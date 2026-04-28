Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc xuất hiện mưa to

Theo Duy Anh | 28-04-2026 - 17:48 PM | Sống

Do tác động của gió mùa đông bắc, từ tối nay đến sáng mai, Bắc Bộ có mưa to đển rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/4), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 22-25 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28/4 đến sáng 29/4, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/4

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 232-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Không khí lạnh tràn xuống, cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1

Bộ Công an: Dự án "Nuôi em" không có dấu hiệu của tội phạm

Bộ Công an: Dự án "Nuôi em" không có dấu hiệu của tội phạm Nổi bật

Lộ diện công việc “sướng nhất thế giới”: Lương cao, việc nhẹ có thực sự như lời đồn?

Lộ diện công việc “sướng nhất thế giới”: Lương cao, việc nhẹ có thực sự như lời đồn? Nổi bật

Dọn nhà mới phát hiện: 6 món tôi từng mua vì tưởng cần nhưng thực chất chỉ “đốt tiền” vô ích

Dọn nhà mới phát hiện: 6 món tôi từng mua vì tưởng cần nhưng thực chất chỉ “đốt tiền” vô ích

17:43 , 28/04/2026
Trẻ em thành thạo thiết bị công nghệ nhưng liệu có biết sử dụng an toàn?

Trẻ em thành thạo thiết bị công nghệ nhưng liệu có biết sử dụng an toàn?

17:30 , 28/04/2026
Ứng dụng hay: Chú mèo béo đáng yêu "nằm chình ình" trên màn hình để nhắc nhở mọi người không lướt mạng xã hội nữa

Ứng dụng hay: Chú mèo béo đáng yêu "nằm chình ình" trên màn hình để nhắc nhở mọi người không lướt mạng xã hội nữa

17:17 , 28/04/2026
Sự thật về những nhân sự hơn 10 năm ở 1 công ty

Sự thật về những nhân sự hơn 10 năm ở 1 công ty

16:50 , 28/04/2026

