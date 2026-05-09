Hà Nội có một hàng cơm “ngon suốt 20 năm” ở khu Kim Liên, giá chỉ từ 7.000 đồng

Cơm nhà luôn là lựa chọn quen thuộc của nhiều người sau một ngày làm việc bận rộn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian hoặc sự khéo léo để chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ, ngon miệng mỗi ngày. Chính vì vậy, những địa chỉ bán đồ ăn nấu sẵn với hương vị gần gũi như cơm nhà ngày càng được nhiều người tìm đến như một “cứu cánh” cho các bữa ăn thường nhật.

Mới đây, cộng đồng "yêu cơm nhà" đang xôn xao truyền tai nhau một địa chỉ bán đồ ăn nấu sẵn tại Hà Nội dù rất ngon nhưng lại không được review nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Đó là Siêu thị tự chọn số 1 Kim Liên nằm ở 108/B11 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Loạt hình ảnh các khay đồ ăn đầy màu sắc tại địa chỉ này khiến nhiều cư dân mạng nhìn là thấy sôi bụng.

Từ bên ngoài, nhiều người dễ nhầm tưởng đây chỉ là một siêu thị bán đồ gia dụng hay hàng tạp hóa thông thường. Thế nhưng phía bên trong lại là cả một quầy đồ ăn chế biến sẵn vô cùng phong phú với đủ kiểu món mặn, món xào, món kho, món chiên và cả rau củ, canh, hoa quả.

Các món ăn đều được đựng trong khay lớn, sắp xếp gọn gàng, bên cạnh có ghi rõ tên món và giá bán để khách dễ lựa chọn. Điều khiến nhiều người chú ý là màu sắc món ăn khá bắt mắt, nhìn “đẫm vị cơm nhà” và gợi cảm giác ngon miệng.

Danh sách món ăn tại đây khá đa dạng, từ các món hải sản như tôm sú biển chiên mắm tỏi (52.000 đồng/lạng), tôm sú biển chiên xù (62.000 đồng/lạng), đến các món quen thuộc như sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu (35.000 đồng/lạng), trứng kho tàu (7.000 đồng/quả), ba chỉ nướng Hong Kong (42.000 đồng/lạng), chân giò giả cầy (115.000 đồng/tô), vó bò hấp chín chấm tương (35.000 đồng/lạng), đùi gà chiên mắm tỏi, chả mực hay tóp mỡ chiên mắm tỏi… Vào mùa đông, quầy đồ ăn còn có thêm các món theo mùa như măng nhồi thịt.

Ngoài món mặn, siêu thị còn bán nhiều loại rau chế biến sẵn như súp lơ xào, khoai tây xào thịt bò, củ cải khô muối với mức giá dao động khoảng 12.000-15.000 đồng/lạng. Các món cá cũng khá phong phú, từ cá trắm kho theo từng khúc đến cá rô phi nướng muối ớt ăn kèm đồ cuốn. Thậm chí, khách còn có thể mua cả cơm rang với giá khoảng 12.000 đồng/lạng để ghép thành một bữa ăn hoàn chỉnh.

Không chỉ có đồ ăn nấu sẵn, khu vực hoa quả của siêu thị cũng được nhiều người chú ý bởi cách đóng gói sạch sẽ, gọn gàng với nhiều loại trái cây theo mùa như dưa lê, ổi Di Trạch, mận hậu, mít, na, roi, bưởi hay vải.

Nhiều cư dân mạng từng mua đồ tại đây cũng để lại loạt đánh giá tích cực. Một người chia sẻ: “Chỗ này gần nhà mình, mở mấy chục năm rồi. Nghe bố kể ban đầu chỉ là sạp bán đậu phụ, sau mới dần mở rộng thành siêu thị như bây giờ”.

Một số khách hàng nhận xét đồ ăn có hương vị giống cơm nhà, “chọn đại món nào cũng thấy ổn” hay “đồ ở đây ngon được 20 năm rồi”. Nhiều món được gợi ý nên thử như đậu phụ mắm tỏi, chả lá lốt, lườn ngỗng, xá xíu, ba chỉ nướng Hong Kong hay cá kho.

Bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến cho rằng mức giá tại đây không quá rẻ. Theo chia sẻ của một khách quen, để có một bữa ăn đầy đủ cho gia đình nhỏ có thể tốn khoảng 150.000-200.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giá cả tương xứng với chất lượng bởi nguyên liệu đảm bảo, bếp chế biến sạch sẽ và hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng.

Một tài khoản cho biết gia đình từng cung cấp hàng cho siêu thị nên khá yên tâm về khâu kiểm soát chất lượng: “Hàng hóa nhập vào đều có giấy tờ đầy đủ như trong siêu thị lớn, nhân viên kiểm tra sát sao nên hiếm khi xảy ra tình trạng quá hạn”.

Bài đăng về siêu thị cơm nhà này hiện đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Threads. Không ít người từng sống quanh khu vực Kim Liên cho biết dù đã chuyển đi nơi khác, họ vẫn nhớ hương vị các món ăn tại đây. Sau hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khả năng Siêu thị tự chọn số 1 Kim Liên sẽ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn mỗi khi cư dân Hà Nội tìm kiếm một địa chỉ bán đồ ăn nấu sẵn mang hương vị cơm nhà.