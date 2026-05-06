Từ mai, miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to

Theo Duy Anh | 06-05-2026 - 18:16 PM | Sống

Từ chiều mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt mưa lớn do tác động của gió mùa đông bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, khoảng đêm mai (7/5), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra các khu vực khác. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm mai trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Miền Bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông, thời tiết mát mẻ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và ngày 7/5

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ mát mẻ đến hôm nào?

Theo Duy Anh

