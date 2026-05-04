Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới ngay trong cuối tuần này

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (4/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc và đang mở rộng sang các khu vực khác. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ giảm khoảng 3-6 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 6/5, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh với cường độ ổn định sau đó suy yếu.

Tuy nhiên, đến khoảng từ ngày 8-9/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng dông lốc, mưa đá.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/5

Thời tiết Hà Nội không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.