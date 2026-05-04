Người phụ nữ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người em họ đã mất nửa năm

Tài khoản công khai của Công an thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đã đăng tải một câu chuyện xảy ra vào năm 2018. Một phụ nữ tại địa phương nhận được cuộc gọi từ người em họ đã qua đời nửa năm trước. Khi cô cùng người bác đến kiểm tra mộ phần thì phát hiện ngôi mộ đã bị đào xới, chiếc điện thoại di động chôn cùng trong quan tài cũng đã bị lấy mất. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện kẻ tình nghi không chỉ trộm mộ, trộm đồ trong chùa mà còn nhiều lần báo tin giả để quấy rối cảnh sát nhằm tìm kiếm cảm giác mạnh.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 05/08/2018, cô Tiểu Mỹ (tên nhân vật đã được thay đổi) ở trấn Bạch Thủy Dương, thành phố Lâm Hải bất ngờ nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại của người em họ. Tuy nhiên, người em này đã qua đời vì bệnh tật nửa năm trước và chiếc điện thoại cũng đã được chôn cất cùng người quá cố. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng rồi tắt máy.

Ngày hôm sau, Tiểu Mỹ lại nhận được cuộc gọi từ số đó, lần này vẫn không có tiếng trả lời. Một lát sau, điện thoại lại bị ngắt. Tiểu Mỹ quyết định gọi lại, người ở đầu dây bên kia nói năng lộn xộn, không rõ ràng, nhưng cô nhận ra đó là giọng một người đàn ông trẻ tuổi.

Sau khi kể lại hai cuộc gọi kỳ lạ cho bác của mình, hai người quyết định đến mộ của người em để kiểm tra. Kết quả cho thấy ngôi mộ vốn ngăn nắp nay có dấu vết bị đào xới, trên gò mộ xuất hiện một lỗ hổng. Tiểu Mỹ báo cảnh sát, sau khi đến hiện trường, cảnh sát xác nhận chiếc điện thoại di động và số tiền mai táng đặt trong quan tài của người quá cố đã bị lấy sạch.

Thông qua số điện thoại của người em họ, cảnh sát phát hiện số này từng nhiều lần dùng để báo tin giả và quấy rối cơ quan chức năng. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tên Dương. Hóa ra, vì là kẻ lười biếng, không có tiền tiêu xài nên Dương đã nảy sinh ý đồ xấu với các ngôi mộ, thậm chí từng trộm cắp tại một ngôi chùa trong thị trấn. Hắn đã đào mộ người em họ của Tiểu Mỹ để lấy điện thoại và tiền mai táng.

Do quá thương nhớ con trai, người bác của Tiểu Mỹ vẫn thường xuyên nạp tiền điện thoại cho số máy này. Kẻ trộm là Dương sau đó đã dùng chính chiếc điện thoại đó để gọi điện quấy rối và báo tin giả cho cảnh sát nhằm tìm kiếm cảm giác kích thích.

Nguồn: HK01