Tài khoản Vietcombank của người đàn ông SN 1993 có giao dịch 7 triệu đồng: Công an vào cuộc làm rõ nguồn gốc số tiền

Ánh Lê | 09-05-2026 - 13:30 PM | Sống

Bất ngờ nhận hơn 7 triệu đồng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, người đàn ông ở Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh.

Vào khoảng 13 giờ 19 phút, ngày 02/5/2026, anh Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 1993, cư trú ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ) bất ngờ nhận được hơn 7 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank. Nhận thấy số tiền không xác định được người chuyển và có dấu hiệu chuyển nhầm, anh đã chủ động kiểm tra thông tin giao dịch, đồng thời nhanh chóng đến Công an xã Đông Phước trình báo, tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền để cơ quan chức năng xác minh, liên hệ trả lại cho chủ sở hữu.

Ngày 03/5/2026, Công an xã Đông Phước tiếp nhận số tiền do anh Nguyễn Hoàng Tâm giao nộp. Tại trụ sở Công an xã, dưới sự chứng kiến của cán bộ và đại diện địa phương, anh Tâm đã hoàn tất thủ tục bàn giao theo quy định.

Từ thông tin tiếp nhận, Công an xã Đông Phước khẩn trương xác minh, rà soát và nhanh chóng xác định được chủ sở hữu số tiền là chị Trần Thị Mỹ Hưởng (sinh năm 2004, cư trú phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ngày 04/5/2026, đơn vị đã hoàn tất thủ tục chuyển trả lại số tiền cho chị Hưởng. Nhận lại tài sản, chị Hưởng bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã cùng anh Nguyễn Hoàng Tâm.

Hành động của anh Nguyễn Hoàng Tâm là minh chứng rõ nét cho tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân. Trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến chuyển khoản nhầm, chiếm giữ tài sản vẫn còn xảy ra, việc làm này càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Công an xã Đông Phước ghi nhận, biểu dương nghĩa cử đẹp của anh Tâm – “một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn”, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh con người thành phố Cần Thơ nghĩa tình, trung thực, văn minh; đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

(Theo Công an TP Cần Thơ)

Ánh Lê

