấy ai cũng có vẻ đang ổn định hơn mình: Người thì thăng chức, người mua nhà, người lập gia đình, người mở công ty riêng. Càng so sánh, càng dễ cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Nhưng thật ra, áp lực lớn nhất của tuổi 30 thường không đến từ công việc mà đến từ cảm giác “mình đang chậm hơn người khác”.

Điều cần làm lúc này không phải là lao đầu chạy nhanh hơn, mà là ngồi lại xem mình thực sự muốn gì. Có người 30 tuổi mới đổi nghề. Có người nghỉ việc để làm freelance. Có người đang làm lại từ đầu sau một lần thất bại. Không có một timeline cố định nào cho cuộc đời cả.

Thay vì hỏi “Bao giờ mình mới thành công?”, hãy thử đổi thành “Mình có đang sống đúng với điều mình muốn không?”. Khi bớt lấy tốc độ của người khác làm thước đo, bạn sẽ nhẹ đầu hơn rất nhiều. Tuổi 30 không phải cuộc đua nước rút, mà giống một giai đoạn sàng lọc để mình hiểu bản thân hơn.

2. Có tiền dự phòng quan trọng hơn việc cố tỏ ra ổn

Một trong những cách giúp vượt qua khủng hoảng tuổi 30 là tạo cho bản thân cảm giác “mình vẫn sống được kể cả khi có biến cố”. Cảm giác an toàn này không đến từ lương cao, mà đến từ việc có quỹ dự phòng, biết kiểm soát chi tiêu và không sống vượt quá khả năng tài chính của mình.

Tuổi 20 có thể tiêu tiền theo cảm xúc, nhưng tuổi 30 thường bắt đầu hiểu rằng sự ổn định mới là thứ giúp đầu óc bình yên. Không cần giàu ngay lập tức, nhưng nên có một khoản tiết kiệm đủ để mình không hoảng loạn trước mọi biến cố. Khi tài chính bớt chông chênh, tâm lý cũng vững hơn rất nhiều.

3. Chăm sức khỏe không phải chuyện có thể “để sau”

Nhiều người chỉ thật sự quan tâm đến sức khỏe sau tuổi 30, khi bắt đầu mất ngủ, đau lưng, stress kéo dài hoặc cảm thấy cơ thể hồi phục chậm hơn trước. Khủng hoảng tuổi 30 đôi khi không phải vì cuộc đời quá tệ, mà vì cơ thể và tinh thần mình đã quá tải trong thời gian dài. Làm việc liên tục, thức khuya, ăn uống thất thường, ít vận động… tất cả đều tích lại thành cảm giác kiệt sức.

Vì vậy, một điều rất quan trọng là học cách ưu tiên sức khỏe thay vì xem nó là chuyện “để sau cũng được”. Đi bộ, tập gym, chơi thể thao, ngủ đủ, ăn uống tử tế hay đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa,... những thứ này nghe bình thường nhưng lại giúp tinh thần ổn định hơn rất nhiều.

Tuổi 30 không còn là giai đoạn có thể bất chấp sức khỏe để đổi lấy thành tích như trước nữa vì có sức khỏe, bạn mới có đủ tỉnh táo để giải quyết công việc, đủ bình tĩnh để vượt qua áp lực và đủ lạc quan để tiếp tục sống cuộc đời mình muốn.