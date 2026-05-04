Chính quyền nói gì về thông tin chủ quán cơm 35.000 đồng “lên công an đóng phạt”?

Theo Châu Tỉnh | 04-05-2026 - 18:20 PM | Sống

Sau tin đồn “chủ quán cơm bị phạt” lan truyền, lãnh đạo địa phương khẳng định vụ việc chỉ dừng ở hòa giải, thông tin xử phạt là không đúng

Chiều 4-5, đại diện lãnh đạo UBND xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) cho biết liên quan câu chuyện "dĩa cơm 35.000 đồng" lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã mời các bên lên làm việc, hòa giải và vận động gỡ bỏ clip, hình ảnh để tránh vụ việc bị đẩy đi xa.

Đáng chú ý, trước thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "chủ quán cơm lên công an đóng phạt", lãnh đạo xã khẳng định đây là thông tin không đúng. Theo địa phương, vụ việc hiện dừng lại ở mức hòa giải, không có chuyện chủ quán bị xử phạt như bài đăng của tài khoản T.N. phản ánh.

Tài khoản T.N. với bài đăng chứa thông tin chủ quán cơm 35.000 đồng “lên công an đóng phạt”

Theo tìm hiểu của phóng viên, tài khoản T.N. tự nhận là người trực tiếp ăn tại quán trên đường Trần Quý Cáp (xã Tuyên Quang) vào trưa 2-5. Sau đó đăng bài "bóc phốt" trên một trang chuyên review du lịch, ẩm thực Phan Thiết.

Tuy nhiên, tài khoản này chỉ hiển thị 6 bài viết trong ngày gần đây, khiến nhiều người nghi ngờ là tài khoản giả danh.

Trước đó, bài đăng bóc phốt về dĩa cơm 35.000 đồng với đậu hũ nhồi thịt, rau luộc khiến dư luận quan tâm

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin vụ việc "dĩa cơm 35.000 đồng" gây xôn xao mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Hiện địa phương tiếp tục theo dõi, ổn định tình hình, tránh thông tin sai lệch gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh và hình ảnh du lịch địa phương.

Khách tố quán cơm bình dân bán 35 nghìn đồng/đĩa là "chặt chém", chủ quán lên tiếng

Theo Châu Tỉnh

nld.com.vn

Từ 15/5, hành vi liên quan đến BHYT bị phạt tới 70 triệu đồng, người dân cần chú ý

Lời khuyên cho các gia đình hay đóng cửa kín mít khi bật điều hòa

Kỳ lạ loài rau có mùi... xăng thơm: Kẻ chê người nghiện, nay bỗng chốc thành đặc sản "hái ra tiền"

Người phụ nữ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người em họ đã mất nửa năm

Ăn phở kiểu này, đừng trách vì sao mỡ máu và huyết áp cao

Khẩn cấp cứu nguy cháu bé 12 tháng tuổi tím tái vì sặc sữa

