Lò vi sóng sạch bong như mới khi được vệ sinh bằng thứ này - không phải baking soda

Đây là cảnh quen thuộc với nhiều người – một chiếc lò vi sóng bám đầy dầu mỡ, kèm theo mùi thức ăn ám lại như lời nhắc nhở “vĩnh viễn” về bữa tối hôm qua. Trong nhiều năm, không ít người tin dùng baking soda để xử lý những vết bẩn cứng đầu này. Nhưng nếu có một cách còn dễ hơn, nhanh hơn để đánh bay dầu mỡ thì sao?

Một chuyên gia điều hành blog về lối sống và sắp xếp nhà cửa đã chia sẻ một mẹo cực kỳ đơn giản, không cần dùng đến baking soda – và hiệu quả bất ngờ. Lona, cựu chuyên gia trị liệu trẻ em, hiện là mẹ nội trợ, đã chia sẻ phương pháp “thiên tài” này trên blog Making Lemonade.

Mẹo này không chỉ hiệu quả mà còn cực kỳ dễ thực hiện. Nó giúp làm sạch lò vi sóng sáng bóng chỉ trong vài phút, nhờ vào hai nguyên liệu quen thuộc mà hầu hết chúng ta đều có sẵn trong bếp, không cần dùng hóa chất mạnh hay chà rửa vất vả.

Cách vệ sinh lò vi sóng hiệu quả

Hai “trợ thủ” giúp chiếc lò vi sóng đầy dầu mỡ của Lona sạch bong chính là giấm và chanh.

Dù thường được dùng trong nấu ăn, hai nguyên liệu này cũng là chất tẩy rửa tự nhiên rất mạnh – và khi kết hợp với nhau, chúng trở thành “cặp đôi hoàn hảo” để xử lý dầu mỡ và vết bẩn một cách dễ dàng.

“Đây là cách dễ nhất để làm sạch lò vi sóng!” cô viết trước khi chia sẻ phương pháp của mình: “Hãy trộn 1 cốc (237ml) giấm, 1 cốc nước và 2 thìa canh nước cốt chanh vào một bát rồi cho vào lò vi sóng quay trong 2 phút. Sau đó lấy ra, bạn sẽ thấy có thể lau sạch các bề mặt bên trong lò một cách dễ dàng.”

Điểm mấu chốt của mẹo này nằm ở đặc tính tự nhiên của giấm và chanh. Giấm có tính axit giúp phân hủy dầu mỡ và cặn bẩn, trong khi axit citric trong chanh giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu và để lại mùi hương tươi mát. Sự kết hợp giữa hơi nước và hai nguyên liệu này giúp việc làm sạch trở nên nhẹ nhàng, không cần chà rửa.

Khác với baking soda – có thể để lại lớp bột và cần chà mạnh – giấm và chanh giúp làm mềm và tách dầu mỡ mà không cần tác động mạnh.

Lona cũng khuyên một mẹo khác: đổ giấm vào một túi nylon, sau đó cho đầu vòi sen bị bám cặn vào ngâm hoàn toàn trong đó. Dùng dây hoặc chun cố định túi, để ngâm vài giờ rồi tháo ra và xả nước.

Blog Making Lemonade ban đầu được thành lập vào năm 2009 bởi Carrie Higgins, tác giả cuốn Organization Hacks. Hiện nay, blog do Lona – cựu chuyên gia trị liệu trẻ em và là mẹ nội trợ – sở hữu và điều hành. Qua nhiều năm, thương hiệu này đã phát triển thành một nguồn thông tin uy tín về nhà cửa, với các mẹo được đăng tải trên nhiều ấn phẩm lớn như Better Homes & Gardens, Apartment Therapy và HGTV.

Với những nguyên liệu quen thuộc và cách làm đơn giản, mẹo này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế việc sử dụng hóa chất trong gia đình. Đôi khi, giải pháp hiệu quả nhất lại đến từ những thứ sẵn có ngay trong căn bếp của bạn.