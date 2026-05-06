Tài khoản công ty giám đốc Muộn Xuân Cơ phát sinh giao dịch 198 triệu đồng: Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 4/5, tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH xây dựng thương mại Linh Quang do anh Muộn Xuân Cơ (sinh năm 1975, trú tại xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) làm Giám đốc bất ngờ nhận được số tiền 198 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nghi ngờ đây có thể là giao dịch nhầm lẫn, anh Cơ đã chủ động trình báo Công an xã Hiển Khánh để được hỗ trợ xác minh và tìm chủ tài khoản chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan có liên quan để tra soát, xác minh và xác định người chuyển khoản nhầm là chị Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1979, hiện đang sinh sống tại Hà Nội).

Sáng ngày 6/5, tại trụ sở Công an xã Hiển Khánh, anh Muộn Xuân Cơ, đại diện Công ty TNHH xây dựng thương mại Linh Quang đã trực tiếp trao trả số tiền 198 triệu đồng cho chị Hoàng Thị Ngọc. Sau đó, chị Ngọc gửi thư cảm ơn đến Công an xã Hiển Khánh vì đã kịp thời hỗ trợ giúp chị nhận lại số tiền sơ ý chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿