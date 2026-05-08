Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân có nhu cầu đi du học

Theo công an tỉnh Bắc Ninh, trong những năm gần đây, nhu cầu du học ngày càng tăng cao, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm tư vấn du học. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị uy tín, không ít đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa tư vấn, để thực hiện hành vi lừa đảo, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và tương lai của nhiều học sinh, sinh viên.

Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Nhiều “trung tâm” quảng cáo cam kết đậu visa 100%, không cần trình độ ngoại ngữ, hoặc hứa hẹn học bổng giá trị lớn, nhưng không có cơ sở. Sau khi tạo được lòng tin, họ yêu cầu đóng các khoản phí cao như phí hồ sơ, phí “chạy visa”, phí giữ chỗ… nhưng không cung cấp hợp đồng rõ ràng. Đến khi phát hiện bất thường, người học đã mất liên lạc hoặc không thể đòi lại tiền.

Một số trường hợp, các đối tượng còn làm giả giấy tờ, hồ sơ học tập hoặc tài chính, khiến người học bị từ chối visa, thậm chí bị cấm nhập cảnh trong thời gian dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội học tập mà còn gây tổn hại đến uy tín cá nhân.

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, người có nhu cầu du học cần nâng cao cảnh giác. Trước hết, hãy tìm hiểu kỹ thông tin về trung tâm: giấy phép hoạt động, địa chỉ rõ ràng, đánh giá từ người đi trước. Luôn yêu cầu hợp đồng minh bạch, có điều khoản cụ thể về chi phí và trách nhiệm của các bên. Không nên tin vào những lời hứa “bao đậu”, “đi nhanh, chi phí rẻ” một cách bất thường.

Ngoài ra, người dân nên chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống như website của trường, đại sứ quán hoặc các tổ chức giáo dục uy tín. Việc chuẩn bị hồ sơ trung thực và đầy đủ vẫn là yếu tố quan trọng nhất để đạt được visa du học.

Du học là một quyết định lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Vì vậy, mỗi cá nhân cần tỉnh táo, lựa chọn đúng đắn để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hiện nay.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh﻿