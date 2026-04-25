Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới, nhiều nơi mưa to

Theo Duy Anh | 25-04-2026 - 18:31 PM | Xã hội

Từ nay đến 30/4, Bắc Bộ có mưa nắng đen xen do tác động của 2 đợt không khí lạnh yếu cuối mùa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/4), Bắc Bộ giảm mưa, tăng nhiệt do không khí lạnh suy yếu.

Tuy nhiên, từ ngày 26-28/4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, gây mưa rào và dông rải rác trong các ngày 29-30/4, sau đó giảm dần.

Do chịu tác động của các không khí lạnh liên tục tràn xuống, từ nay đến hết tháng 4, miền Bắc duy trì thời tiết khá mát mẻ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/4

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 18-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

phunumoi.net.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18:16 , 25/04/2026
17:59 , 25/04/2026
17:36 , 25/04/2026
17:16 , 25/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên