Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt sâu, thấp nhất dưới 20 độ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 29/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Toàn khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 26 độ.

Trong ngày 29/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống một số khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4.

Nhiệt độ tại Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Bắc Trung Bộ dao động từ 21 đến 24 độ, thời tiết chuyển mát. Tại Hà Nội, sáng 29/4 có lúc xuất hiện mưa rào và dông, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ.

Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động.

Từ nay đến sáng 29/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày và đêm 29/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa rào và dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Biển động cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.