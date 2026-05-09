Nam MC VTV từng là thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội, con trai của Giáo sư Toán học, chỉ dẫn các sĩ tử cách ôn thi tốt nghiệp THPT

Việt Khuê (tên đầy đủ Nguyễn Hữu Việt Khuê, SN 1983, Hà Nội) là nam MC, biên tập viên quen thuộc trên Đài VTV. Anh thường dẫn các bản tin thể thao như “360 độ thể thao”, “Thể thao 24/7”, “Nhịp đập 360 độ thể thao”… Ngoài ra, Việt Khuê cũng là bình luận viên của nhiều giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup hay AFF Cup.

Không chỉ gây ấn tượng khi lên sóng, BTV Việt Khuê còn khiến nhiều người trầm trồ vì sở hữu profile “khủng”.

MC Việt Khuê hiện đang công tác tại Đài truyền hình VTV - Ảnh: FBNV

Anh là con trai của Giáo sư Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng - người được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Hồi học phổ thông, anh từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; đạt giải Ba ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2002. Sau đó, anh trở thành sinh viên lớp Cử nhân khoa học tài năng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và tốt nghiệp thủ khoa đầu ra năm 2006.

Hiện nay, ngoài thời gian công tác tại VTV, nam MC này hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT cho nhiều sĩ tử.

Chia sẻ với VietNamNet, Biên tập viên Việt Khuê cho hay, qua quá trình dạy và luyện thi cho học sinh nhiều năm qua, anh nhận thấy lỗi sai mà các em thường mắc phải ở bài thi môn Toán rất đa dạng, ở cả phần hiểu đề, tính toán, suy luận...

Anh cho rằng, trước hết, học sinh lớp 12 cần nắm thật chắc kiến thức cơ bản, bởi đó là nền tảng để giải quyết các bài toán từ dễ, trung bình đến nâng cao.

Một góc phòng dạy học tại gia của BTV Việt Khuê - Ảnh: FBNV

Thứ hai, các em phải có kế hoạch và biết phân bổ thời gian học, ăn, ngủ nghỉ hợp lý. Cần tạo cho bản thân kỷ luật và tuân thủ về thời gian học mỗi ngày. Với môn Toán, có thể đều đặn học ít nhất 2-3 giờ/ngày và dành thời gian ôn các môn khác. Không nên học quá nhiều một lúc, bởi như vậy, đầu óc khó tỉnh táo, kiến thức tiếp thu sẽ chậm. Ngược lại, các em cũng không buông lỏng, học ít hơn kế hoạch đặt ra mỗi ngày.

“Sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu các em hoàn thành toàn bộ kiến thức lớp 12 chậm nhất sau khi kết thúc học kỳ I. Sau đó, các em có thể bước vào giai đoạn luyện đề. Hãy bấm đồng hồ và làm thử đề một cách nghiêm túc như thi thật để xem mình có thể làm được bao nhiêu điểm. Mỗi lần làm đề xong, các em cần rà soát kỹ lại các câu sai, lỗi sai và chú ý để lần sau không mắc những lỗi tương tự”, BTV Việt Khuê chia sẻ.

Để có bài thi môn Toán đạt điểm cao, theo anh Việt Khuê, các thí sinh cần bước vào phòng thi với sự bình tĩnh, đọc kỹ đề bài, tránh để tình trạng căng thẳng hay hấp tấp khiến bản thân "đánh rơi" điểm số không đáng.

MC Việt Khuê từng là thủ khoa đầu ra của ĐH Quốc gia Hà Nội - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, tùy vào năng lực của bản thân để phân bổ thời gian hợp lý cho 3 phần: Trắc nghiệm 4 đáp án (dễ nhất), trắc nghiệm trả lời đúng/sai (khó hơn) và tự luận trả lời ngắn gọn (khó nhất). Học sinh có học lực tốt, cần cố gắng căn giờ, phân chia thời gian để làm hết đề, chinh phục điểm 9-10. Các bạn học lực khá, trung bình, yếu, cần tập trung vào những câu vừa sức trong đề bài, không nên mất nhiều thời gian vào các câu khó.

“Học Toán giống như xây một công trình, bạn không thể vươn tới đỉnh cao nếu không xây móng vững vàng. Nếu kiến thức không vững, tâm lý không ổn định, khi đọc đề, thí sinh sẽ dễ bị hoảng vì đề gồm nhiều câu", cựu thủ khoa nói.

Ngôi nhà bề thế của MC Việt Khuê tại Hà Nội - Ảnh: FBNV

Được biết, MC Việt Khuê có cuộc hôn nhân hạnh phúc với vợ là đồng nghiệp làm cùng ngành. Cặp đôi có đủ nếp, đủ tẻ, dù bận rộn nhưng vẫn dành trọn thời gian cho gia đình.

Hiện anh đang sống trong một căn nhà bề thế ở Hà Nội. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Việt Khuê, vợ chồng anh hoàn thiện căn nhà này vào đầu năm 2023. Căn biệt thự được xây dựng trên chính mảnh đất từ đời bố anh để lại.

“Cuối cùng cũng đã dọn được về tổ ấm mơ ước. Đồ đạc thì vẫn còn chút ngổn ngang, cảm xúc thì hết sức khó diễn tả... Thật biết ơn ông nội Zim – Zon đã nhìn xa, mua mảnh đất này từ năm 1993 và sau gần 30 năm, ông đã cho 2 con, 2 cháu toàn bộ đất và tiền xây nên tổ ấm này” , Việt Khuê từng bày tỏ trên Facebook.

Tổng hợp